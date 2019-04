Phó Chủ tịch tỉnh Hòa Bình: Cháu vợ được nâng điểm chứ không phải cháu ruột

Theo ông Cửu, qua báo chí, mạng xã hội ông tiếp nhận một số thông tin về việc các cán bộ, công chức có con em được nâng điểm nhưng do chưa có văn bản chính thức và kết luận điều tra nên ông chưa nắm được chính xác đó là cán bộ, đảng viên nào liên quan.

“Chúng tôi rất muốn xử lý dứt điểm vụ gian lận điểm thi này nhanh chóng. Vì vụ việc gây ra dư luận không tốt về Hòa Bình, về các cán bộ, đảng viên tại địa phương”, ông Bùi Văn Cửu chia sẻ.

Ông Bùi Văn Cửu - Phó chủ tịch tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Nguyễn Hoàn

Nói về tin đồn Phó Chủ tịch tỉnh Hòa Bình có cháu được nâng điểm trong kỳ thi THPT 2018, ông Bùi Văn Cửu chia sẻ: “Tôi không có cháu ruột nào dự kỳ thi này mà đó là cháu vợ. Thực sự chúng tôi không hề biết gì về việc cháu được nâng điểm. Là Trưởng Ban chỉ đạo thi tại địa phương nhiều năm nay, tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo để Sở GD&ĐT tổ chức kỳ thi THPT thành công”.

Cũng liên quan tới vụ việc gian lận điểm thi tại Hòa Bình gây xôn xao dư luận thời gian qua, ngày 23/4 trao đổi với Tiền Phong, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình - ông Bùi Văn Tỉnh cho biết, hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an thụ lý, xác minh những sai phạm. Bộ Công an vào cuộc điều tra sẽ khách quan hơn, còn Công an tỉnh Hòa Bình thụ lý thì có thể có nhiều ý kiến khác nhau.

Theo ông Bùi Văn Tỉnh, hiện Tỉnh ủy Hòa Bình chưa nhận được văn bản chính thức nào từ Bộ Công an và Bộ GD-ĐT về việc vi phạm của cán bộ, công viên chức tại địa phương. Tỉnh ủy Hòa Bình đang chờ kết quả điều tra từ Bộ Công an. Nếu kết quả điều tra xác định các trường hợp là cán bộ, công chức vi phạm liên quan tới điểm thi của thí sinh thì địa phương mới có căn cứ xử lý trách nhiệm. Trường hợp cán bộ nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn,… thì chắc chắn sẽ phải truy cứu trách nhiệm hình sự. …

“Chúng tôi cũng rất nóng lòng chờ kết quả điều tra, xác minh của Bộ Công an để giải quyết, xử lý dứt điểm vì vụ việc cũng kéo dài trong thời gian qua. Một vài cán bộ vi phạm làm cho mình mệt mỏi, khổ tâm. Khi nhận được kết quả điều tra chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan công an vào cuộc xử lý theo đúng thẩm quyền, đúng pháp luật”, ông Tỉnh nói.

Cũng theo ông Tỉnh, tới thời điểm hiện tại chưa có cán bộ, công viên chức, phụ huynh nào tự nguyện giải trình tới cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình về việc con em họ được nâng điểm hay bị trả về địa phương. Hiện nay, cơ quan điều tra đang tổ chức giám định kết quả điểm thi của các thí sinh. Kết quả giám định này sẽ được Bộ Công an gửi về Bộ GD-ĐT. Bộ GD-ĐT sẽ gửi về Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình, Tỉnh ủy đã yêu cầu Sở GD-ĐT báo cáo.

Theo Tiền phong