Thí sinh được “phù phép” điểm thi vẫn có thể thi THPT quốc gia 2019

Nhiều thí sinh bị hủy kết quả trúng tuyển đại học

Các gian lận thi cử trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 đã và đang được Sở GD&ĐT Hòa Bình, Sơn La, Cục Đào tạo - Bộ Công an, Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng và các trường đại học nghiêm túc xử lý đối với các thí sinh có liên quan. Sau khi được trả về điểm thi chính thức, nhiều thí sinh được nâng điểm có trường hợp trượt tốt nghiệp, đa số sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển vào đại học do không đủ điểm.

Cụ thể, Cục Đào tạo - Bộ Công an đã nhận được danh sách 64 thí sinh được nâng điểm thi THPT quốc gia 2018 do Sở GD&ĐT Hòa Bình gửi đến. Theo đó, 28 sinh viên gian lận trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 ở Hòa Bình học ở 3 cơ sở đào tạo là Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh nhân dân, Đại học Phòng cháy chữa cháy. Bộ Công an đã chỉ đạo các trường bàn giao các thí sinh gian lận điểm thi này về đơn vị sơ tuyển và xử lý theo đúng quy định.

Không chỉ riêng các trường khối công an, tính đến sáng 13/4, nhiều trường đại học “tốp đầu” cũng thông tin quá trình rà soát các thí sinh được nâng điểm do tiêu cực điểm thi tại Hòa Bình, Sơn La và Hà Giang. Trong đó có các trường như: ĐH Y Hà Nội, ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế Quốc dân…

Hiệu trưởng các trường đại học, học viện cho hay, dựa vào kết quả rà soát theo danh sách Bộ GD&ĐT cung cấp đã có biện pháp xử lý, trả về, đuổi học đối với các thí sinh này và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ GD&ĐT với một số trường hợp ngoại lệ do vẫn đủ điểm trúng tuyển.

Sở GD&ĐT Hòa Bình. Ảnh: Q.Anh

Vẫn được dự thi nếu không vi phạm

Trong khi các trường đại học, học viện còn rà soát để xem các thí sinh đủ điểm trúng tuyển hay không, một vấn đề được dự luận quan tâm đó là xử lý ra sao với các thí sinh được nâng điểm do tiêu cực, các thí sinh này có bị cấm thi trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, bởi hiện nay đang trong thời gian đăng ký dự thi.

Về vấn đề này, Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, việc xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi 2018 được quy định ở Điều 49 trong Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT áp dụng cho năm 2018.

Hiện nay, các sai phạm trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 ở Sơn La, Hòa Bình vẫn tiếp tục điều tra, hoàn thiện, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Căn cứ kết quả điều tra của cơ quan điều tra, các cá nhân, tổ chức liên quan sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT áp dụng cho năm 2018.

Tại thời điểm này, kết quả chấm thẩm định đối với các thí sinh liên quan là kết quả chính thức của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018; được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018.

Theo Cục quản lý chất lượng, các thí sinh có liên quan vẫn có thể được đăng ký dự thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Tuy nhiên, nếu kết quả điều tra xác định thí sinh nào sai phạm thì sẽ bị các cơ quan chức năng xử lý ở mức độ phù hợp theo quy định của pháp luật.

