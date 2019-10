Theo báo cáo của Ban giám hiệu Trường tiểu học Tuy Lai A (huyện Mỹ Đức, Hà Nội), vào khoảng 9h sáng 24/10, trong giờ ra chơi, em Hoàng Gia Huy (học sinh lớp 2B, SN 2012) cùng 2 bạn học sinh khác ra khu vực bãi cỏ phía sau trường thì bất ngờ vướng vào dây điện, bị giật tử vong. Nhà trường cho rằng đoạn dây điện này bị rơi vào tối ngày 23/10 do một trận mưa lớn.

Trước đó, một học sinh Trường tiểu học Gateway (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng tử vong vì bị bỏ quên trên xe buýt đưa đón của trường. Không ít phụ huynh đã bày tỏ băn khoăn, lo lắng về sự an toàn của học sinh khi tới trường, nhất là đối với bậc mầm non, tiểu học, THCS,vì đây là lứa tuổi nhỏ, hiếu động.

Hiện trường vụ học sinh bị điện giật tử vong tại Trường tiểu học Tuy Lai A

"Đây là điều không ai mong muốn, tuy nhiên nếu như công tác kiểm tra trường lớp được thực hiện liên tục, chắc chắn sẽ không có chuyện đau lòng xảy ra. Qua sự việc học sinh bị tử vong trên xe buýt trường Gateway, rồi học sinh bị điện giật tử vong tại trường Tuy Lai A, tôi đề nghị các nhà trường nâng cao công tác đảm bảo an toàn cho học sinh, ban phụ huynh cũng cần vào cuộc giám sát công tác này" - phụ huynh Lê Thu Hương (Ba Đình, Hà Nội) cho biết.

Đặt ra trách nhiệm đầu tiên phải là nhà trường, phụ huynh Nguyễn Mạnh Tùng (Hoàng Mai, Hà Nội) có con học tiểu học cho rằng: "Học sinh gặp tai nạn ở trường thì trách nhiệm thuộc về nhà trường. Qua những vụ việc gần đây, các trường cần tăng cường rà soát lại hệ thống điện cũng như cơ sở vật chất nhà trường để phòng tránh những chuyện tương tự xảy ra".

Không chỉ phụ huynh lo lắng, một số chuyên gia giáo dục cũng cho rằng, nhà trường và ngành giáo dục cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát cơ sở vật chất theo đúng quy định. Đồng thời, các chuyên gia cũng nêu rõ trách nhiệm từ phía nhà trường, cao nhất là hiệu trưởng và sau đó là các vị trí liên quan. Không thể nói là không may hay tai nạn khi phần lớn các sự việc đều có thể chủ động phòng tránh.

Liên quan tới vụ việc học sinh lớp 2 bị điện giật tử vong ở Trường tiểu học Tuy Lai A, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đã yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan để làm rõ sự việc. Khi có kết luận của cơ quan điều tra, nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn kiểm tra toàn bộ hệ thống điện trong khu vực, rà soát các hạng mục, công trình của nhà trường, tuyệt đối không để xảy ra sự việc tương tự; thực hiện nghiêm văn bản chỉ đạo của Sở về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học, giáo dục an toàn giao thông năm học 2019 - 2020.

Quang Anh