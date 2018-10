Nữ sinh Sóc Trăng sáng tạo robot an ninh

Trò chuyện với chúng tôi, em Nguyễn Thị Kim Loan (hiện là học sinh lớp 12A1, Trường THPT Lương Định Của, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) cho biết: “Trong cuộc sống hiện nay, cùng với sự phát triển vượt bậc về công nghệ, lĩnh vực lập trình và điện tử trong điều khiển tự động hóa được ứng dụng rộng rãi, mang lại hiệu quả cao trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế cũng như đời sống xã hội.

Con người sáng tạo ra các robot mang trí tuệ nhân tạo có khả năng thực hiện các công việc nguy hiểm, làm việc trong nhiều giờ liên tục, độ chính xác cao, cùng một số khả năng siêu việt mà cơ thể người không thể thực hiện được.

Đặc biệt, có rất nhiều mối nguy hiểm gây tổn hại đến sức khỏe và tính mạng của con người, có thể xảy ra bất cứ lúc nào như các nguy cơ cháy nổ do điện, xì khí bình gas gây ngộ độc và phát nổ, các khí CO sinh ra do quá trình cháy không hoàn toàn gây ngộ độc khi sưởi ấm trong phòng kín; hoặc kẻ xấu xâm nhập bất hợp pháp vào nhà để trộm, cướp, bắt cóc,…

Chúng ta có thể tạo ra các con robot giúp ngăn chặn và phòng ngừa các nguy cơ trên nên từ đó em nảy ra ý tưởng nghiên cứu, cho ra đời những chú robot DL (giải pháp an ninh - an toàn gia đình)”.

Nữ sinh Nguyễn Thị Kim Loan.

Theo Kim Loan, những chú robot DL của em hoạt động dựa vào cảm ứng khí gas, hồng ngoại, nhiệt độ. Robot có thể tương tác và điều khiển từ xa với chủ nhân qua tin nhắn điện thoại, cuộc gọi điện thoại, tầm gần qua bluetooth bằng ứng dụng điện thoại Android Control Robot DL (ứng dụng do tác giả tự lập trình).

Ví dụ, đường dây dẫn gas bị xì, khoá van bị hỏng hoặc ống gas nối sai khớp, khí gas rò rỉ với lượng nhỏ khiến ta khó phát hiện bằng cách ngửi thông thường. Với lượng khí gas nhỏ này trong phòng kín sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe (bị choáng và bất tỉnh), nếu lượng khí rò rỉ lớn có thể gây ra ngộ độc, ngạt, nguy hiểm đến tính mạng; hoặc khí gas rò rỉ bắt gặp tia lửa điện hay nhiệt độ đủ đạt đến mức gây cháy, hỗn hợp khí gas sẽ bắt cháy, gây nổ mạnh, cực kì nguy hiểm.

Với cảm biến khí gas, robot DL có thể phát hiện sự rò rỉ của khí gas hay khi có sự cố cháy nổ xảy ra, nhiệt độ môi trường tăng nhanh thì bằng hệ thống cảm biến nhiệt độ và cảm biến hồng ngoại, từ đó Robot DL sẽ tự động phát âm thanh cảnh báo, đồng thời gửi tin nhắn đến số điện thoại được định trước cho chủ nhân, hoặc có thể thực hiện cuộc gọi đến lực lượng cứu hỏa theo số 114, hoặc tự động kích hoạt hệ thống chữa cháy đã được trang bị tại hiện trường.

Nếu khi có kẻ xấu đột nhập vào nhà, hệ thống cảm biến chuyển động phát hiện, khi đó robot DL sẽ tự động phát âm thanh cảnh báo, đồng thời gửi tin nhắn đến số điện thoại được định trước cho chủ nhân, hoặc có thể thực hiện cuộc gọi đến cảnh sát 113, hoặc tự động kích hoạt hệ thống camera ghi hình kẻ trộm để báo cảnh sát.

Em Kim Loan bật mí, robot DL được chế tạo và lắp ráp từ những vật liệu tái chế như phần thân chính được lấy từ chai dầu gội đầu, phần bánh xe và khung nền được lấy từ xe đồ chơi cũ, phần cánh tay hai bên và phần ngực được lấy từ chuột máy tính hỏng, hộp đựng mạch điều khiển được tận dụng từ hộp đựng mứt.

Robot DL có chiều cao 29,5cm, chiều rộng 22cm, khối lượng 450 gram, tốc độ di chuyển khoảng 5km/giờ, độ cao chướng ngại vật có thể vượt qua là 2,5m, hoạt động bằng pin sạc 5V (dòng 2.1A và 1A, dung lượng 7500 mAh). Nếu hết pin có thể cắm sạc lại. Với lượng pin này robot có thể hoạt động trong 12 giờ liên tục trong trạng thái chuyển động khảo sát, 48 giờ liên tục trong trạng thái thăm dò tại vị trí cố định.

Mô hình robot an ninh của em Kim Loan.

Nhận xét về sản phẩm của học trò, thầy Trương Văn Đực (giáo viên Vật lý Trường THPT Lương Định Của) cho biết: “Đây là một sản phẩm rất độc đáo, rất thiết thực và chi phí không cao (khoảng 2 triệu đồng/sản phẩm). Việc sử dụng robot DL hết sức đơn giản, chỉ cần mở ứng dụng “Control Robot DL” rồi chọn chế độ kết nối, sau đó chọn bắt đầu là robot hoạt động tự động.

Robot DL được thiết kế nhỏ gọn, khối lượng nhẹ, đảm bảo tính thẩm mỹ cao và hoạt động tiết kiệm năng lượng. Tính thực tế và khả năng ứng dụng của robot DL cao do đáp ứng tốt được các yêu cầu của người dùng là phát hiện, phòng ngừa và ngăn chặn các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của bản thân mình.

Khả năng bảo mật cao vì chỉ ai biết số điện thoại của robot hoặc mật khẩu đăng nhập bluetoth mới có thể kết nối với nó. Hướng phát triển của robot DL sẽ được trang bị module wifi và camera để có thể điều khiển robot và truyền dẫn hình ảnh mà robot quan sát được đến điện thoại chủ nhân từ xa”.

Tại lễ tổng kết cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng” tỉnh Sóc Trăng lần thứ VII - năm 2018, giải pháp “rô-bốt DL” của em Nguyễn Thị Kim Loan đã đạt được giải Nhất.

Em Kim Loan chia sẻ thêm, giải pháp này của em được tỉnh chọn dự thi cấp Quốc gia. Bằng cảm nhận của mình, em tin rằng giải pháp này sẽ đạt thứ hạng cao trong uộc thi toàn quốc này.

Ước mơ của Kim Loan sau kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 là theo học ngành Công nghệ thông tin của Trường ĐH Bách khoa TPHCM.

Theo Dân Trí