Nhóm nhạc bị tố cáo đốt sách vở của học sinh trường Amsterdam

Ngày 12/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung có văn bản gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo liên quan đến nhóm rapper LOCOBoiz bị tố cáo đốt sách vở của học sinh để quay MV ca nhạc.

UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục chỉ đạo làm rõ thông tin; xử lý nghiêm các vi phạm, chuyển công an điều tra nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Sở Giáo dục cần kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan và báo cáo Thành ủy, UBND kết quả xử lý trước ngày 20/3.

Cảnh khói lửa trong MV của nhóm nhạc ở trường Amsterdam. Ảnh chụp màn hình

Ngày 24/2, nhóm LOCOBoiz quay MV ca nhạc trong nửa ngày ở phòng học của lớp 10 chuyên Sử trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Học sinh sau đó phát hiện mất sách vở, cho rằng nhóm nhạc lấy làm đạo cụ.

Một thành viên trong nhóm đã xin lỗi với thái độ bỡn cợt: "Anh cũng muốn gửi lời xin lỗi vì đã đốt tài liệu học tập của các em như đốt vàng mã. Chỉ là mình muốn giúp các bạn giảm bớt áp lực học tập thôi".

Lời xin lỗi bị chỉ trích khiến cả nhóm phải đăng tải video xin lỗi vào ngày 10/3. Nhóm cho biết đã thuê phòng học và được người trong trường đưa lên lớp để quay. "Không phải tự dưng một ekip có thể mang đồ đạc, máy quay lên lớp rồi làm cả nửa ngày được như vậy. Khi quay, ngoài bảo vệ đi bên ngoài giám sát, một số học sinh cũng tới giao lưu, chụp ảnh", một thành viên nói.

Nhóm khẳng định không động vào sách vở của học sinh mà sử dụng đạo cụ được chuẩn bị như xăng, dầu, vải, bìa carton để thực hiện cảnh quay. Tuy nhiên, nhóm vẫn xin lỗi vì làm lộn xộn, thất lạc, mất mát đồ đạc trong lớp, không giữ được lớp học như hiện trạng ban đầu. Nhóm đã nhờ học sinh liệt kê số đồ bị mất để đền bù và hẹn một buổi để xin lỗi trực tiếp.

Theo báo An ninh thủ đô, Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội xác minh. Ngày 11/3, công an đã triệu tập nhóm nhạc LOCOBoiz. Nhóm này cho biết cả ekip được vào trường thực hiện MV là nhờ một thành viên có bố là tổ trưởng bảo vệ của trường. Đoàn quay từ 14h đến 20h cùng ngày. Một trong những cảnh quay là khói lửa, toàn bộ nguyên vật liệu phục vụ cảnh quay được mang từ ngoài vào.

Lãnh đạo nhà trường khẳng định với cơ quan chức năng không cho thuê mượn phòng học và chỉ biết sự việc khi báo chí đưa tin. Giáo viên chủ nhiệm và cán bộ lớp 10 chuyên Sử đến lớp thấy bàn ghế xô lệch, sàn nhà có tàn thuốc lá nên tự dọn dẹp và không báo lại với trường.

Theo VnExpress