Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam được đại học hàng đầu thế giới bổ nhiệm

Website của ĐH Johns Hopkins vừa đăng tải thông tin cho thấy TS Trần Xuân Bách trở thành giáo sư trợ giảng thuộc khoa Y tế, Hành vi và Xã hội, thuộc trường Y tế công cộng Bloomberg.

Theo giới thiệu của trường, năm 2011, Trần Xuân Bách tốt nghiệp tiến sĩ của ĐH Alberta (Canada). Hai năm sau, ông hoàn thành chương trình đào tạo sau tiến sĩ ngành Chính sách và Kinh tế Y tế tại trường này.

Thông tin về TS Trần Xuân Bách trên website ĐH Johns Hopkins. Ảnh chụp màn hình.

Từ năm 2015, ông Bách là đồng chủ tịch Mạng lưới Đổi mới Y tế toàn cầu. Ngoài ra, ông là phó giáo sư và là phó trưởng bộ môn Kinh tế y tế của ĐH Y Hà Nội.

"Là Phó chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam, TS Trần là người tiên phong trong việc thúc đẩy nghiên cứu và y học dựa trên bằng chứng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe Việt Nam", website giới thiệu.

ĐH Johns Hopkins cũng đánh giá Trần Xuân Bách có nhiều kinh nghiệm tư vấn cho các cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế và chính phủ về vấn đề phát triển và y tế toàn cầu ở Đông Nam Á.

Phần lớn công việc của tân giáo sư trợ giảng tập trung vào đánh giá chi phí - hiệu quả của các chương trình can thiệp, đánh giá dịch vụ và đổi mới y tế, củng cố hệ thống y tế.

Nghiên cứu của Trần Xuân Bách cũng liên quan nhiều đến HIV/AIDS cùng các bệnh mới xuất hiện trong khu vực.

Nhờ đó, ông giành nhiều giải thưởng nghiên cứu trong nước và quốc tế, bao gồm giải thưởng nghiên cứu quốc tế của Trung tâm Nghiên cứu AIDS Hopkins, giải thưởng Đặng Văn Ngữ.

TS Trần Xuân Bách có nhiều nghiên cứu được đăng trên các tạp chí quốc tế danh tiếng trong lĩnh vực khoa học y tế như The Lancet, Bulletin of the World Health Organis, AIDS and Behaviors...

ĐH Johns Hopkins là một trong những trường danh tiếng của Mỹ và thế giới. Năm 2019, trường đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng những trường tốt nhất do Times Higher Education bình chọn. Trường đứng thứ 6 ở lĩnh vực lâm sàng, tiền lâm sàng và y tế.

Theo Tri thức trực tuyến