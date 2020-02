Phòng chống virus corona tại các trường đại học: Đẩy mạnh đào tạo online, tính điểm như chính khóa

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tổ chức tập huấn để triển khai đào tạo trực tuyến từ ngày 10/2 đối với toàn bộ sinh viên của trường. Ảnh: N.E.U

Nhiều trường đại học chuyển sang dạy online

Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, nhiều trường đại học đã thông báo cho phép sinh viên được nghỉ học đến hết ngày 16/2 để phòng chống dịch bệnh do virus corona. Để không chậm kế hoạch đào tạo, cũng như đảm bảo thời gian để thực hiện công tác tuyển sinh năm 2020, nhiều trường đại học đã áp dụng hình thức đào tạo trực tuyến, bắt buộc sinh viên phải tham gia đầy đủ, được tính như kết quả đào tạo bình thường.

Cụ thể, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, toàn bộ sinh viên các hệ đào tạo của trường (khoảng 25.000 sinh viên, học viên) sẽ học tập thông qua hình thức online trong thời gian tạm nghỉ học. Theo PGS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân: "Nhà trường đã có thông báo tới toàn thể sinh viên của trường để phòng chống dịch bệnh do virus corona, nhà trường không tổ chức cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh trong toàn trường học tập trung từ 10/2 đến hết 16/2. Trong thời gian nghỉ, tất cả các học phần sinh viên sẽ học theo hình thức Blended Learning".

Cũng theo lãnh đạo Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, phương pháp Blended Learning trên cơ sở sử dụng hệ thống quản lý học tập (LMS) vào giảng dạy, học tập của trường trong thời gian sinh viên được nghỉ. Thông qua LMS giảng viên có thể tạo các bài học theo tuần, đưa các bài kiểm tra tự luận, trắc nghiệm… để sinh viên tự học, tự kiểm tra và đánh giá sự tiến bộ của mình. Thời gian qua, nhà trường đã mở các lớp đào tạo ứng dụng phần mềm LMS trong giảng dạy cho toàn thể giảng viên trong trường để đảm bảo gần 3.000 lớp học hệ đại học và cao học của nhà trường bắt đầu triển khai học từ ngày 10/2.

Trong thời gian nghỉ học, sinh viên không đến trường nhưng vẫn phải học tập một cách nghiêm túc thông qua hình thức online cũng được áp dụng tại Trường ĐH Đông Á (Đà Nẵng). Theo nhà trường, hiện tại nhà trường đã triển khai phương pháp học online qua hệ thống E-learning, livestream… Các tài liệu, hướng dẫn học tập và kiểm tra sinh viên đã được xây dựng chi tiết, triển khai từ nay đến hết ngày 16/2. Tương tự, ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP HCM) chuyển sang hình thức học online các lớp học bù trong tuần từ ngày 10/2 đến hết ngày 15/2. ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM cũng đang áp dụng hệ thống học trực tuyến LMS trong thời gian sinh viên tạm nghỉ học.

Giám sát đảm bảo chất lượng giáo dục đại học

Về vấn đề sinh viên nghỉ học trong thời gian này, lãnh đạo một số trường đại học chia sẻ, do yêu cầu của năm học, các trường đều dự phòng mỗi học kỳ 1 tuần, trong thời gian nghỉ đến hết 9/2, nhiều trường đã sử dụng tuần dự phòng của học kỳ 2. Do đó, nếu từ ngày 10/2, nếu không áp dụng đào tạo trực tuyến, sẽ khó đảm bảo đúng tiến độ đào tạo của năm học, thậm chí một số trường sẽ phải lùi lại thời gian hè, ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh. Phương pháp học online cũng khá thích hợp vì sinh viên là đối tượng hiểu biết về công nghệ thông tin, được trang bị các thiết bị điện tử như smathphone, máy tính… Việc triển khai học online cũng được tiến hành nghiêm túc đảm bảo sinh viên trực tuyến, hoàn thành bài tập đúng thời hạn…

Theo Bộ GD&ĐT, tính đến ngày 5/2, trong 239 cơ sở đào tạo đã báo cáo có 140 cơ sở đào tạo đã điều chỉnh lịch nhập học cho sinh viên lùi lại đến ngày 10/2 và sau ngày 10/2; 64 cơ sở đã có kế hoạch nhập học từ ngày 10/2 trở đi không thay đổi lịch nhưng chưa nhập học; 35 cơ sở vẫn tiếp tục cho sinh viên học tập theo lịch từ ngày 3/2. Trong đó, rất nhiều trường đại học, học viện thông báo cho sinh viên tiếp tục được nghỉ học kéo dài thêm đến hết ngày 16/2.

Do đó, Bộ GD&ĐT đã có hướng dẫn về việc cho phép học sinh, sinh viên nghỉ học phòng chống dịch bệnh do virus corona, Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị, trường học tăng cường hướng dẫn cho học sinh, sinh viên kỹ năng tự bảo vệ và chăm sóc sức khỏe; hướng dẫn cho tất cả học sinh, sinh viên, học viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường trước khi nghỉ học về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do virus corona (vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang, giữ ấm, hạn chế đi lại, tránh tiếp xúc đông người theo hướng dẫn của cơ quan y tế).

Cũng theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, trong thời gian sinh viên, học viên nghỉ học, các cơ sở giáo dục đào tạo tăng cường phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể liên quan tại địa phương thường xuyên theo dõi, cập nhật, nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phương, tiến hành các biện pháp vệ sinh trường học, tẩy trùng 100% trường lớp, các thiết bị dạy học; Có các biện pháp quản lý học sinh, sinh viên trong thời gian tạm nghỉ học và đề nghị các cha mẹ học sinh, sinh viên thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh, phối hợp quản lý và chăm sóc sức khỏe con em mình.

Bộ GD&ĐT cho biết, các trường đại học hiện nay được tự chủ trong đào tạo, trong đó có cả cho phép sinh viên nghỉ học. Tuy nhiên, Bộ đã và đang chỉ đạo sát sao, kiểm tra các sơ sở đào tạo tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch đồng thời thực hiện đúng chương trình và bảo đảm chất lượng.



