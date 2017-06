Nữ sinh 10X có điểm thi cao nhất TP.HCM

Nguyễn Vũ Đan Quỳnh, học sinh trường THCS Nguyễn Văn Bé, đạt danh hiệu thủ khoa trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM. Quỳnh có tổng điểm 28,25 điểm (Văn: 8,75; Tiếng Anh 10; Toán 9,5), trúng tuyển vào trường THPT Gia Định.

Quỳnh hay cười, hồn nhiên, nhưng ít ai biết nữ sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Mẹ làm thuê, cha bị bại liệt từ nhỏ, nhưng Quỳnh luôn tin rằng gia đình là động lực giúp em vượt qua tất cả.

Nguyễn Vũ Đan Quỳnh có điểm cao nhất trong kỳ thi vào lớp 10 ở TP.HCM. Ảnh: NVCC.

Học miễn phí

- Tâm trạng của em thế nào khi biết tin mình đỗ thủ khoa vào lớp 10 của TP.HCM?

- Em như vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Ba môn thi đều là những môn học yêu thích nên em đã cố gắng làm bài tốt nhất. Kết quả này là nỗ lực của bản thân và một phần may mắn.

- Để đạt được kết quả này, em chắc phải học hành rất vất vả, nhất là môn Tiếng Anh đạt điểm 10?

- Mỗi ngày, em dành thời gian 3 đến 4 tiếng để học các môn. Theo em, để học tốt, trước tiên phải nắm kỹ kiến thức được giảng ở lớp, khi về nhà ôn luyện mới hiệu quả. Em cũng thường xuyên tìm tài liệu học trên Facebook để bổ sung kiến thức.

Do điều kiện gia đình không cho phép, em không tham gia các lớp học thêm ở bên ngoài. Em may mắn được cô Huỳnh Thị Út (giáo viên Tiếng Anh, trường THCS Nguyễn Văn Bé) thương nên dạy miễn phí từ năm lớp 3 tới bây giờ. Lên lớp 9, do được vào đội tuyển Toán của trường, thầy Đạt cũng bồi dưỡng miễn phí cho em đến lúc thi vào lớp 10.

Để học Tiếng Anh tốt, em thường chép đi chép lại từ vựng nhiều lần vào giấy nháp để ghi nhớ. Lúc rảnh, em nghe nhạc bằng Tiếng Anh, nói chuyện với người bản xứ để có cơ hội giao tiếp tốt hơn. Ngoài ra, em thường đọc sách, báo bằng Tiếng Anh.

- Bí quyết nào để em học đều các môn?

- Việc chia thời gian biểu hợp lý dành cho các môn rất quan trọng. Em không đặt trọng tâm môn chính, phụ vì nghĩ môn nào cũng mang lại kiến thức trong cuộc sống. Hơn nữa, các môn đều liên quan và bổ sung cho nhau, giúp mình hoàn thiện kiến thức.

Đôi lúc gặp bài tập quá khó, em nản và muốn bỏ cuộc. Nhưng trước tình yêu thương, kỳ vọng của mọi người, em lại càng cố gắng hơn nữa.

Cha đi xe lăn theo con đến trường

- Là thủ khoa lớp 10 tại Sài Gòn, đạt điểm tổng kết năm lớp 9 là 9,6, tại sao Quỳnh không thi vào trường chuyên?

- Em rất tiếc vì mình không thể theo học trường chuyên. Nhà ở cách xa trường, bố mẹ không yên tâm nếu em đi học một mình.

Em lựa chọn THPT Gia Định học vì gần nhà và từng được nghe danh "Gia Định là gia đình" từ các anh chị đi trước. Em mong muốn đây sẽ là ngôi nhà thứ hai, tìm gặp được những thầy cô nhiệt huyết và những người bạn tuyệt vời như hồi cấp hai.

- Quỳnh có thể chia sẻ thêm về hoàn cảnh gia đình của mình?

- Ba em bị sốt bại liệt từ năm 3 tuổi nên phải ngồi xe lăn. Mẹ em phụ giúp cơm nước, bán hàng cho gia đình của bác. Chỉ có mẹ kiếm được thu nhập lo trang trải cho cả nhà nên hoàn cảnh gia đình em tương đối khó khăn.

Từ nhỏ ba là người chăm sóc, đưa em đến trường trên chiếc xe dành cho người khuyết tật chạy điện của mình. Đến năm học cấp hai, em có thể tự đi học bằng xe đạp nhưng ba vẫn lo và đi theo em đến trường. Sự tận tụy của ba trở thành động lực để em phấn đấu mỗi ngày.

- Câu nói nào của ba mẹ đã trở thành phương hướng trong học tập, cuộc sống của em?

- Mẹ em vẫn hay tâm sự, ngày xưa vì gia đình còn nhiều khó khăn nên không có điều kiện hoàn tất việc học, dù đó là ước mơ lớn nhất của mẹ. Mẹ luôn nói bây giờ, con phải học thay phần mẹ nhé. Vì ba mẹ là chỗ dựa tinh thần, em luôn quyết tâm vượt qua khó khăn trong học tập.

Biết tin em đỗ thủ khoa, ba mẹ mừng lắm. Nhân dịp sinh nhật, em được tổ chức bữa tiệc nhỏ để gặp mặt bạn bè. Đây cũng là lần đầu tiên em được tổ chức sinh nhật.

Sau này, em ước mơ trở thành lập trình viên để cống hiến cho xã hội và giúp đỡ cho gia đình.

Theo Zing