Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm 2019 cho biết, kỳ thi này cả nước có tổng số 887.104 thí sinh đăng ký dự thi. Vào buổi chiều 24/6 đã có 879.742 thí sinh, (đạt 99,17%) đến điểm trường làm thủ tục dự thi. Theo Quy chế, các thí sinh còn tiếp tục đến làm thủ tục và dự thi vào trước 7 giờ 00 phút sáng ngày 25/6.

Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm 2019 đánh giá, buổi làm thủ tục dự thi diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng quy chế. Thời tiết và giao thông nhìn chung thuận lợi cho thí sinh làm thủ tục dự thi.

Kỳ thi năm nay có hơn 650.000 thí sinh xét tuyển vào ĐH, CĐ. Như vậy, có hơn 230.000 thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT mà không đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ.

Trong ngày thi đầu tiên (25/6), buổi sáng thi môn Ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút), 7h35 bắt đầu tính giờ làm bài, 9h35 hết giờ làm bài. Buổi chiều thi môn Toán (thời gian làm bài 90 phút), 14h30 bắt đầu tính giờ làm bài, 16h00 hết giờ làm bài.



Bộ GD&ĐT cho biết, Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 có nhiều sự thay đổi so với năm ngoái về cách tính điểm xét tốt nghiệp. Theo đó, điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN) gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12; điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính ĐXTN.

So với các năm trước, ĐXTN năm 2019 sẽ thay đổi theo tỷ lệ 70% (bài thi THPT Quốc gia) và 30% (điểm trung bình cả năm lớp 12), thay vì tỷ lệ 50% (bài thi THPT Quốc gia) và 50% (điểm trung bình cả năm lớp 12).

Kỳ thi năm nay cũng có những điều chỉnh về tổ chức và kỹ thuật như: Phát huy vai trò của các trường ĐH, CĐ trong tổ chức thi; khu vực lưu trữ đề thi, bài thi có camera an ninh giám sát 24/24 giờ và có lực lượng công an trực an ninh 24/24 giờ.

Lịch thi chi tiết Kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã có công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Theo đó, để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, trung thực, công bằng và an toàn tuyệt đối, Bộ GD&ĐT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành tiếp tục chỉ đạo Sở GD&ĐT và các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tập trung thực hiện tốt công tác tổ chức thi.



Rà soát kỹ lưỡng cán bộ tham gia tổ chức thi bảo đảm số lượng và yêu cầu chất lượng. Tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ coi thi, thanh tra thi; xử lý kỷ luật nghiêm khắc cán bộ coi thi, thanh tra thi có hành vi vi phạm quy chế thi cũng như quy trình tổ chức kỳ thi.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của ngành công an để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các thiết bị, vật dụng trái phép mang vào phòng thi, nhất là các thiết bị công nghệ cao sử dụng vào mục đích gian lận; xử lý kịp thời mọi hành vi tiêu cực hoặc tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, góp phần bảo đảm kỷ cương và công bằng trong kỳ thi.

Đặc biệt, Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương tăng cường công tác truyền thông để phổ biến quy chế thi và các quy định của pháp luật có liên quan nhằm ngăn chặn kịp thời, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, gian lận trong thi cử, nhất là tiêu cực, gian lận có tổ chức.

Quang Anh