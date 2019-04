Sự thật về thí sinh dân tộc đạt 2 điểm 10 của Hòa Bình năm 2017

Đ.N.T., học sinh dân tộc Mường, có điểm thi Văn 8,75; Giáo dục Công dân 9,5; Anh 9,6, đặc biệt là 2 môn Sử và Địa đạt điểm 10. Đây là học sinh dân tộc có điểm cao nhất tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 của tỉnh Hòa Bình.

Kết quả chấm thẩm định cho thấy T. có 5 môn được nâng điểm. Môn Toán điểm lần một là 9,4 điểm, chấm thẩm định là 5,2 điểm. Môn Sử 10, chấm thẩm định là 9. Địa lý 10 điểm, chấm thẩm định 9,25. Giáo dục Công dân 9,5, chấm thẩm định 8,75. Ngoại ngữ 9,6, chấm thẩm định là 3. Như vậy, tổng điểm 5 môn mà T. được tăng là 13,3.

Hòa Bình là một trong ba địa phương bị phát hiện có gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018. Ảnh: N.S.

Với số điểm được công bố lần một, T. đủ điều kiện vào học tại Học viện An ninh Nhân dân.Sau khi có kết quả chẩm thẩm định, T. là thí sinh duy nhất trong 64 thí sinh của Hòa Binh được nâng điểm tại kỳ thi THPT quốc gia 2017 (63 thí sinh còn lại được nâng điểm tại kỳ thi THPT quốc gia 2018).

So với kết quả ban đầu, kết quả chấm thẩm định của T. thiếu 0,25 điểm so với điểm chuẩn Học viện An ninh Nhân dân năm 2017. T. là một trong số 9 thí sinh của Hòa Bình bị Học viện An ninh Nhân dân trả về địa phương.

Thí sinh Đ.N.T. là cháu của ông Nguyễn Khắc Tuấn, chuyên viên Phòng Khảo thí, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình (đã bị công an bắt tạm giam). Tuấn đã trực tiếp can thiệp, nâng điểm bài thi trắc nghiệm cho cháu của mình.

Được biết, trong kỳ thi THPT quốc gia 2017, 22 thí sinh Hòa Bình có bài thi đạt điểm 10, 70 em có tổ hợp điểm từ 27 trở lên (chưa cộng điểm ưu tiên).

