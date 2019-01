Nữ sinh lớp 11 nhặt được ví nhiều tiền trả lại cho người đánh rơi

Theo đó vào tối 9/1, trực ban Công an phường đã tiếp nhận thông tin từ em Lê Thị Phương Thảo (SN 2002, học sinh lớp 11 B1 trường THPT Cao Thắng, TP Huế).

Em Thảo trình báo khi em đi học về trên đường đoạn ngã tư gần ngã tư Hùng Vương - Bà Triệu cùng 2 người bạn thì em đã vô tình thấy 1 ví da nam rơi giữa đường.

Thảo nhặt lên và kiểm tra bên trong thì thấy có rất nhiều tiền mặt và giấy tờ liên quan nên đã đến trụ sở công an phường An Cựu để bàn giao.

Qua kiểm tra, ở chiếc ví này có 1 giấy CMND mang tên Trần Đăng Nguyên (SN 2003, nơi đăng ký thường trú 22 đường Ấu Triệu, phường Trường An, TP Huế). Ngoài các giấy tờ kèm theo thì trong ví có nhiều tiền Việt Nam đồng, đô la Mỹ, Úc, Hong Kong, Singapore.

Hiện công an phường An Cựu đã phối hợp với Công an phường Trường An kịp thời thông báo tìm người bị đánh rơi tài sản này để trả lại.

Em Lê Thị Phương Thảo cùng thầy Hiệu trưởng Ngô Đắc Dũng

Nữ sinh Phương Thảo cho biết: "Khi nhặt được chiếc ví có nhiều tiền ở bên trong thì bản thân em nghĩ người đánh rơi sẽ rất lo lắng và rất muốn tìm lại chiếc ví nên đã gặp các chú công an nhờ thông báo và tìm cách gửi lại cho người bị mất ví".

Thầy Ngô Đắc Dũng, Hiệu trưởng trường THPT Cao Thắng cho biết: "Em Phương Thảo ở trường là nữ sinh rất chăm ngoan, luôn giúp đỡ bạn bè trong lớp. Lúc nhà trường nhận thông báo từ phía công an phường An Cựu về hành động tốt của em, chúng tôi rất vui mừng. Trường sẽ tuyên dương em Thảo và 2 bạn trước toàn trường để động viên, khích lệ học sinh phải làm những việc tốt có ích cho xã hội".

Nữ sinh Phương Thảo rất chăm ngoan, luôn giúp đỡ bạn bè trong lớp.

Theo Dân Trí