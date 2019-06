Phát lộ “con đường” thí sinh làm lọt đề thi Ngữ văn lên mạng xã hội ở Phú Thọ

Liên quan đến trường hợp thí sinh Trần Đình Xuân mang điện thoại vào phòng thi, phát tán lên mạng xã hội trong thời gian làm bài thi môn Ngữ văn xảy ra tại điểm thi Trường THPT Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra cơ quan này đã tham mưu cho Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia tỉnh Phú Thọ tiến hành đình chỉ thi đối với thí sinh Trần Đình Xuân và 2 giám thị coi thi là Phí Thị Mai Linh (giáo viên Trường THPT Minh Hòa, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Văn Huyên (giảng viên Học viện Ngoại giao).

Đề thi Ngữ văn do thí sinh Trần Đình Xuân đưa lên mạng xã hội.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, sáng 25/6, thông qua công tác trinh sát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Phú Thọ) đã phát hiện hình ảnh chụp đề thi môn ngữ văn, kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019 trên mạng internet.

Ngay sau sự việc xảy ra, Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Công an huyện Thanh Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc để tiến hành điều tra, xác minh làm rõ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, thí sinh Trần Đình Xuân (SN 28/3/1998) có số báo danh 15008797, phòng thi số 0377, điểm thi số 22, Trường PTTH Thanh Sơn, Phú Thọ là thí sinh tự do đã có hành vi sử dụng điện thoại chụp ảnh đề thi môn Ngữ văn gửi cho anh Đinh Công Lâm (SN 1997, trú tại phố Hạ Sơn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn) qua ứng dụng Messenger trên facebook để nhờ giải hộ.

Do không giải được nên anh Lâm tiếp tục gửi hình ảnh của đề thi môn Ngữ văn cho chị Trang là sinh viên Trường Đại học sư phạm 2 ở Vĩnh Phúc.

Sau khi giải xong câu 2 và câu 3 của phần đọc hiểu môn Ngữ văn, chị Trang gửi cho anh Lâm để Lâm gửi vào cho Xuân. Tuy nhiên, khi đáp án được chuyển qua điện thoại vào cho Xuân cũng là lúc kết thúc thời gian thi.

"Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đã tham mưu cho Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019 tiếp tục chỉ đạo cán bộ coi thi tăng cường công tác kiểm tra giám sát, ngăn chặn triệt để việc thí sinh vi phạm quy chế thi, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc", Công an tỉnh Phú Thọ cho biết.

Trước đó, sáng 25/6, trong khoảng thời gian hơn 2/3 của môn thi Ngữ văn, trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh của đề thi môn Ngữ văn. Đây là đề thí chính thức của môn Ngữ văn của kỳ thi năm nay. Đáng chú ý, trên hình ảnh đề thi có ghi tên thí sinh Trần Đình Xuân, số báo danh 15008797, đúng với họ tên, số báo danh mà Sở GD&ĐT Phú Thọ xác định.

Liên quan đến sự việc, PGS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) xác nhận thông tin về việc đề thi môn Ngữ văn bị lọt ra ngoài, lan truyền trên mạng xã hội trước khi hết giờ làm bài.



Sau khi sự việc xảy ra, Bộ GD&ĐT cũng đã đề nghị tất cả các điểm thi trong cả nước, đặc biệt là các cán bộ coi thi phải nghiêm túc, cẩn thận, trách nhiệm hơn nữa trong công tác coi thi, không để thí sinh mang những vật dụng bị cấm vào phòng thi; tăng cường chỉ đạo, tăng cường kỷ luật ở các điểm thi để bảo đảm kỳ thi được diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Theo Bộ GD&ĐT, kết thúc môn Ngữ văn sáng 25/6, cả nước có tổng cộng 25 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó 3 em bị cảnh cáo, 22 thí sinh bị đình chỉ thi.

