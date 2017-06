Thầy giáo Bá Đạo dạy 12 thì tiếng Anh qua ca khúc 'Duyên phận'

12 thì tiếng Anh trong ca khúc "Duyên phận" Thấy Đặng Bá Đạo cover bài "Duyên phận" với lời là kiến thức cơ bản về 12 thì trong tiếng Anh.

Tốt nghiệp loại giỏi ĐH Ngoại thương, có công việc ổn định ở một công ty hàng không nhưng với niềm đam mê tiếng Anh, anh Đặng Bá Đạo (28 tuổi) vẫn tranh thủ mở lớp dạy tiếng Anh.

Thầy giáo trẻ thường xuyên trăn trở đổi mới phương pháp dạy học nhằm truyền cảm hứng, giúp người học cảm thấy thoải mái và học hành hiệu quả. Vừa qua, bản cover Duyên phận kết hợp 12 thì tiếng Anh của anh thu hút hơn 23.000 lượt xem chỉ sau vài ngày đăng tải.

Clip chinh phục cộng đồng mạng không chỉ bởi giọng ca trong trẻo, truyền cảm mà còn nhờ việc nam giáo viên khéo léo lồng ghép kiến thức cơ bản về 12 thì trong tiếng Anh vào ca khúc vốn rất quen thuộc.

Thầy giáo Đặng Bá Đạo kết hợp sở thích hát bolero vào quá trình dạy tiếng Anh. Ảnh: NVCC.

Những lưu ý về thì trong tiếng Anh

Thầy Bá Đạo còn ghi sẵn lời bài hát ở phần chú thích song song với làm phụ đề cho video.

Thì hiện tại đơn - diễn tả một chân lý, lịch trình, sở thích hoặc thói quen của ai đó.

Có usually, often, sometimes, rarely, always, every.

Hiện tại tiếp diễn - hành động đang xảy ra tại thời điểm nói hoặc 2 hành động song song.

NOW he’s singing hoặc I’m writing WHEN my mother is doing her shopping.

Hiện tại hoàn thành - việc đã xảy ra trong quá khứ, có thể kéo đến hiện tại.

Có for, since, yet, lately, ever, already, just, never, recently.

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn - giống hiện tại hoàn thành, nhưng có tính liên tục của hành động.

I have been teaching English SINCE I was a second-year student.

Thì quá khứ đơn - hành động đã xảy ra và đã chấm dứt hoàn toàn ở trong quá khứ.

Dùng yesterday, last, ago, in + năm quá khứ.

Quá khứ tiếp diễn - một thời điểm xác định hoặc 2 hành động song song ở trong quá khứ.

At 5 o’clock yesterday afternoon, I was teaching English in my school.

Quá khứ hoàn thành - hành động xảy ra trước hành động khác hoặc một thời điểm quá khứ.

I had worked as a musician BEFORE 2011.

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn - giống quá khứ hoàn thành, nhưng có tính liên tục của hành động.

Có after, before, as soon as, while, already, when, until, by.

Thì tương lai đơn - một ý định, dự đoán, có tomorrow, next, in + năm tương lai.

Tương lai tiếp diễn - hành động đang xảy ra tại thời điểm tương lai.

Tương lai hoàn thành - hành động xảy ra trước hành động khác trong tương lai, có before, by.

Tương lai hoàn thành tiếp diễn - giống tương lai hoàn thành, có tính liên tục, hay dùng với by the time.

Đặng Bá Đạo tốt nghiệp loại giỏi ĐH Ngoại thương, hiện vừa làm việc cho công ty hàng không vừa dạy tiếng Anh. Ảnh: NVCC.

Bí quyết 7 chữ

Thầy giáo 8X cho biết ý tưởng làm video xuất phát từ tình trạng nhiều bạn học nhưng không nhớ 12 thì tiếng Anh hoặc chưa hiểu trọng tâm cần nhớ, cách dùng các thì.

Anh hy vọng việc lồng ghép kiến thức vào ca khúc có giai điệu dễ nghe, dễ nhớ sẽ hỗ trợ người học ôn bài nhanh và nhớ lâu đồng thời có những phút giây thư giãn, học tiếng Anh thoải mái, không áp lực.

Ngoài bản cover 12 thì, anh Bá Đạo còn dịch và thể hiện một số bài hát thuộc dòng nhạc bolero như Duyên phận, Hàn Mặc Tử, Nhật ký đời tôi, Đêm tâm sự bằng tiếng Anh.

Thầy Đặng Bá Đạo nhận định ngữ pháp không phải đích đến của việc học ngoại ngữ nhưng người học cần nắm được các điểm quan trọng liên quan phần này.

Bên cạnh đó, các bạn cần trau dồi hơn cách phát âm, luyện nghe, từ vựng, kỹ năng xử lý ngôn từ... để có thể tự tin giao tiếp, viết lách.

Về bí quyết học tiếng Anh, nam giáo viên cho rằng điều quan trọng là người học cần có phương pháp đúng, sự kiên trì. Anh vẫn thường hay nói với học sinh về 7 chữ trong từ ENGLISH - Environment (môi trường học), Never Give Up (không bao giờ từ bỏ), Goal (mục tiêu), Listening (nghe), Speaking (nói), Hard Working (chăm chỉ).

Theo thầy Bá Đạo, người học nên bắt đầu với kỹ năng nghe để có kiến thức đúng, phương pháp hiệu quả rồi mới học nói.

"Các bạn cần có mục tiêu rõ ràng, đầu tư thời gian, công sức xứng đáng để đạt mục tiêu đó. Việc tự tạo môi trường học cho mình như nghe nhạc mỗi ngày, chăm chỉ, bền bỉ cũng rất quan trọng. Điều cốt yếu nhất là phải nỗ lực, không bao giờ bỏ cuộc", thầy giáo 8X chia sẻ.

