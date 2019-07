Nữ sinh Nghệ An trở thành thủ khoa khối C năm 2019

Nữ sinh Nghệ An đạt được tổng điểm 28, 75 khối C với Ngữ văn 9,25; Lịch sử 9,75 và Địa lý 9,75. Với kết quả này, em trở thành thủ khoa khối C của cả nước.

Chia sẻ với VietNamNet, Thái Bảo vỡ òa: “Thật sự em vui lắm và bất ngờ nữa, em chỉ chắc chắn mình sẽ đạt điểm số cao chứ không thể nghĩ được lại cao nhất cả nước”.

Bảo kể, tối qua em vì thấp thỏm và hồi hộp em chỉ ngủ được 3 tiếng và rồi dậy chờ thông tin về điểm thi. “Biết điểm xong, khi em báo tin vui, bố mẹ em cười và đập tay với em. Khi đó em đã mừng lắm”.

Hoàng Thị Thái Bảo (lớp 12C1 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An) trở thành thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển khối C cao nhất cả nước năm 2019.

Thế nhưng trở thành thủ khoa là điều Thái Bảo không tưởng.

Hay tin, cô bạn vẫn không tin là sự thật mà hỏi đi hỏi lại tôi mấy lần: “Mà đúng là điểm em cao nhất thật hở anh. Món quà này tuyệt quá, em cảm thấy vui vì xứng đáng với công sức mình bỏ ra”

Rồi Bảo nhoẻn miệng cười kể dự tính một lúc nữa mới nói chuyện này với bố mẹ vì quá nhiều bất ngờ trong sáng nay.

Thể hiện năng lực khi thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh, cả 3 năm học THPT em đều là học sinh giỏi, lớp 11 đạt được giải Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Văn.

Thế nhưng bản thân không có duyên với đội tuyển quốc gia khi các lần thi chọn đội tuyển em đều không lọt.

“Thật sự khi đó buồn lắm, nhưng càng như vậy em càng dặn mình phải quyết tâm, cố gắng chú tâm ở kỳ thi THPT quốc gia để có thể vào được một trường đại học tốt”, Thái Bảo kể về động lực của mình.

Không chỉ học giỏi, Thái Bảo còn rất năng động và tự tin trong các hoạt động phong trào.

Chia sẻ về bí quyết học tập, nữ sinh cho rằng cách học là yếu tố quan trọng để đạt được kết quả tốt.

Khi đang trong năm học, em sẽ chỉ học chậm, ôn từ từ. Có nhiều bạn vì thấy những người khác ôn trước, hay biết nhiều hơn mình đâm ra lo lắng và cố ôm đồm, đẩy nhanh mọi thứ. Nhưng em thì luôn tuân thủ học chậm mà chắc.

“Kiến thức mà, không thể ngày 1 ngày 2 được, em cũng từng được cô giáo chủ nhiệm chỉ rằng “học nhàn không có nghĩa là không học gì. Em chủ yếu giành thời gian cho việc học nhất vào ban đêm bởi đó là khoảng thời gian có thể tập trung được tốt nhất. Mỗi ngày em tự sắp xếp để ít nhất thật sự tập trung từ 3-4 giờ đồng hồ”.

Cô bạn cũng có khả năng múa rất tốt từ bé.

Thái Bảo cũng rất chắt chiu những cơ hội nhà trường tổ chức thi thử để trải nghiệm tâm lý và hiểu bản thân còn yếu chỗ nào. Mỗi đợt thi thử em đều cố gắng hết sức có thể và mỗi lần thi thử đó sẽ giúp em được học lại kiến thức và chắc hơn.

Thái Bảo cho rằng cũng cần xây dựng một thời gian biểu rõ ràng. “Em tập trung học mỗi ngày 1 môn, hoặc sáng học môn này chiều học môn khác. Song dù gì cũng phải nắm vững kiến thức sách giáo khoa rồi mới nghĩ đến học nâng cao. “Lời khuyên có lẽ là không được nôn nóng và tập trung cao độ, học độc lập sẽ dễ tập trung hơn học nhóm. Ngoài ra, vai trò của thầy cô là không thể thiếu, nên các bạn đừng ngại mình kém hay hỏi những điều hiển nhiên. Bởi đôi khi thầy cô giảng giải và gợi ra nhiều hướng từ bài này sẽ là cơ sở để chúng ta giải quyết tốt các câu hỏi khác. Em cũng luôn học từ chính các bạn của mình”, nữ sinh nói.

Song, nữ sinh Nghệ An nói thực sự em không phải là tuýp người chỉ có “học và học” mà thường xuyên tham gia các hoạt động.

Thái Bảo là thành viên tích cực trong câu lạc bộ nhảy của trường. Còn múa là năng khiếu mà em theo từ bé đến tận bây giờ.

Cô bạn còn có sở thích đá cầu và cũng từng giành được giải Nhất cấp thành phố về môn thể thao này hồi lớp 11.

Với các hoạt động ngoại khóa, Bảo muốn cân bằng cả hai, giữa rèn luyện thể chất và trí tuệ.

Thái Bảo cho rằng em cảm thấy nhờ việc tham gia những hoạt động tích cực mà 3 năm cấp THPT của mình có giá trị hơn.

Với kết quả này, Thái Bảo cho biết em sẽ đăng ký xét tuyển vào ngành Sư phạm Ngữ văn của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội để kiên định ước mơ theo đuổi nghề giáo từ bé.

