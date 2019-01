Nữ sinh cấp 2 táo bạo với dự án thay đổi suy nghĩ của phụ huynh

Mong muốn học sinh được nói tiếng nói của mình

Trần Hà Bảo Phương và Ngô Mỹ Linh đều là học sinh lớp 9 của trường Quốc tế Liên hợp quốc UNIS Hà Nội. Không chỉ có thành tích xuất sắc trong học tập, ngoài đời, hai cô bé cũng là đôi bạn thân, cùng đồng hành với nhau trong nhiều dự định, ước mơ và cả sở thích cá nhân.

Ngô Mỹ Linh từng vượt qua kỳ thi tuyển khắt khe của Trường Quốc tế Liên hiệp quốc UNIS Hà Nội và giành suất học bổng 100% trong 5 năm (trường UNIS Hà Nội có mức học phí khá đắt đỏ, khoảng 500-600 triệu/năm).

Trong khi đó, Trần Hà Bảo Phương lại là cô bé vô cùng hoạt ngôn, năng động và tự tin. Ước mơ của Bảo Phương là trở thành nhà kinh tế học hoặc nhà xã hội học.

Từ những năm THCS, Bảo Phương đã tham gia nhiều dự án như: tình nguyện viên dự án The Laughter Project 2018; Trưởng ban nhân sự dự án The Match 2018; Cố vấn tài chính dự án The Greeny Project 2018; Thành viên đội tuyển hùng biện ISPP MUN tham gia ở Campuchia năm 2018 với 16 trường đến từ các trường quốc tế Campuchia, Singapore, Malaysia và Việt Nam...

Ở tuổi 14, Trần Hà Bảo Phương gây ấn tượng với khả năng ăn nói, sự tự tin và năng động với các dự án xã hội

Một lần đi từ thiện ở Hòa Bình trao sách cho một ngôi làng nhỏ, Trần Hà Bảo Phương đã xúc động về câu chuyện của một em bé khi tâm sự: “Em muốn làm nhà báo nhưng em không có cơ hội vì bố mẹ không ủng hộ. Nhà nghèo học hết lớp 5 phải nghỉ, ước mơ để làm gì?”.

Chính câu chuyện ấy đã thôi thúc Phương phải thực hiện một dự án để các em nhỏ được nói ra giấc mơ của mình và để nhiều phụ huynh thay đổi suy nghĩ về những giấc mơ của con nhỏ.

Tháng 5, Phương lên ý tưởng chạy dự án riêng như một lời hứa hoàn thành ước nguyện cho em nhỏ ở Hòa Bình và cũng để lan tỏa sức mạnh ước mơ đến với mọi người.

Sau khi được sự ủng hộ của bố mẹ, đặc biệt cô bạn thân Ngô Mỹ Linh, Phương đã có động lực hơn để thực hiện dự án giúp các phụ huynh hiểu thay vì làm rào cản những ước mơ của con, hãy cho con phát triển tự nhiên, đến lớp được yêu thương, bao bọc và thay vì sự áp đặt con cái thì hãy cố gắng định hướng giúp đỡ con trên chặng đường sắp tới.

Hãy nói ra giấc mơ của mình

Không chỉ được mẹ và bạn thân ủng hộ, Phương còn nhận được sự ủng hộ của cả thầy hiệu trưởng và lời hứa sẽ biến dự án thành câu lạc bộ trường. Học sinh có quyền nói lên tiếng nói của mình thay vì lúc nào cũng áp đặt và phụ huynh hãy làm bạn với con.

Ngô Mỹ Linh nhận được học bổng toàn phần ở ngôi trường đắt giá UNIS Hà Nội trong 5 năm

Nhận được sự ủng hộ của mọi người, tháng 9/2018, Phương và Linh cùng bắt tay vào dự án. Đến nay, dự án đã tuyển được 12 người trong BTC. Trong đó, cố vấn là một Vlogger nổi tiếng trên mạng xã hội. Những người tham gia đều đã có kinh nghiệm chạy dự án cùng có những giải thưởng nhất định.

Chia sẻ về hoạt động của dự án, Ngô Mỹ Linh cho biết, dự án sẽ có 2 hoạt động chính: Hoạt động truyền cảm hứng cho các em học sinh ở trường để tạo nguồn độc lực ước mơ và buổi hội thảo với sự tham gia của những khách mời đặc biệt nhằm gắn kết phụ huynh với các con, giúp các em nhỏ có thể nói về giấc mơ một cách thoải mái với bố mẹ.

“Một số bạn đã từng tâm sự "tớ thích làm nghề này nhưng bố mẹ tớ không ủng hộ vì cho rằng không thể làm được”. Chúng ta không thể thành công khi mà làm công việc gì đó chỉ vì bố mẹ bắt buộc. Nó đòi hỏi phải có sự đam mê và công việc ấy mang lại hạnh phúc cho bản thân thì mới có thể thành công được”, Bảo Phương cho biết thêm.

Lý giải về việc quyết định chọn địa điểm thực hiện ở Hà Nội, Phương cho biết, các khu vực xa xôi có quá nhiều dự án đi đến trong khi khu vực trung tâm thành phố cũng cần rất nhiều sự giúp đỡ. Hơn nữa, để lan tỏa được những vùng xa hơn thì việc đầu tiên cần làm là lan tỏa ở khu vực xung quanh mình trước.

Khi được hỏi về vấn đề xin kinh phí hoạt động khi ở độ tuổi nhỏ có là một khó khăn, Bảo Phương cho biết, kinh phí thực hiện dự án sẽ từ nguồn thành viên BTC đi bán nước, vòng tay, bánh kẹo. Những thành viên của dự án và CTV của dự án sẽ giúp đỡ những buổi đi bán như vậy.

Bên cạnh đó, ban tài chính sẽ đi xin tài trợ từ các nhà hảo tâm. Tuổi tác không phải là vấn đề mà điều quan trọng là bản thân mình nói chuyện với họ như đối tác có cùng đam mê dự án, nhìn thấy hiệu quả dự án và những con người tâm huyết với dự án chứ không chỉ đơn giản là cần tiền tài trợ.

Được biết, hiện nay dự án Speak your Dreams của Phương và Linh đã nhận được sự hỗ trợ 75% chi phí địa điểm hội thảo từ một khách sạn ở Hà Nội. Dự án sẽ kéo dài đến tháng 7/2019.

Mặc dù đây là mùa đầu tiên của dự án với rất nhiều sự khó khăn nhưng với cái tâm, niềm tin tưởng bản thân, Phương và Linh – hai cô học trò nhỏ ấy đã bước qua nỗi sợ hãi bản thân, dám suy nghĩ và dám làm khi ở độ tuổi mới 14, 15.

Minh Nhật