Nữ giám đốc xinh đẹp tiết lộ lý do 'lười' mua đồ chơi, quần áo xịn cho con

Chị Hannah Nguyen đang cùng gia đình sống tại TP. Hồ Chí Minh. Bận rộn kinh doanh là vậy nhưng chị luôn nỗ lực cả trong cuộc sống và công việc trở thành mẫu người phụ nữ để rất nhiều chị em ngưỡng mộ. Đặc biệt hơn, chị còn có cho mình quan điểm dạy dỗ bé Minh rất khoa học và được nhiều mẹ quan tâm.

Chị Na rất nổi tiếng với những bí kíp giữ gìn hạnh phúc khiến nhiều chị em ngưỡng mộ

Trước khi trở về Việt Nam, Hannah Nguyễn đã có khoảng thời gian khá dài sinh sống và học tập tại Mỹ nên các kiến thức về dạy con của chị cũng rất phong phú. Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, chị không nhắc nhiều đến lối nuôi con kiểu phương Tây mà chị bày tỏ quan điểm rèn con rất riêng và không kém phần thú vị.

Mẹ để con ngủ riêng, chỉ chơi thể thao và lắp ráp lego

Theo lời chia sẻ của chị Hannah, trước khi sinh con hai vợ chồng đã thống nhất quan điểm dạy con khoa học. Tức là không dạy con theo lối dập khuôn máy móc, miễn sao thấy phù hợp và tốt cho hoàn cảnh với gia đình hiện tại.

Chị Hannah nói: “Quan điểm nhà mình khi dạy con là tập cho bé tự lập để bố mẹ vừa nhàn mà con cũng khỏe. Đơn giản như từ bé là con mình đã ngủ riêng một phòng và tự đi ngủ chứ không cần ai ru. Điều này giúp cho bố mẹ ngủ ngon mà bé cũng ngủ ngon nữa. Bé nhà mình có thể tự chơi một mình mà không cần phải có ai bên cạnh.

Bé không được xem tivi vì nhà mình không có ti vi, thay vào đó bé chơi thể thao, chơi lego lắp ráp nhiều hơn”.

Theo chị Hannah, gia đình chị rất ít khi mua đồ chơi cho con. Đa số các loại đồ chơi mà bé có trong nhà là do các cô, bác tặng. Chị hay cho con chơi các loại chai lọ, thìa muỗng và đồ linh tinh trong nhà. Bé thích máy bay thì tự chế bằng các đồ có sẵn chứ không được mẹ hoặc ba mua cho. Chị lý giải một phần là vì trẻ con mau chán, mua nhiều rất phí, còn phần nữa là nhiều đồ chơi chật nhà và bừa bãi.

Chính từ những hành động dù nhỏ nhặt này đã giúp cho bé Minh sáng tạo và biết tiết kiệm cho bố mẹ. Và đó cũng chính là một trong những quan điểm khiến mẹ Hannah thêm phần yêu thương con nhiều hơn.

Không ăn bánh kẹo và nước ngọt, rất hiếm khi dùng đồ ăn nhanh

Cũng giống như bao người mẹ khác, sau khi có con chị Hannah tập trung vào việc nuôi con ăn uống và dạy bé học hành. Tuy nhiên, với chế độ ăn do bé Minh không ăn nhiều nên chị tập trung chính vào dinh dưỡng. Theo chị chia sẻ, thực đơn của bé chủ yếu ăn nhiều chất béo có lợi như dầu olive, phô mai và các loại hạt. Em bé của nhà chị Hannah ăn rau tốt và hay ăn các loại cá.

Chị quan niệm, không ăn nhiều cũng được nhưng bữa ăn phải thật sự chất lượng là tiêu chí của gia đình đặt ra. Chị cũng cho biết em bé không có thói quen ăn bánh kẹo, ăn vặt và không uống nước ngọt, đặc biệt rất hiếm khi ăn thức ăn nhanh.

Trong câu chuyện về đứa con bé bỏng, chị tiết lộ một câu chuyện khá thú vị, từ khi sinh ra đến bây giờ bé chuẩn bị vào lớp 1 nhưng chỉ mới được nếm mì gói duy nhất một lần bởi nhà chị không ăn. Được biết, chị đầu tư cho bé nhiều nhất là ăn với học, còn lại đồ chơi và quần áo thì không đầu tư nhiều.

Khi được hỏi về việc em bé được theo chân bố mẹ trải nghiệm rất nhiều chuyến đi cả trong nước lẫn nước ngoài, ánh mắt chị Hannah hiện lên niềm tự hào hơn cả. Bởi sau mỗi hành trình đó em bé của gia đình được rất nhiều thứ mà không phải đứa trẻ nào cũng có cơ hội để nắm lấy.

Chị kể: “Đúng là em bé nhà mình được đi rất nhiều nơi với bố mẹ. Đấy là một điều rất tốt để bé mở mang kiến thức và tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Sau mỗi chuyến đi mình thấy bé trưởng thành và hiểu biết nhiều hơn.

Ví dụ, vì đi nhiều nên bé biết được tất cả các loại máy bay khác nhau và đặc trưng của từng chiếc (điều mà mình cũng không biết). Ra đường gặp người nước ngoài là bé có thể đoán họ đến từ đâu chỉ thông qua tiếng nói và vẻ mặt bên ngoài...”.

Nhờ đi nhiều mà bé Minh biết được đặc trưng của từng chiếc máy bay

Ngã đau hoặc bị bạn đánh bố mẹ đều không can thiệp

Vẫn trong niềm hãnh diện tự hào khi kể về cậu con trai bé bỏng, Hannah cho biết thêm, sở dĩ chị dạy cho con tính tự lập, tự do khám phá để bé dạn dĩ khi ra cuộc sống. Anh chị cũng muốn con trở nên bản lĩnh để có thể đương đầu với bất kỳ hoàn cảnh nào khi không có ba mẹ ở bên. Đó cũng là lý do mỗi khi bé Minh ngã đau, hoặc bị bạn đánh bố mẹ đều không can thiệp, bởi đơn giản chị muốn bé cần phải tự học cách vượt qua.

Là người khá khắt khe trong lối chỉ bảo con cái, thế nhưng khi đề cập đến vấn đề tôn trọng. Chị Hannah rất thẳng thắn bày tỏ: Chị cho rằng trẻ con cần được yêu thương, che chở, nhưng cũng cần được tôn trọng. Nhiều cha mẹ nghĩ là mình yêu con muốn tốt cho con nên hay làm theo ý mình thay vì làm theo suy nghĩ của con. Vì vậy mới có việc ép con ăn, ép con học, ra lệnh...

Dù rất bận rộn là vậy nhưng chị và gia đình thường xuyên có những chuyến đi trải nghiệm thú vị

Còn với chị Hannah thì suy nghĩ là cho dù trẻ con cũng có những mong muốn riêng và cần được tôn trọng. “Ví dụ, từ bé đến giờ mình chưa bao giờ cấm con làm việc gì mà không giải thích rõ ràng lý do để bé tự đồng ý.

Năm ngoái vợ chồng mình mới chuyển trường cho con, nhưng trước khi chuyển nhà mình đã đưa bé đi tham quan trường mới và hỏi ý kiến của con, để xem bé có đồng ý hay không rồi mới quyết định chuyển. Thường nếu bé không đồng ý thì vợ chồng mình sẽ không ép mà sẽ ra sức thuyết phục và phân tích” – nữ doanh nhân bày tỏ.

Bé Minh đang đi thi để vào lớp 1. Tuy nhiên được bố mẹ rèn cho tính tự lập nên trông dạn dĩ các bạn cùng trang lứa.

Với vô vàn những cách nuôi con Tây ta đang dần du nhập, thế nhưng ở cương vị làm mẹ mỗi người lại có một quan điểm riêng răn dạy con cái. Với phương pháp nào đi nữa các mẹ cũng nên lùi lại phía sau dõi theo và tôn trọng, để những đứa con vừa được phát triển tự nhiên theo chính bản năng của chúng cũng để bố mẹ vừa nhàn mà con cũng khỏe hơn như chính quan điểm của chị Hannah Nguyễn chia sẻ.

Theo Khám Phá