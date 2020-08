Nữ sinh trường làng ở Hà Tĩnh đạt 8.0 IELTS

Đây là thông tin làm nức lòng các thầy cô giáo và các em học sinh ở trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, ngôi trường ở vùng quê thuần nông thuộc xã Thụ Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ yếu tự học, tự luyện

Đến nay, Hà Tĩnh có gần 10 học sinh đạt điểm IELTS từ 8.0 trở lên. Trong khi những học sinh đạt điểm cao IELTS thường đến từ các trường trung tâm ở thành phố, thị xã, thị trấn thì đây là lần đầu tiên có một học sinh ở vùng nông thôn, chủ yếu nhờ tự học, tự luyện thi đạt điểm IELTS 8.0.

Với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS đạt 8.0 trong tay, cánh cửa tương lai phía trước đang mở rộng với Hiền Thảo.

Dù ở nông thôn, nhưng Thảo đã bắt đầu bộc lộ niềm đam mê và năng khiếu với tiếng Anh từ nhỏ. Ngoài việc học tại trường, thời gian rảnh em thường nghe nhạc, đọc truyện và xem phim bằng tiếng Anh trên Youtube.

Theo cô giáo Phan Thị Dung, giáo viên tiếng Anh của Hiền Thảo, thì em có kĩ năng nghe nói tiếng Anh rất tốt. Khi còn học tại trường THCS Thụ Hậu, em đã đạt được nhiều giải thưởng cao với môn tiếng Anh như: giải Nhất kì thi chọn học sinh giỏi huyện lớp 7; giải Nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Khi còn là học sinh lớp 10, Hiền Thảo dự thi kì thi học sinh giỏi tỉnh môn tiếng Anh lớp 10 và lớp 12 và đều đạt giải Ba.

Hồ Hiền Thảo nhận danh hiệu Học sinh Điển hình tiên tiến

Nói về bí quyết học tiếng Anh, Hiền Thảo tâm sự: "Em nghĩ tạo niềm yêu thích đối với tiếng Anh là quan trọng nhất.

Mọi người có thể xem phim, nghe nhạc với phụ đề để tăng cảm giác yêu thích và quen thuộc. Dần dần, chúng ta sẽ bớt phụ thuộc vào phụ đề, thậm chí là không sử dụng phụ đề nữa. Phải nghe thật nhiều, các bạn sẽ biết cách phát âm, mở mang được vốn từ và cách dùng các câu, thậm chí là tiếp nhận thêm kiến thức".

Các chương trình mà Thảo yêu thích là: TED, TED-ed, Kurzgesagt - In a nutshell, It's Ausumtime, The late nightshow VietNam, TheEllenShow,..".

Hồ Thị Hiền Thảo, học sinh lớp 11A5, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi

Thảo còn là người sáng lập Câu lạc bộ "Environmentally Friendly", thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao nhận thức về môi trường, thu hút đông đảo học sinh trong và ngoài nhà trường.

Ngoài ra, Hiền Thảo còn đạt giải cao trong cuộc thi Sáng tạo Khoa học Kĩ thuật dành cho học sinh THPT năm học 2019-2020.

Với những thành tích xuất sắc đó, Hiền Thảo đã được nhận danh hiệu "Học sinh Điển hình tiên tiến" của nhà trường giai đoạn 2016-2020.

Theo Vietnamnet