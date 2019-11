Nữ sinh bị ung thư khoe sắc với áo dài cùng Top 12 Duyên dáng Ngoại thương

Những ngày qua, câu chuyện Đặng Trần Thủy Tiên (sinh năm 2000, Hải Phòng) kiên cường chống lại căn bệnh ung thư chạm tới trái tim của nhiều người.

Nữ sinh lớp Anh 2 Tiếng Anh Thương mại đăng ký tham gia cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương - Beauty & Charm 2019 có chủ đề "She is the difference" (tạm dịch: Cô ấy là điều khác biệt) với mục đích truyền cảm hứng cho các bạn có ngoại hình khác biệt và ai đang bị ung thư có thêm dũng cảm chiến đấu với bệnh tật.

Mới đây, cô cùng 11 bạn thi thực hiện bộ ảnh mang tên 12 sắc hoa với trang phục áo dài trắng nền nã, tinh khôi.





Đặng Trần Thủy Tiên đang là sinh viên lớp Anh 2 – Tiếng Anh thương mại, ĐH Ngoại thương. Câu chuyện truyền cảm hứng của cô đang được nhiều người quan tâm và mới đây, Thủy Tiên nhận được thư chia sẻ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.



Bùi Nguyễn Nhật Vy (sinh năm 2000, Hà Nội) - sinh viên lớp Anh 4 Phân tích đầu tư tài chính - sở hữu thành tích học tập tốt như 12 năm học sinh giỏi với điểm tổng kết từ 9,3 trở lên và thành thạo 3 thứ tiếng Anh, Hàn, Đức. 10X là cựu học sinh lớp chuyên Tin của THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Bên cạnh việc học, Nhật Vy thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Bùi Thị Thanh Tâm (sinh năm 2000, Nghệ An) - sinh viên lớp Anh 10 Kinh doanh quốc tế - Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng - lọt top 12 nhờ vẻ ngoài ưa nhìn. "Đẹp là khi bạn là chính mình. Bạn không cần phải được chấp nhận bởi những người khác. Bạn cần phải chấp nhận chính mình" là câu nói 10X yêu thích nhất.

Đỗ Hồng Khanh (sinh năm 2000, Thái Nguyên), đến từ lớp Anh 1 Chất lượng cao Kinh tế Quốc tế. Cô từng học lớp chuyên Toán của THPT chuyên Thái Nguyên và đạt giải Bạc cuộc thi Violympic cấp quốc gia năm học 2016-2017.

Hướng Thị Thảo Linh (sinh năm 1999, Bắc Giang) hiện là sinh viên lớp Anh 17 Kinh tế Đối Ngoại. Ở trường, Thảo Linh tham gia Ban Đối ngoại và giữ vị trí Phó Ban Lễ tân - Ngoại giao của CLB Văn Hóa Ngoại Giao

Lê Yến Chi (sinh năm 1999, Hà Nội) là sinh viên lớp Anh 2 - Chương trình Tiên tiến Quản trị Kinh doanh. Cô là cựu học sinh trường THPT chuyên Ngoại ngữ, có điểm tổng kết 9,4. Yến Chi nộp hồ sơ và trúng tuyển ĐH Amsterdam (Hà Lan) nhưng cho rằng thời điểm đó chưa đủ chín chắn để tự lập tại nước ngoài nên cô vẫn theo học ở Việt Nam. Thời gian rảnh rỗi, Yến Chi làm người mẫu ảnh. 9X mong muốn học thêm một số kỹ năng như thiết kế cơ bản, marketing, nghi thức giao tiếp trong doanh nghiệp.

Nguyễn Hà My (sinh năm 1999, Hà Nội) nổi bật trong top 12 với vẻ đẹp được nhận xét hiện đại, khác biệt. 9X hiện học lớp Anh 2 Thương mại quốc tế. Hà My tham gia CLB MC và Thời trang ĐH Ngoại thương

Nguyễn Thị Phương Linh (sinh năm 1999, Ninh Bình) - sinh viên lớp Pháp 1 Tiếng Pháp thương mại có khả năng hát và vũ đạo. Phương Linh là thành viên CLB Âm nhạc ĐH Ngoại thương và tham gia đội nhảy FTU's Dancing Club.

Phùng Trang Linh (sinh năm 2000, Hà Nội) - đến từ lớp Anh 1 Chương trình Tiên tiến Kinh tế - tham gia CLB MC và Thời Trang của ĐH Ngoại thương (MFC FTU). Câu nói tâm đắc của nữ sinh có ngoại hình cá tính này là: "Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết như một bản sao".

Trần Bích Thủy (sinh năm 1995) đến từ lớp Kinh doanh thương mại, khoa Đào tạo sau đại học khóa 25. Câu nói ưa thích của nữ sinh là: "Đừng sống để thành công, hãy sống để có ích".

Nữ sinh 18 tuổi Trần Minh Châu (sinh năm 2001, Hà Nội) - đến từ lớp Anh 3 Chất lượng cao Kinh tế - gây thiện cảm cho người đối diện nhờ vẻ đẹp đậm chất Á Đông cùng nụ cười rạng rỡ. Khi còn là học sinh trường THPT Kim Liên (Hà Nội), Minh Châu tham gia cuộc thi Nét đẹp Tràng An và lọt top 5. Câu nói nữ sinh tâm đắc nhất là: "Ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống".





Theo Dân Trí