Phụ huynh đánh nữ sinh thực tập: 'Tôi rất hối hận'

Chiều 2/4, bà Phan Thị Nghĩa (35 tuổi), bị can trong vụ án làm nhục người khác tại Trường Mầm non Việt - Lào, đã tới nhà chị Phan Thị Hiên (21 tuổi, xã Hưng Tân, Hưng Nguyên) để xin lỗi. Trước sự chứng kiến của chị Hiên, gia đình và công an xã Hưng Tân, bà Nghĩa đọc lá thư viết tay kín một mặt giấy A4.

Theo bà Nghĩa, nghi ngờ con trai bị cô giáo đánh bầm chân, trong phút nóng giận bà đã hành hung nữ sinh thực tập Hiên, dù chưa tìm hiểu sự việc.

"Tôi đã sai, làm ảnh hưởng đến danh dự cô giáo và tập thể nhà trường. Đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc về thái độ ứng xử trong cuộc đời tôi. Tôi chân thành xin lỗi và mong cô giáo Hiên tha thứ. Tôi sẽ thận trọng hơn trong văn hóa ứng xử và lời ăn tiếng nói", bà Nghĩa nói.

Bà Nghĩa (bên trái) bắt tay chị Hiên sau khi đọc xong lá thư xin lỗi. Ảnh: Nguyễn Hải.

Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, bà Nghĩa muốn gửi lời xin lỗi tới các cháu Trường Mầm non Việt - Lào về sự việc do mình gây ra.

"Những ngày qua tôi rất hối hận, luôn căng thẳng vì bị cộng đồng săn tìm và chửi bới khiến bản thân không dám nghe điện thoại và phải khóa Facebook", bà Nghĩa gục mặt xuống ghế kể. Cũng do lo lắng người khác chụp ảnh con đăng lên mạng, bà chưa dám cho con đi học trở lại.

Đại diện gia đình nữ sinh đã chấp nhận lời xin lỗi của bà Nghĩa và nhắn nhủ "hãy giữ lời hứa vì về lâu dài hai bên gia đình vẫn đi lại với nhau". Hai bên cho biết sắp tới sẽ tự thống nhất các khoản bồi thường về dân sự...

Trước đó sáng 22/3, thấy con trai có vết bầm chân trái, nghi ngờ cô giáo đánh, bà Phan Thị Nghĩa đã tới Trường Mầm non công lập Việt - Lào gây hấn, hành hung nữ sinh thực tập Phan Thị Hiên. Để bảo vệ mình và đứa con trong bụng, chị Hiên buộc phải nói dối đã đánh trẻ rồi quỳ xuống nói "cô xin lỗi trẻ".

Ngày 30/3, công an thành phố Vinh đã khởi tố bị can đối với Phan Thị Nghĩa về tội làm nhục người khác, theo điều 155 Bộ luật hình sự. Do thương tích của nạn nhân Hiên là 0%, công an chưa đủ căn cứ để khởi tố thêm tội danh khác.

Hơn 10 ngày điều trị tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An, nữ sinh Hiên đã trở về nhà, sức khỏe tiến triển tốt.

