Nhận 1000 like… đốt trường

Năm 2016, trên mạng xã hội cũng lan truyền clip với hình ảnh một cô gái đến trường, tưới nửa lít xăng xung quanh phòng y tế rồi châm lửa đốt trong sự hò reo, cổ vũ của bạn bè. Cô gái trong clip được xác định sinh năm 2003 và đã nghỉ học. Trước đó, cô gái này “tuyên bố” trên facebook rằng nếu được 1.000 like sẽ đốt trường.

Sau sự việc, lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho rằng, người có hành động dại dột này đang ở lứa tuổi THCS, lứa tuổi có nhiều thay đổi tâm sinh lý và dễ bị tác động nên dễ bị lôi kéo vào những hành động dại dột, ngông cuồng.

Đốt trường chỉ vì trò "câu like" trên facebook. Ảnh cắt từ clip

6 nam sinh bị thầy đánh

Ngày 22/10, mạng xã hội “dậy sóng” khi một số phụ huynh phản ánh việc con mình bị thầy giáo dạy chủ nhiệm ở trường Tiểu học - THCS bến Ván (xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) dùng thước đánh vào đùi và mông bầm tím.

Nguyên nhân chỉ vì gây ồn ào trong một lớp học không có giáo viên quản lý, 6 học sinh lớp 7/1 Trường Tiểu học & THCS Bến Ván đã bị thầy chủ nhiệm Lâm Minh Hào đánh dẫn đến bầm tím, phù nề, tụ máu trên da thịt. Sau đó, thầy giáo Hào đã bị xử lý kỷ luật với mức cảnh cáo.

Cả 6 học sinh bị thầy giáo chủ nhiệm đánh bầm tím đùi, mông. Ảnh: TL

Bị đánh hội đồng vì chưa “nộp tô"

Một đoạn clip ghi lại hình ảnh 5 em học sinh cùng chặn đường lao vào đánh 1 học sinh khác được đăng tải trên mạng xã hội khiến người xem không khỏi bất bình. Trong đó có em học sinh còn túm tóc đấm đá vào người, mặt bạn. Không những thế, các em học sinh còn bắt bạn quỳ xuống để đánh gây ra hình ảnh phản cảm.

Học sinh bị đánh là em P.V.L đang là học sinh lớp 7 tại trường THCS Minh Tân (xã Minh Tân, tỉnh Hải Dương). Sự việc xảy ra vào ngày 10/10 vừa qua, trong lúc em L đi học về thì bị 2 em học sinh lớp 11 trường THPT Trần Quang Khải, THPT Nguyễn Đình Chiểu cùng 4 em học sinh lớp 7 của trường THCS Minh Tân chặn đánh. Theo lời kể, do không có tiền “nộp tô” mỗi ngày 5.000 đồng nên em P.V.L bị chặn đánh hội đồng.

Không có tiền "nộp tô" một nam sinh lớp 7 ở Hải Dương bị chặn đánh. Ảnh cắt từ clip

Nam sinh lớp 8 tự tử sau khi bị đánh

Sau khi bị đánh, ép quỳ lạy trước cổng trường, một nam sinh lớp 8 đã treo cổ tự vẫn tại nhà. Nạn nhân là em Bùi Đoàn Quang Huy (học sinh lớp 8 trường THCS Âu Lâu, TP Yên Bái). Theo đó, ngày 19/9, em Huy bị một nhóm người chặn trước cổng trường, dùng tuýp cao su đánh và ép phải quỳ lạy xin tha thứ trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác.

Nhiều học sinh chứng kiến đã dùng điện thoại quay lại clip rồi tung lên mạng xã hội. Sau khi bị đánh, Huy rơi vào trạng thái hoảng loạn tâm lý. Sau đó, ngày 25/9, Huy đã treo cổ tự tử tại nhà thuộc thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, TP.Yên Bái.

Bị nhóm bạn đánh và bắt quỳ gối nam sinh lớp 8 đã tìm đến cái chết. Ảnh cắt từ clip

Phụ huynh đánh cô giáo tại sân trường

Vào khoảng 16h35 ngày 12/10, giờ cao điểm đón và trả học sinh cuối ngày tại sân trường Tiểu học và THCS Đức Trí (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng), bất chợt có 1 người phụ nữ dắt theo 1 học sinh bị vết xước trên mặt với thái độ hung hăng và xông vào tát vào mặt cô giáo L.A đang làm nhiệm vụ trả học sinh.

Trường Đức Trí, nơi xảy ra vụ việc phụ huynh tát giáo viên. Ảnh: Đ.H

Sau khi xác minh, người phụ nữ đó là chị Lê Thị C (phụ huynh học sinh H. đang học lớp 3/4). Tại buổi làm việc giữa nhà trường và chị C thì được biết, cháu H. bị cô giáo tên khác đánh trong giờ ngủ trưa với lý do không ngủ và nói chuyện. Cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt hành chính đối với vi phạm đánh giáo viên của phụ huynh C.

Học sinh vác dao chém thầy giáo

Sáng ngày 27/10, nhà trường có mời phụ huynh em Nguyễn Trọng Mạnh đến để bàn bạc, phối hợp trong việc giáo dục học sinh này. Khi thầy Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1979), giáo viên bộ môn Hóa học trường THCS Thị trấn Thanh Chương (Nghệ An) đang làm việc với phụ huynh em Mạnh thì học sinh này đến, mang theo 1 con dao đuổi chém vào tay thầy Hiếu.

Công an thị trấn Thanh Chương đã có mặt, khống chế, tước vũ khí của Mạnh, triệu tập học sinh này về trụ sở đồng thời báo cáo Công an huyện Thanh Chương để hoàn tất hồ sơ ban đầu của vụ việc. Thầy Hiếu bị thương nặng, được các đồng nghiệp đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Thanh Hằng