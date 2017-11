Nỗ lực không ngừng của cô học trò được mẹ bế đến trường mỗi ngày

Chúng tôi gặp gỡ em Minh trong một buổi lễ trao học bổng diễn ra tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Minh ngồi nép trong lòng mẹ mình, khuôn mặt em khá mệt mỏi vì chuyến đi xe khá xa từ huyện về thành phố để nhận học bổng.

Em Minh suốt 12 năm ròng được mẹ bế đến trường

Khi chúng tôi hỏi chuyện, mẹ Minh là cô Văn Thị Vân đã chia sẻ về những khó khăn mà con gái mình đã trải qua. Cô học trò Nguyễn Thị Minh sinh ra lớn lên trong gia đình có 2 chị em, Minh là chị lớn trong nhà. Khi sinh ra, em Minh đã bị mắc chứng tổn thương nặng đường cột sống và co rút cơ nên em không được lành lặn như những bạn bè đồng trang lứa.

Minh không thể đi lại, chạy nhảy như người khác, chỉ nằm hoặc ngồi được một chỗ. Do khó khăn khi bị cơ co rút nên Minh cũng không thể tự mình lo vệ sinh cá nhân mà tất cả đều phải nhờ cậy vào mẹ. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người ngạc nhiên ở Minh đó là dù cơ co rất đau đớn nhưng em vẫn cố gắng hết sức để cầm được bút viết và viết chữ khá đẹp.

Em Minh trong một buổi trao học bổng khuyến học

“Đến đến tuổi đi học, gia đình tôi cũng rất phân vân, chỉ nghĩ đưa cháu đến trường để học cho biết chữ mà thôi ai ngờ Minh rất ham học và quyết tâm đến trường đi học cho tới cùng nên tôi mỗi ngày đều bế con đến trường theo học”, cô Vân tâm sự.

Không phụ công của gia đình, Minh đều rất nỗ lực trong học tập. Suốt 11 năm qua, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện và vinh dự đạt được rất nhiều học bổng.

Chia sẻ về bí quyết học của mình, Minh cho biết em học và đọc rất kỹ kiến thức trong sách giáo khoa, cũng như tham khảo thêm ở một số sách nâng cao khác để nắm chắc kiến thức và vận dụng vào bài học. Ngoài ra, với Minh việc học trực tuyến trên mạng internet cũng là phương pháp học mà em rất thích thú.

“Em hạn chế nhiều mặt, không được như bạn bè nên em chỉ mong khi học xong lớp 12, em rất mong mình có thể kiếm được một công việc gì đó trên mạng làm ở nhà để có thể phụ giúp được mẹ. Em được đi học được đến trường là niềm vui rất lớn và chỉ mong có thể làm người có ích để phụ giúp gia đình”, em Minh tâm sự.

Dù hoàn cảnh kém may mắn nhưng em Minh vẫn không ngừng nỗ lực trong học tập

Cũng theo em Minh, bố em không may qua đời vì tai nạn, hiện nay mọi gánh vác gia đình đều trông vào người mẹ nên em rất thương mẹ và mong có thể báo đáp được cho mẹ mình.

Còn theo cô Vân, điều mà cô trăn trở nhất là sức khỏe của Minh không được tốt và tất cả mọi việc sinh hoạt cá nhân Minh đều không thể tự thực hiện mà đều phải nhờ vào mẹ. “Tôi chỉ mong con bé nó có sức khỏe chứ hôm nào trở trời, nhất là trời nóng là con bé lại lên cơn đau nhức đến thấu xương. Nhìn con như vậy lòng tôi cũng đau xót lắm mà không biết phải làm gì hơn”, cô Vân cho hay.

Dù căn bệnh thường xuyên đau nhức nhưng em Minh vẫn khát khao được đến trường mỗi ngày và nỗ lực không ngừng trong học tập.

Thầy Hà Văn Tiếp - giáo viên chủ nhiệm lớp em Minh, cho biết: “Minh là một học sinh rất ngoan và học giỏi toàn diện của lớp. Em không may mắn được khỏe mạnh như những bạn khác nhưng sự quyết tâm trong học tập của em là điều rất đáng nể phục và là tấm gương của nhiều học sinh khác. Tôi cũng rất băn khoăn cho em vì sắp tới sau khi tốt nghiệp em dù có khả năng, có kiến thức nhưng sức khỏe không cho phép rất khó có thể theo học tiếp.”

Theo Dân Trí