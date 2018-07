Thí sinh đạt 10 điểm Toán: 'Em không chắc chắn chọn đúng 5 câu khó'

Hoàng Đức Thuận - chàng trai sinh năm 2000, cựu học sinh trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ - là người duy nhất đạt điểm tuyệt đối môn Toán ở Phú Thọ.

Thuận có tổng 28,25 điểm khối A với lần lượt các môn là: Toán 10; Vật lý 9,5; Hóa học 8,75.

Đức Thuận cho biết 10X bất ngờ với điểm 10 môn Toán kỳ thi THPT quốc gia. Trước đó, nam sinh đoạt giải nhất môn Toán cấp tỉnh lớp 12, giải nhất cuộc thi Toán Hà Nội mở rộng HOMC năm lớp 10. Năm 2017, Thuận tham gia Đường lên đỉnh Olympia tới vòng thi quý II.

Trong suốt 3 năm học tại trường THPT chuyên Hùng Vương, Thuận luôn thuộc top 5 học sinh xuất sắc nhất khối chuyên Toán.

Kỳ thi THPT quốc gia 2018 năm nay, chàng trai sinh năm 2000 dự thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên và có nguyện vọng 1 vào khoa Công nghệ Thông tin, ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội.

"Sốc" với những câu khó của đề thi Toán

Nhận xét về đề thi Toán THPT quốc gia năm nay, Đức Thuận nói đề thi môn Toán khó hơn nhiều so với năm 2017.

“Em cũng cảm thấy sốc khi làm khoảng 15-20 câu cuối, mỗi câu đều có kiểu khó riêng. Khi làm được những câu đầu tiên thuộc loại dễ, em có động lực hơn. Những câu quá khó, em dùng phương pháp loại trừ, suy luận…”, Thuận kể.

Hoàng Đức Thuận - nam sinh từng dự thi "Đường lên đỉnh Olympia" 2017 - cho biết 10X không chắc chắn với một số đáp án mình chọn. Ảnh: VTV.

Sau kỳ thi THPT quốc gia, nam sinh có đọc thông tin về đề thi Toán khó khiến giáo viên cũng không làm được. Là thí sinh trong phòng thi, thí sinh này cho rằng sự căng thẳng đôi khi khiến người ta làm được điều... phi thường. Ngoài ra, học sinh cũng được luyện nhiều đề bài, va chạm các dạng Toán khác nhau, có thể lợi thế là kỹ năng bấm máy tính nhanh.

Tuy nhiên, theo Thuận, điểm 10 có một chút may mắn. "Em không chắc chắn đáp án tất cả câu hỏi đúng 100%. Một số câu em cũng do dự, nên không so đáp án chính thức sau khi thi xong. “Những câu khó của đề thi THPT quốc gia khá lạ so với các đề thi khác ở trường”, chàng trai chia sẻ.

Làm chính xác những câu dễ trước

Hoàng Đức Thuận cho hay ngoài việc học thêm ở trường, cậu còn tham gia các khóa học trên mạng, trong đó dành khá nhiều thời gian học online Hóa học.

“Thời gian học mỗi ngày còn tùy thuộc sức khỏe, em nghĩ đó chỉ là một phần, quan trọng hơn là chất lượng”, Đức Thuận nêu quan điểm.

Cuối năm lớp 12, điểm tổng kết môn Toán và Hóa học của Thuận đều là 9,7; Vật lý là 9,2.

Gửi lời nhắn nhủ đến học sinh khóa 2001, Hoàng Đức Thuận bày tỏ: “Đạt điểm tuyệt đối có một chút may mắn, cá nhân em thấy quan trọng không phải là làm được câu khó mà làm chính xác câu dễ trước”.

Ngoài thời gian học, Đức Thuận thường xuyên nghe nhạc cổ điển để giải trí. Ngoài ra, cậu chơi piano rất hay.

Góp mặt trên “Đường lên đỉnh Olympia” năm 2017, Đức Thuận gây ấn tượng là chàng trai vui vẻ, từng bật mí mình sợ ma và sợ làm việc nhà.

Với 370 điểm - một điểm số khá cao, Đức Thuận vào đến vòng thi quý II. MC Diệp Chi nhận xét vẻ quyết liệt của cậu không chỉ thể hiện qua ngôn ngữ cơ thể mà còn ở khả năng thi đấu tuyệt vời.

