Thí sinh Hà Giang suy sụp trước điểm thi bất thường

“Từ hôm biết điểm, cháu tôi khóc sưng mắt, chỉ nằm một chỗ, không muốn ăn uống, gầy đi trông thấy vì suy nghĩ về thi. Tôi xót xa lắm”, bà của Hà My - thí sinh ở Hà Giang tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm nay - nói với phóng viên.

Trong suốt buổi trò chuyện, bà cũng như mẹ của Hà My không giấu nổi bức xúc khi nhắc đến bất cập tại Hội đồng thi 05 (Hà Giang).

Nhiều thí sinh trường THPT chuyên Hà Giang bức xúc đặt nghi vấn về điểm thi bất thường. Ảnh: Quang Anh.

Học sinh hoang mang

Hà My là học sinh giỏi ở trường THPT chuyên Hà Giang. Nữ sinh đạt hơn 20 điểm cho tổ hợp mình đăng ký xét tuyển. My chỉ thi thử môn Ngữ văn tại trường. So với lần thi chính thức, kết quả chênh lệch không nhiều.

Nữ sinh nói không băn khoăn gì về điểm đạt được vì nó phản ánh đúng lực học của bản thân khi đề có phần quá sức. Điều khiến em không cam lòng là những bạn học không nổi trội lại đạt điểm cao quá mức một cách bất thường.

“Chúng em rất buồn khi bạn học giỏi nhất trường cũng chỉ được 25,3 điểm. Bạn ấy được rất nhiều giải thưởng, đi thi quốc tế nữa. Bây giờ, bao nhiêu bạn học không quá nổi trội mà điểm cao bất thường…”, Hà My nghẹn lại, không nói hết câu.

Nữ sinh 18 tuổi cho biết thêm trong số 3 học sinh của Hà Giang nằm trong danh sách điểm cao nhất kỳ thi vừa qua, T.T. là học sinh lớp chuyên Toán, H.L. học chuyên Anh, V.A học lớp 12 không chuyên.

Hai trường hợp trước học khá tốt. Riêng bạn thứ ba học không giỏi nhưng đạt điểm Văn cao nhất nước (9,75). Trong bảng điểm thi thử lần thứ nhất của trường THPT chuyên Hà Giang, V.A đạt điểm Toán 4,6; Vật lý: 2,5; Hóa học: 2,25. Ở lần thi thử thứ hai, học sinh này đạt Toán: 5,4, các môn khác không có điểm.

Hà My cũng cho rằng một số bạn khác có kết quả cao bất thường so với quá trình học tập, cũng như thi thử tại trường. Nhưng đến nay, khi mọi việc đã đâu vào đó, em chỉ còn biết nghe theo lời động viên "học tài thi phận" từ người nhà cho đỡ buồn.

Bộ GD&ĐT làm việc với Sở GD&ĐT Hà Giang về vụ điểm thi cao bất thường đến 23h ngày 14/7. Khoảng19h, lực lượng an ninh địa phương được tăng cường đến Sở GD&ĐT Hà Giang để bảo vệ an toàn cho công tác rà soát. Sau đó, đồ ăn cũng được đưa vào khu vực diễn ra cuộc họp. Ảnh: Quang Anh.

Phụ huynh bức xúc

Trong suốt cuộc trò chuyện, không ít lần bà và mẹ Hà My không kìm chế nổi, liền chen ngang vì quá bức xúc. Bà em lấy hết bằng khen ra để chứng tỏ rằng cháu học hành không hề kém cỏi và em đạt được điểm cao ở môn Văn hoàn toàn bằng thực lực.

Chiều 14/7, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT làm việc với Sở GD&ĐT Hà Giang đến 23h mới kết thúc.

Trao đổi nhanh với Zing.vn tại Hà Giang lúc gần nửa đêm, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT, cho biết vụ việc vẫn đang trong quá trình rà soát nên chưa thể cung cấp thêm thông tin.

Chị Quỳnh, một phụ huynh khác có con tham gia kỳ thi lần này, cũng có chung trăn trở trước việc một số em ở Hà Giang đạt điểm cao bất thường.

Chị kể một số con có lực học tương đương nhưng điểm thi lại chênh lệch quá lớn.

Nữ phụ huynh nói thêm lúc biết kết quả, con chị buồn vì chỉ đạt hơn 20 điểm. Chị động viên con năm nay, mức điểm như thế là ổn, vẫn còn cơ hội trúng tuyển trường mơ ước. Nhưng lời động viên chưa kịp làm con nguôi buồn thì thông tin điểm thi của những bạn khác đã "gây sốc".

“Con mình cũng chạnh lòng. Nó bảo từ nay trở đi, chúng con đi học nhắc Hà Giang chắc nổi tiếng lắm. Ý là học sinh Hà Giang học bình thường thôi, sao mà điểm cao thế”, phụ huynh đề nghị giấu tên có con học lớp 11 tâm sự.

Chị nói thêm bản thân rất trăn trở về kết quả thi lần này và lo lắng năm sau, tình trạng trên tiếp diễn.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang nói gì?

Làm việc với phóng viên sáng 14/7, ông Vũ Văn Sử - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang - cho biết đúng là có chuyện điểm cao hơn mọi năm, "thậm chí so sánh với chỗ nọ chỗ kia có cao hơn. Đây là chuyện có thật".

Theo người đứng đầu ngành giáo dục tỉnh Hà Giang, kết quả trên là sự đột phá hay bất thường, ông chưa kết luận, cần phải rà soát thực tế. Tuy nhiên, cả nước đổi mới giáo dục, Hà Giang cũng trong guồng đó và đạt được những kết quả nhất định.

Liên quan việc học sinh, phụ huynh nói riêng và dư luận nói chung đặt nghi vấn một số thí sinh thuộc nhóm đạt điểm cao nhất nước lại có điểm thi thử thấp, ông Sử cho rằng "không có gì đặc biệt".

"Chúng ta đều đã ngồi trên ghế nhà trường, có những phần, chương, môn nắm chắc, học thuộc nhưng hôm đi thi chỉ làm đạt mức trung bình, thậm chí yếu, về tiếc mãi. Ngược lại, một số bạn học bình thường nhưng có nhiều lý do mà hôm đó làm tốt hơn. Tôi cho rằng những chuyện đó, mọi người có quyền suy nghĩ, tuy nhiên, không có gì quá đặc biệt", giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang nói.

Trên cơ sở ý kiến của báo chí, Bộ GD&ĐT, cụ thể là Ban chỉ đạo thi quốc gia và Ban chỉ đạo cấp tỉnh, Hội đồng thi số 05 tỉnh Hà Giang đang rà soát các khâu, quy trình tổ chức chấm thi, báo cáo Bộ GD&ĐT ngày 17/7.

* Tên nhân vật đã thay đổi.

Diễn biến vụ việc Ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia 2018, dư luận đặt nghi vấn khi tỉnh Hà Giang có hàng loạt thí sinh đạt điểm cao. Thuộc nhóm có tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất nước (89,35%), tỉnh này có 3 thí sinh trong danh sách những em đạt điểm cao nhất kỳ thi. Đáng chú ý, những học sinh này có điểm thi thử thấp . Sau đó, mạng xã hội lan truyền bảng điểm xét tuyển theo khối của 36 thí sinh Hà Giang được cho là bất thường. Ngày 12/7, Bộ GD&ĐT ra công văn yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Giang kiểm tra, rà soát toàn bộ các khâu của kỳ thi, báo cáo bằng văn bản về thi THPT quốc gia 2018 qua Cục quản lý Chất lượng trước ngày 17/7. Ngày 14/7, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT lên Hà Giang để phối hợp điều tra nghi vấn điểm thi cao bất thường.

Theo Tri thức trực tuyến