Nữ sinh bị trộm khoắng hết tài sản, chừa mỗi thẻ dự thi THPT Quốc gia

Sáng 25/6, gần 900.000 thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Dưới tiết trời oi bức của Quảng Nam, Nguyễn Thị Quỳnh Anh - học sinh lớp 12/6, trường THPT Trần Cao Vân, nở nụ cười rạng rỡ sau khi hoàn thành khá tốt bài thi môn Ngữ Văn. Ít ai biết, đêm hôm trước, gia đình Quỳnh Anh gặp phải tình huống "dở khóc dở cười".

"Khi khuya 12h dậy lụi hụi để cái ví tiền, chứng minh nhân dân và thẻ dự thi trên cây đàn. Chắc khoảng 2-3h sáng, anh nào "viếng thăm" nhà em bợ luôn cái ví em, cùng với đó là máy tính xách tay, đồng hồ của cháu em" - Quỳnh Anh chia sẻ trên trang cá nhân.

5h30 sáng, nữ sinh thức dậy chuẩn bị đi thi thì phát hiện không thấy ví đâu. Em loay hoay tìm nhưng không thấy. Cả 2 mẹ con đều hoảng hốt vì sát giờ thi, nghi ngờ nhà bị trộm. Sau khi cùng kiểm tra lại, mọi người thấy cánh cửa sau nhà thì đã bị bẻ khóa. Trộm vô nhà lấy hết tiền, tài sản và chừa lại... chứng minh nhân dân và thẻ dự thi của thí sinh này.

"Trời ơi! chỉ muốn nói là em còn may mắn quá, lấy luôn chứng minh nhân dân rồi sáng nay (25/6) chắc em chết quá" - nữ sinh viết.

Dưới bài chia sẻ tình huống hi hữu của Quỳnh Anh, rất nhiều bình luận an ủi, động viên em giữ vững tinh thần, sẵn sàng cho những bài thi trước mặt. "Của đi để đem may mắn đến, biết đâu trong hoạ có phúc, chúc em thành công!"; "Anh trộm có tâm nhất hệ mặt trời. Nhưng rủi như vậy còn có cái may, vậy cũng mừng rồi. Chúc em thi tốt!".

"Mất tiền thì làm ra được, mất giấy tờ không biết đến khi nào mới có thể tìm lại"

Quỳnh Anh có niềm đam mê chơi đàn piano. Em quyết định thi vào Nhạc viện Huế và Sư phạm Đà Nẵng. Quá trình ôn thi vất vả và đánh đổi lại 12 năm đèn sách ấy là "cú chơi" hú vía của kẻ mà Quỳnh Anh vẫn đùa là "tên trộm có tâm".

"Em để mọi giấy tờ trên cây đàn piano để sáng tiện đi thi không phải tìm. Nào ngờ lại có kẻ gian đột nhập. Nhà em mất 4 triệu đồng, một laptop trên bàn làm việc của mẹ, một đồng hồ của cháu em. Em lo lắng quá, nếu không có thẻ dự thi và chứng minh thư thì sẽ rất rắc rối. 12 năm cố gắng của em coi như không có kết quả gì" - Quỳnh Anh chia sẻ.

Khi mẹ tìm thấy đằng sau cánh cửa tấm "lệnh bài" dự thi, nữ sinh vui mừng đến trường, lòng phấn khởi. Em tâm sự, "Mất tiền thì mình có thể làm ra số tiền hơn đó, nhưng mất giấy tờ không biết đến khi nào mới có thể tìm lại". Rất may mắn, vụ việc không ảnh hưởng tới bài thi của nữ sinh. Em làm bài tốt, đặc biệt nhờ có sự động viên của mẹ.

"Em nghĩ trong chuyện này đúng là "trong cái rủi có cái may". Ai lấy đồ của mình họ sẽ gánh nạn giúp mình. Họ chừa lại chứng minh nhân dân và thẻ dự thi là em rất mừng".

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 đã chính thức khép lại, Quỳnh Anh tự tin vào bài thi của mình để chạm đến gần hơn giấc mơ Đại học. Dù có một chút sự cố không đáng tiếc, nhưng may mắn đã giúp cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn đền đáp xứng đáng 12 năm khổ luyện.

Cùng chúc cô gái nhỏ nhắn sẽ thành công hơn nữa trên con đường sau này.