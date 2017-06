Những lưu ý đặc biệt quan trọng cho các thí sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Nếu không phát hiện hoặc để quá 10 phút sau khi phát đề mới báo cáo, thí sinh phải tự chịu trách nhiệm.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội diễn ra vào sáng mai được đánh giá là khá “cam go”, nhiều trường tỉ lệ “chọi” căng hơn cả vào đại học. Khoảng 60% học sinh Hà Nội có cơ hội học tại trường công lập, còn lại sẽ học tại các trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên và trường nghề.

Theo thống kê sơ bộ, toàn thành phố Hà Nội có 153 địa điểm thi với hơn 3.000 phòng thi.

Ngày mai 9/6, hơn 76.000 học sinh Hà Nội tham gia kỳ thi vào lớp 10.

Sáng nay 8/6, thí sinh tập trung tại điểm thi làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế.

Dưới đây là những lưu ý đặc biệt quan trọng cho các sĩ tử trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của thành phố Hà Nội:

- Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.

- Thí sinh bị ốm trong khi đang thi sẽ được đưa đến y tế của điểm thi và lập biên bản xác nhận.

- Đề thi, giấy thi, giấy nháp của thí sinh được bảo quản và nộp cho trưởng điểm sau buổi thi. Nếu trong suốt buổi thi, thí sinh bị ốm không thể làm bài và tự nguyện không nộp bài sẽ được coi là vắng thi.

- Những thí sinh phạm lỗi một lần, nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác sẽ bị khiển trách. Hình thức cảnh cáo được áp dụng với thí sinh tiếp tục vi phạm quy chế sau khi bị khiển trách; trao đổi bài hoặc giấy nháp với thí sinh khác; chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình.

- Thí sinh bị khiển trách sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi của môn đó. Thí sinh bị cảnh cáo bị trừ 50% tổng điểm của bài thi vi phạm. Những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm sẽ bị trừ 50 điểm toàn bài.

- Bài thi sẽ bị chấm điểm 0 nếu được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi; có chữ viết của hai người trở lên; có 2 bài làm trở lên đối với một bài thi. Hủy kết quả bài thi nếu thí sinh vẽ, viết vào tờ giấy thi nội dung không liên quan đến bài thi; để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác; sửa chữa bài làm sau khi đã nộp bài hoặc nộp bài của người khác.

- Đặc biệt, điểm mới của quy chế năm nay là ngay sau khi phát đề, thí sinh phải kiểm tra, nếu thấy thiếu câu, thiếu trang, rách, mờ, nhòa… phải báo ngay cho cán bộ coi thi để kịp xử lý. Nếu không phát hiện hoặc để quá 10 phút (thay vì 15 phút như mọi năm) sau khi phát đề mới báo cáo, thí sinh phải tự chịu trách nhiệm.

- Trước, trong và sau kỳ thi tuyển sinh vào 10, thí sinh và phụ huynh có thắc mắc, có thể gọi đến đường dây nóng của Thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội theo số 01626763905. Lãnh đạo Sở GD&ĐT sẽ trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan đến kỳ thi.

Hướng tới kỳ thi an toàn, nghiêm túc

Ông Ngô Văn Chất, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở điều động gần 6.500 giáo viên làm nhiệm vụ coi thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Để bảo đảm tính nghiêm túc, khách quan của kỳ thi, trưởng điểm thi là người ở đơn vị khác đến, không phải là cán bộ, giáo viên của trường THPT nơi tổ chức điểm thi. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội cơ bản đã hoàn tất.

Ông Hoàng Cơ Chính - Chánh thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, từ ngày 30/5 đến 3/6 Sở đã thành lập 15 đoàn thanh tra, kiểm tra 153 điểm thi. Cơ bản các trường đặt làm điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, các phòng làm việc của điểm thi được trang bị đầy đủ ánh sáng, loa, điện thoại bàn, bàn ghế. Số phòng thi đã bố trí đầy đủ bàn, ánh sáng, quạt mát. Phòng y tế có đủ cơ số thuốc...

Các nhà trường có điểm thi có sự phối hợp lực lượng công an, điện lực để đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi. Điểm thi tiếp giáp nhà dân, nhà trường bảo đảm cửa đóng kín trong giờ thi. Điểm thi gần nhà dân, có nhiều hàng quán, nhà trường phối hợp với lực lượng an ninh tăng cường thêm lực lượng để bảo đảm an toàn cho kỳ thi.

Ngoài ra, một trong những điểm mới trong công tác thanh tra điểm thi lưu tâm là năm nay thanh tra không cắm chốt như mọi năm mà sẽ thanh tra lưu động. “Đoàn thanh tra từ 3 - 5 người, không nhất thiết đi kiểm tra hết điểm thi, nhưng việc thanh tra phải làm trọng tâm, trọng điểm. Hoạt động thanh tra thi hoàn toàn độc lập với điểm thi, làm theo đúng nhiệm vụ, đúng chức trách” – Chánh thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh.

Ngày mai 9/6, học sinh Hà Nội sẽ tham gia kỳ thi vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức với 2 môn Ngữ văn (buổi sáng) và Toán (buổi chiều). Học sinh dự thi vào trường chuyên sẽ thi thêm các môn chuyên vào ngày 10 - 11/6.