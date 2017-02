Quy định về độ tuổi thi vào trường công an, quân đội năm 2017 như thế nào?

Học sinh dự thi vào khối trường công an nhân dân không quá 20 tuổi

Em được biết quy định về độ tuổi thi công an nhân dân 2017 là lính nghĩa vụ công an không quá 24 tuổi tính đến ngày dự thi. Vậy cho em hỏi em sinh 20/10/1992 thì có được thi không ạ? (tjtutin...@gmail.com)

Hiện nay, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đang trình lãnh đạo Bộ Công an phương án tuyển sinh 2017 của các trường đại học, học viện Công an nhân dân nên chưa có quy định chính thức về phương án tuyển sinh 2017.

Tuy nhiên, theo quy định của Bộ Công an, cán bộ, chiến sĩ công an trong biên chế không quá 30 tuổi (tính đến năm dự tuyển), đối với học sinh, không quá 20 tuổi; riêng người dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi (tính đến năm dự tuyển).

Đối với chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND trong thời gian tại ngũ nếu đủ điều kiện về thời gian công tác, đạo đức, đã tốt nghiệp trung học phổ thông được dự tuyển vào các trường CAND, không tính độ tuổi.

Cho em hỏi độ tuổi tuyển sinh vào các trường quân đội như thế nào?. Em năm nay 23 tuổi có được thi không và độ tuổi tuyển sinh được tính theo tháng hay theo năm? xuancao.qb...@gmail.com

Quy định chung về quy định độ tuổi, tính đến năm dự tuyển vào các trường quân đội như sau:

Thanh niên ngoài Quân đội từ 17 đến 21 tuổi; Quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ từ 18 đến 23 tuổi (riêng đối tượng thiếu sinh quân từ 17 đến 23 tuổi).

Em thi cả 2 bài KHTN và KHXH mà một trong hai bài bị liệt thì có đỗ tốt nghiệp không? Nếu em xét tuyển thi đại học khối B nhưng chọn bài thi KHXH để xét tốt nghiệp có được không? Nếu điểm đại học em đỗ nhưng điểm tốt nghiệp em trượt thì em có được bảo lưu để sang năm thi lại tốt nghiệp không hay phải thi lại để xét cả đại học ? miatrinh99...@gmail.com

Trong Quy chế thi THPT quốc gia cho phép và khuyến khích học sinh ngoài thi các bài thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) thì có thể đăng ký thi cả 2 bài thi tự chọn (KHTN và KHXH) để tăng thêm cơ hội xét tuyển vào các ĐH, CĐ và khuyến khích các em học tập toàn diện hơn.

Quy chế cho phép các thí sinh thi cả 2 bài thi tự chọn này. Trong trường hợp này, bài thi nào có kết quả cao hơn sẽ được lấy để xét công nhận TN THPT (do phần mềm máy tính thực hiện).

Các trường đại học đều công bố tổ hợp xét tuyển vào từng ngành học. Do đó, em cần tham khảo để nắm rõ khi đăng ký xét tuyển. Nếu xét tuyển không đúng tổ hợp trường sẽ không nhận hồ sơ, em lưu ý nhé.

Em cũng chú ý, các trường đại học chỉ xét tuyển những thí sinh đã tốt nghiệp kỳ thi THPT quốc gia. Nếu trường hợp em trượt tốt nghiệp thì chờ năm sau thi lại để xét tuyển vào ĐH.

Con tôi muốn tham gia xét tuyển vào khối A thì con tôi phải dự thi những môn gì? huythanh.nguyen20...@gmail.com

Chào bác! điểm khác biệt khi đăng ký dự thi năm nay so với năm 2016 là thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển cùng với đăng ký dự thi.

Trong Quy chế cho phép và khuyến khích học sinh ngoài thi các bài thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) thì có thể đăng ký thi cả 2 bài thi tự chọn (KHTN và KHXH) để tăng thêm cơ hội xét tuyển vào các ĐH, CĐ.

Do đó, để có thể đăng ký xét tuyển đúng vào khối A và vào trường đại học mà con bác muốn. Bác cần tham khảo thông tin tuyển sinh của các trường trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ và trang thông tin điện tử của các trường. Ở đó, các trường công bố tổ hợp xét tuyển môn thi, gia đình cân nhắc lựa chọn để đăng ký cho phù hợp với nguyện vọng.

Em là sinh viên năm 2 đại học nhưng do không thích trường đang theo học nên em đã tự ý bỏ học và bây giờ em bị buộc thôi học vì bỏ học vô lý do, em muốn hỏi là em có được quyền dự thi lại đại học trong năm nay không? tranngoc486928...@gmail.com

Em được dự thi.

Nếu thi năm nay, em là thí sinh tự do. Theo quy định, thí sinh tự do đăng ký tại địa điểm do sở GDĐT quy định. Hồ sơ đăng ký dự thi đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau; Bằng tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp (bản sao); 02 ảnh cỡ 4x6 cm, 02 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

Tôi đã tốt nghiệp Đại học DL Thăng Long năm 2009 ngành tài chính ngân hàng. Hiện đang công tác tại 01 ngân hàng. Hiện tại tôi thấy mình có đam mê với ngành nông nghiệp và định hướng trong tương lai của tôi là nghỉ ngân hàng và mong muốn đi học về nông nghiệp tại trường ĐH Đà Lạt

Tuy nhiên, tôi không rõ đối với trường hợp của mình có phải thi các môn để xét tuyển như bình thường không. Hoặc phải nộp hồ sơ xét tuyển như thế nào để được vào học tại trường. pvandoan...@gmail.com

Theo Quy chế thi, để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường ĐH, CĐ.

Năm nay, Bộ GD&ĐT tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học; viết tắt là KHTN), Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT; viết tắt là KHXH).

Bạn tham khảo để thực hiện theo ý muốn của mình.

Theo Dân Trí