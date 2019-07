Nữ sinh Bưu chính Viễn thông nổi tiếng chỉ sau một đêm

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ truyền tay nhau bức ảnh một nữ sinh xinh xắn với "góc nghiêng thần thánh", chụp tại sân trường với dòng chú thích: "Hôm nay em đến trường". Bức ảnh ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cư dân mạng, bởi ngoại hình xinh đẹp của cô gái.

Sau khi bức ảnh được đăng tải bức ảnh, info của nữ sinh này đã nhanh chóng được tìm ra. Được biết, nữ sinh này có tên là Tuệ Linh, đang là sinh viên Quản trị kinh doanh tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, cư dân mạng còn phát hiện ra cô nàng này còn tập võ, thậm chí đến trình độ "thượng thừa".

Bức ảnh Tuệ Linh với "góc nghiêng thần thánh", chụp tại sân trường được đăng với dòng chú thích: "Hôm nay em đến trường". Ảnh: NVCC.

Liên hệ với Tuệ Linh, cô nàng chia sẻ rằng mình khá hạnh phúc khi được nhiều người biết đến và ủng hộ. Bật mí lý do đăng ký theo học tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), cô nàng cho hay: "Lý do đăng ký vào ngành Quản trị kinh doanh của PTIT là do tính cách mình khá năng động, mạnh mẽ, tự tin và muốn được trở thành một doanh nhân thành đạt, độc lập về tài chính".

Bén duyên với nghề mẫu ảnh nhờ tham gia các câu lạc bộ ở trường, cô nàng cho hay mình thường xuyên được các anh chị mời đi chụp: "Mình có tham gia hai CLB ở trường là CDA (Những nhà quản trị năng động sáng tạo) và CLB Võ thuật mở rộng nên có quen một số anh chị trong CLB, rất hay được anh chị mời đi chụp. Bên cạnh đó, ở CLB Media PTIT mọi người cũng hay mời tham gia quay video, nên bắt đầu bén duyên từ đấy.

Thực sự mình rất vui khi được làm những việc liên quan đến cái đẹp, nhất là khi đi chụp và đi quay thì cần đến diễn xuất rất là nhiều, thực sự mình rất hào hứng khi làm những điều mình thích. Trong tương lai có lẽ mình vẫn sẽ theo đuổi con đường này vì nó là một sở thích".

Bén duyên với nghề mẫu ảnh nhờ tham gia các câu lạc bộ ở trường, cô nàng cho hay mình thường xuyên được các anh chị mời đi chụp. Ảnh: NVCC.

Nữ sinh cũng tiết lộ thêm mình thường bị người lạ cho rằng là khá khó gần, một phần xuất phát từ cá tính mạnh mẽ ảnh hưởng từ môn võ Karatedo. Được biết, Linh đã theo đuổi bộ môn này từ nhiều năm nay, và luôn được công nhận là võ sinh xuất sắc qua các năm.



Chia sẻ về niềm đam mê "nam tính" của mình, Tuệ Linh cho biết: "Là môn võ hay, nhưng rất khó vì đòi hỏi có sự phối hợp hài hòa cả chân và tay. Môn võ này vừa phải mạnh mẽ, vừa phải dùng sự mềm dẻo của mình, lợi dụng sức và lực của đối phương để trấn áp đối phương".

Linh đã theo đuổi bộ môn này từ nhiều năm nay, và luôn được công nhận là võ sinh xuất sắc qua các năm. Ảnh: NVCC.

Một số hình ảnh khác của Tuệ Linh. Ảnh: NVCC.





Theo Helino