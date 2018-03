Thí sinh đăng ký dự thi THPT Quốc gia 2018 ở đâu?

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, kỳ thi THPT Quốc gia 2018 sẽ tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học), Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT; viết tắt là).

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp; thí sinh GDTX cấp THPT phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi 2 do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp.

Thí sinh được đăng ký chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Hạn đăng ký dự thi THPT Quốc gia 2018 từ 1 - 20/4.

Về thủ tục đăng ký dự thi (ĐKDT), đối với thí sinh đang học lớp 12 đăng ký dự thi tại trường THPT nơi mình đang theo học. Thí sinh tự do được chọn địa điểm nộp hồ sơ dự thi tại một trong các điểm cho thí sinh tự do do các Sở GD&ĐT quy định.

Các sở GD&ĐT quyết định các nơi đăng ký dự thi (gọi là đơn vị ĐKDT) đảm bảo thuận tiện cho thí sinh; mỗi đơn vị ĐKDT được Sở gán 01 mã số, mã số 000 là mã đơn vị ĐKDT tại sở GDĐT, từ 001, 002… là mã các trường THPT, trung tâm GDTX hoặc các cơ sở giáo dục khác; Sở có thể lập thêm các đơn vị ĐKDT cho thí sinh tự do, các điểm này sẽ lấy các mã 901, 902,...

Các đơn vị ĐKDT có mã 000, 901, 902,... chỉ thu nhận ĐKDT của thí sinh tự do ĐKDT chỉ để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Các đơn vị ĐKDT là các trường phổ thông thu hồ sơ ĐKDT của thí sinh thuộc đơn vị mình và thu hồ sơ ĐKDT của thí sinh tự do khi được Sở GD&ĐT giao nhiệm vụ.

Theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, các trường phổ thông chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh điền vào Phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC năm 2018 (gọi tắt là Phiếu ĐKDT) đầy đủ và đúng các thông tin.

Thời hạn đăng ký dự thi bắt đầu từ ngày 1/4/2018 đến ngày 20/4/2018. Sau ngày 20/4/2018, thí sinh không được thay đổi Điểm thi và các thông tin về bài thi/môn thi đã đăng ký.

