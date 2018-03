Sẽ kỷ luật cô giáo không giảng bài khiến nữ sinh Sài Gòn bật khóc

Sáng 28/3, trao đổi với PV về trường hợp của giáo viên lên lớp không nói gì, không giảng bài, hiệu trưởng trường THPT Long Thới xác nhận sự việc đã diễn ra hơn 5 tháng nay.

Trước đó, trong chương trình gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM với học sinh trên địa bàn thành phố diễn ra sáng 23/3, nữ sinh Phạm Song Toàn cho hay giáo viên dạy Toán của lớp em không hề giảng, không trò chuyện với học sinh, chỉ chép bài và giao bài tập. Hơn một học kỳ, lớp của Song Toàn tự học và không biết bày tỏ nỗi lòng với ai.

Gần 50 tiết học, cô giáo không giảng bài

Ban giám hiệu trường THPT Long Thới cho biết theo phản ánh của em Toàn, cô giáo dạy Toán được nhắc đến là T.T.M.C, hiện dạy tại trường.

Qua tìm hiểu từ nhiều phía, ông Trần Minh Bình, hiệu trưởng nhà trường, cho biết từ tháng 11/2017, cô C. vẫn dạy Toán ở lớp 11A1 nhưng vào lớp không nói gì, không giảng bài, chỉ viết lên bảng và học sinh tự học, tự làm bài tập.

Học sinh lớp 11A1 trong giờ học. Ảnh: Minh Nhật.

"Những điều em Song Toàn phản ánh là đúng sự thật. Chính cô C. cũng đã xác nhận và xin lỗi. Tôi là người đứng đầu nhà trường, để xảy ra sự việc như thế này cũng sai và sẽ nhận trách nhiệm", ông Bình nói.

Cô C. vào lớp không giảng bài nhưng nội dung bài giảng, kể cả lời giảng, vẫn được giáo viên này chép đầy đủ trên bảng. Những bài tập cần làm và hướng dẫn cũng được cô C. ghi trên bảng nhưng tuyệt nhiên không giao tiếp với học sinh.

Hiện nay, cô C. dạy Toán cho 4 lớp khối lớp 10 và 11, trong đó có lớp 11A1. Đáng nói, cô C. chỉ ứng xử như vậy với duy nhất lớp 11A1, các lớp khác cô dạy bình thường.

Ông Bình cho biết cô C. nói lý do làm như vậy do liên quan chuyện với một học sinh cũ trong lớp 11A1.Hiệu trưởng không đồng ý với lý do này của nữ giáo viên nhưng vẫn cần tìm hiểu thêm từ nhiều phía liên quan để xác nhận.

Trong buổi làm việc với Sở GD&ĐT TP.HCM chiều 27/3, cô C. và trường THPT Long Thới đã có báo cáo về sự việc trên.

Sẽ có hình thức kỷ luật tương xứng

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của em Song Toàn qua báo chí, hiệu trưởng trường THPT Long Thới đã làm việc với học sinh lớp 11A1, phụ huynh và những giáo viên khác trong trường để xác minh và tìm cách xử lý.

Ông Bình cho biết điều quan trọng trước mắt là giải quyết được mối quan hệ giữa cô và trò lớp 11A1 và giữa các học sinh lớp này.

"Ghi nhận ý kiến của học sinh lớp 11A1 về sự việc trên có hai luồng ý kiến trái ngược nhau nên làm sao để dung hòa được những mối quan hệ trong lớp là vấn đề nan giải hiện nay", ông Bình băn khoăn.

Trước mắt, cô C. vẫn dạy Toán tại lớp 11A1 vì hơn nửa lớp không đồng ý đổi giáo viên. Nhưng cô C. đã hứa với ban giám hiệu sẽ giảng bài bình thường và dần cải thiện không khí lớp học. Nhà trường sẽ theo dõi kết quả qua phản ánh của học sinh.

Tiếp sau sự việc này, trường THPT Long Thới tìm hiểu và có hình thức xử lý tương xứng với lỗi vi phạm của từng người.

Theo Tri thức trực tuyến