Những bạn trẻ giữ kỷ lục điểm số tại 'Đường lên đỉnh Olympia 2020'

Dù không giành vé vào chung kết năm ở cuộc thi quý III, Ngô Phương Nam (THPT chuyên Lê Thánh Tông - Hội An, Quảng Nam) vẫn để lại dấu ấn với màn “lội ngược dòng” ngoạn mục. Bước vào vòng thi Về đích với số điểm xếp cuối “đoàn leo núi”, Phương Nam bất ngờ thi đấu bùng nổ và giành được 125 điểm - hiện là thành tích Về đích tốt nhất của năm thứ 20. Do thiếu chút may mắn, nam sinh về nhì chung cuộc, khép lại giấc mơ mang cầu truyền hình đầu tiên về trường.