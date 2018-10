PGS ở Australia được đại học Việt Nam phong tiến sĩ danh dự

Học viện Marketing của Australia và New Zealand (ANZMAC) vừa thông báo đến cộng đồng học thuật việc PGS Ngô Viết Liêm (Đại học New South Wales, Australia) được Đại học Kinh tế TP HCM phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự. Buổi lễ diễn ra vào cuối tuần trước tại TP HCM.

Phó giáo sư Ngô Viết Liêm (phải) nhận bằng tiến sĩ danh dự của Đại học Kinh tế TP HCM. Ảnh: ueh.edu.vn

Ông Liêm là người gốc Việt, có gần 10 năm giảng dạy trong nước trước khi làm việc và định cư tại Australia hơn 15 năm qua. Ông hiện phụ trách điều phối nghiên cứu khoa học của khoa Marketing trường New South Wales; giảng dạy chương trình cử nhân và sau đại học về quản lý thương hiệu, tiếp thị kỹ thuật số (digital marketing), quảng cáo; đồng thời chủ trì nhiều dự án nghiên cứu quản trị thương hiệu, quản lý khách hàng, đổi mới mô hình kinh doanh và khởi nghiệp...

Phó giáo sư Liêm đã công bố 39 bài nghiên cứu trên các tạp chí về Marketing, quản lý và 54 bài báo tại các hội thảo khoa học. Ông tham gia hội đồng biên tập các tạp chí Industrial Marketing Management, Asia Pacific Journal of Marketing & Logistics và Journal of Asian Business and Economic Studies.

Ông Ngô Viết Liêm được đánh giá có nhiều đóng góp quan trọng trong việc nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên, nghiên cứu sinh Đại học Kinh tế TP HCM. Ông là người khởi xướng và triển khai nhiều dự án nghiên cứu cùng với các học giả của đại học này để công bố trên các tạp chí quốc tế.

Ông Liêm cũng tham gia vào hội đồng biên tập JABES - tạp chí trong ngành kinh tế đầu tiên của Việt Nam được xuất bản trên Emerald đang trong lộ trình gia nhập Scopus.

Phó giáo sư Liêm là người thứ ba được Đại học Kinh tế TP HCM phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự sau GS Neil Quigley (Đại học Victoria, New Zealand) và PGS Yi Chen Lan (Đại học Western Sydney, Australia).

Theo thông tư hướng dẫn về trình tự, thủ tục phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2008, thủ trưởng cơ sở đào tạo tiến sĩ ra quyết định phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự cho người được đề nghị.

Việc làm này nhằm mục đích tôn vinh, ghi nhận công lao của các nhà hoạt động chính trị, xã hội có uy tín quốc tế, của các nhà giáo, nhà khoa học là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và khoa học trong nước.

Theo VnExpress