Nhiều thí sinh được nâng điểm thi là con cháu lãnh đạo?

Công bố danh sách gian lận điểm thi thuộc thẩm quyền cơ quan điều tra Ông Mai Văn Trinh nói Bộ GD&ĐT, Bộ Công an không dung túng cho sai phạm. Việc công khai người gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 phải xem xét nhiều yếu tố.

Trao đổi với PV, ngày 9/4, đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn, Trợ lý tuyển sinh, Cục Đào tạo, Bộ Công an, cho biết ông đã nhận danh sách 64 thí sinh được nâng điểm thi THPT quốc gia do Sở GD&ĐT Hòa Bình gửi.

Cục Đào tạo đã chuyển danh sách này về các trường trực thuộc Bộ Công an. Sau khi kiểm tra, bộ này đã bàn giao 28 sinh viên trúng tuyển vào các trường công an nhân dân, được xác định liên quan gian lận điểm thi, về đơn vị sơ tuyển tại Hòa Bình để xử lý theo quy định.

Trong đó, 17 em trúng tuyển Học viện Cảnh sát Nhân dân. Con số này của Học viện An ninh Nhân dân là 9. Có hai thí sinh học tại ĐH Phòng cháy Chữa cháy.

Một lần nữa, câu hỏi thí sinh gian lận điểm thi tại Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình có phải "con ông cháu cha" tiếp tục được dư luận quan tâm.

Cơ quan an ninh điều tra đọc lệnh khởi tố bị can Trần Xuân Yến, nguyên Phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn. Ảnh: Minh Hoàng.

Theo Lao Động, những thí sinh liên quan nâng điểm ở Hà Giang là con cháu của lãnh đạo tỉnh, hoặc chủ doanh nghiệp ở địa phương. Các thí sinh này đã bị hạ hàng chục điểm sau chấm thẩm định.

Trong đó, con của lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Vị Xuyên bị hạ hơn 10 điểm; con một hiệu trưởng bị hạ hơn 6 điểm; con một lãnh đạo khác của Sở GD&ĐT Hà Giang có điểm Toán bị hạ từ 9,4 xuống 6.

Đặc biệt, trong số thí sinh bị giảm điểm sau chấm thẩm định, thí sinh M. là con gái lãnh đạo tỉnh này. Cụ thể, điểm thi của thí sinh được công bố lần thứ nhất lần lượt là: Toán 9,4; Văn 7,5; Tiếng Anh 10 điểm. Sau khi chấm thẩm định, điểm thi của thí sinh này chỉ còn Toán 6; Văn 7,5; Tiếng Anh 8. Như vậy, tổng điểm giảm 5,4.

Liên quan vụ sửa điểm thi THPT quốc gia 2018 ở Sơn La, theo báo Tuổi Trẻ, thí sinh bị sửa điểm nhiều nhất là N.A.T., con một gia đình buôn bán lớn trong thành phố.

Thí sinh này có điểm thi thật ba môn Toán, Lý, Ngoại ngữ là 0 - 0,25 - 0,2 nhưng khi nâng điểm lại được 9 - 9 - 9. Như vậy, thí sinh này được nâng lên tới 26,55 điểm.

Thí sinh thứ hai là N.T.H. có phụ huynh công tác trong ngành công an (tỉnh Sơn La). Với ba môn Toán - Vật lý - Ngoại ngữ, em này đạt điểm lần lượt là 2,6 - 2,75 - 5. Điểm được nâng lên thành 9,4 - 9,5 - 9,2 điểm. Tổng cộng điểm nâng là 17,75 điểm.

Em N.L.B.N. có điểm thi Toán - Ngoại ngữ lần lượt là 9,8 - 9,8. Qua chấm thẩm định, nữ sinh chỉ đạt 5,8 điểm với môn Toán và 2,8 điểm môn Ngoại ngữ.

Chia sẻ với PV trước đó, thầy Lò Thanh Sơn, giáo viên chủ nhiệm của B.N. tại trường THPT chuyên Sơn La, cho hay nữ sinh không đăng ký khối nào sử dụng môn Ngoại ngữ. Khối em đăng ký là Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

Em N.D.A., trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, có điểm Toán - Vật lý - Ngoại ngữ lần lượt là 9,2 - 9 - 9,6. Sau khi chấm thẩm định, Bộ GD&ĐT xác định bài thi của em thực chất chỉ đạt 4,8 - 6 - 5. Tổng điểm được nâng là 12.

Nhiều trường hợp khác được nâng điểm, trong đó các em đều là con em cán bộ của ngành GD&ĐT Sơn La, ngành công an, lãnh đạo ngành thuế, Văn phòng tỉnh ủy, con em một số gia đình buôn bán có "máu mặt" tại Sơn La.

Sau kỳ thi tuyển sinh năm 2018, dư luận cũng quan tâm đến trường hợp của em N.D. có điểm Toán 9,6, Tiếng Anh 10, Lịch sử 10 (một trong những thí sinh có điểm số cao nhất nước.

Thầy Lò Thanh Sơn cho biết N.D. thi vào ngành Nghiệp vụ Cảnh sát, tổ hợp khối C03, là Toán (9,6 điểm), Ngữ văn (9,0), Lịch sử (10). Với tổ hợp này, điểm thi xét tuyển đại học của N.D. là 28,6.

Nhiều sinh viên có thể bị đuổi học sau vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình Dư luận đặt câu hỏi số phận của những thí sinh được nâng điểm ở Hòa Bình sẽ đi về đâu nếu họ đã và đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng.

Chiều 9/4, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với cựu thiếu tá Đinh Hải Sơn, nguyên phó đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La, để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cựu thiếu tá Đinh Hải Sơn đã trợ giúp các đối tượng trong đường dây tiến hành sửa chữa, nâng điểm một số bài thi. Đinh Hải Sơn cũng đã nhờ các đối tượng trong đường dây nâng điểm bài thi cho 2 thí sinh, trong đó có một người là em vợ của Đinh Hải Sơn.

Theo Tri thức trực tuyến