Thầy giáo Việt hot nhất MXH những ngày qua: Đẹp trai cao ráo như người mẫu, là thạc sĩ Ngôn ngữ tại Úc

Với những cô nàng mê mẩn các soái ca ngôn tình thì tuýp truyện tình yêu học đường luôn là một đề tài thú vị và hấp dẫn. Nhưng đáng tiếc, thời thanh xuân mà mỗi cô gái đã trải qua hiếm hoi lắm mới gặp được một thầy giáo "soái ca" như mong đợi.

Và những ngày qua, Dương Khánh Vũ đang trở thành cái tên được cộng đồng mạng săn đón khi bỗng dưng nổi tiếng chỉ với một đoạn clip. Anh chàng bỗng chốc trở thành tâm điểm của mọi cuộc bàn tán bởi vẻ ngoài "chuẩn soái ca" và hiện còn đang là thầy giáo dạy môn tiếng Anh.

Được biết, thầy giáo trẻ Khánh Vũ vừa tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Master of Applied Linguistics and TESOL (Thạc sĩ ngôn ngữ ứng dụng và giảng dạy) tại Trường Đại học Macquarie – một trong những trường đại học hàng đầu ở Sydney (Úc).

Liên hệ với Vũ sau khi nhận được sự quan tâm cực lớn của cư dân mạng, thầy giáo trẻ cho biết mình rất hạnh phúc và bất ngờ: "Cũng gửi lời cám ơn mọi người đã quan tâm nhiều đến đoạn clip như vậy, hiện tại sau mấy ngày rồi nhưng cảm giác của mình vẫn vui sướng, lâng lâng".



Nhớ về buổi dạy ngày hôm đó, Khánh Vũ kể rằng: "Mình còn nhớ trưa đó đến trung tâm Anh ngữ ở Cần Thơ đứng lớp dạy như mọi ngày, và thật sự cũng không hề biết có học viên quay clip, mình cứ dạy bình thường như mọi khi, đến tối về có một bạn học trò inbox bảo là thầy hot rồi, lúc đó cực kỳ bất ngờ luôn".

Dẫu nhận được sự "thả tim" nhiệt tình từ phía các cô cậu học trò thế nhưng anh chàng chia sẻ rằng việc đứng lớp và đời thường mình sẽ là hai con người khác nhau: "Do tính chất công việc là một giáo viên, nên mình nói và giảng cho các bạn nghe rất nhiều, rồi tạo hoạt động bài tập cho các bạn thảo luận nhóm. Vốn là một 9x đời đầu, nên mình muốn đổi mới cách học năng động hơn cho phù hợp với giới trẻ Việt Nam hiện nay, mình hạn chế áp dụng cách dạy truyền thống vào trong lớp học, nên khi đứng lớp mình nói khá nhiều và năng động.

Nhưng ở ngoài đời, đa phần bạn mình và những người đã từng tiếp xúc thì nói mình hiền, trầm tính, ít nói. Thậm chí ở ngoài, một số bạn nghĩ mình khó gần, nhưng thật sự không phải vậy đâu, ai thân rồi mình mới nói chuyện nhiều".

Thầy giáo trẻ Khánh Vũ vừa vừa tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Master of Applied Linguistics and TESOL (Thạc sĩ ngôn ngữ ứng dụng và giảng dạy) tại Trường Đại học Macquarie – một trong những trường đại học hàng đầu ở Sydney (Úc).

Liên hệ với Vũ sau khi nhận được sự quan tâm cực lớn của cư dân mạng, anh chàng cho biết mình rất hạnh phúc và bất ngờ.

Chia sẻ lý do đã đưa mình đặt chân đến Australia mà không phải là các nước như Anh hay Mỹ, thầy giáo cho hay: "Lý do thứ nhất, là mình nghĩ Úc gần hơn Mỹ hay Anh, hoặc các nước ở phương Tây, khi nào có kỳ nghỉ hè thì mình bay về thăm nhà cũng sẽ nhanh hơn. Lý do thứ 2, lúc đó crush của mình đang học ở Sydney, nên mình quyết định… qua Úc luôn. Mặc dù mình rất thích thời tiết cũng như môi trường sống của Sydney, thế nhưng lý do lớn nhất thôi thúc mình về Việt Nam đó chính là được gần gia đình, gần bố mẹ".

Theo chia sẻ của Khánh Vũ, anh chàng sẽ dạy học chính thức ở trường Đại học Quốc tế Greenwich tại Cần Thơ vào tháng 8 tới, đồng thời dạy kèm tiếng Anh tại nhà và trung tâm anh ngữ tại Cần Thơ. "Mình chỉ muốn gửi một thông điệp đến các bạn trẻ rằng "Hãy biến giấc mơ thành mục tiêu và lập kế hoạch theo đuổi nó cho đến khi đạt được". Mình tin rằng các bạn sẽ làm được", Vũ nhắn nhủ đến các bạn trẻ.

Vẻ ngoài cao ráo không khác gì người mẫu.

Theo Helino