Thanh Hóa: Củng cố hồ sơ xử phạt hành chính nhóm phụ huynh xông vào trường đánh nam sinh lớp 8

Như thông tin đã đưa, vào khoảng 13h20 ngày 30/10, 5 phụ huynh và người thân của em M.Q.H. (học sinh lớp 8B, Trường THCS Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) đã đi ô tô đến và xông vào trường đánh em L.X.C. (học sinh lớp 8A, cùng trường THCS Quảng Ninh). Vụ việc được các giáo viên phát hiện và can ngăn kịp thời.

Anh Lê Xuân Quang, 36 tuổi, ngụ tại thôn Cống Trúc, xã Quảng Ninh (bố em L.X.C) bức xúc cho biết, con anh bị nhóm phụ huynh này dùng tay chân hành hung vào vùng mang tai, sau gáy và đạp vào bụng.

Khi gia đình anh biết tin và đến trường thì cháu C. chỉ biết đứng khóc và nói bị nhóm người lớn đến đánh. Ngày 1/11, gia đình có đưa cháu đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, rất may cháu không bị tổn thương nặng, tuy nhiên cháu vẫn còn choáng và tâm lý chưa ổn định.

Trường THCS Quảng Ninh, nơi xảy ra sự việc

Ngày 5/11, trao đổi với PV, ông Phạm Văn Giáp, Trưởng Công an xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương cho biết: "Vụ việc cháu C. bị nhóm phụ huynh vào trường hành hung là điều đáng tiếc khi người lớn không kiềm chế đẩy vụ việc đi xa, gây ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý, môi trường giáo dục của các cháu.

Sau khi cháu C. bị hành hung chúng tôi mời gia đình 2 bên lên công an xã làm việc. Nhóm người tham gia hành hung cháu C. gồm 5 người trong đó có bố, mẹ, cậu, bà bác nhà cháu H.. Qua thăm khám thì cháu C. không bị thương tích. 2 gia đình đã ngồi với nhau để tiến hành hòa giải. Vụ việc chỉ xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ của các cháu trong trường, không có dấu hiệu hình sự, không để lại hậu quả nên chúng tôi đang củng cố hồ sơ để tiến hành xử phạt hành chính về hành vi đánh người đối với nhóm phụ huynh trên".

Theo thông tin mới nhất từ Trường THCS Quảng Ninh, hiện em C. đã quay trở lại học bình thường. Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo huyện Quảng Xương đã có biện pháp chấn chỉnh tăng cường công tác bảo vệ tại các trường học, yêu cầu phía công an các xã khi xảy ra sự việc phải có giải pháp ngăn chặn kịp thời.

Gia Hân