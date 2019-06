Vào khoảng 21 giờ đêm qua (17/6), hệ thống tra cứu điểm thi vào 10 THPT công lập Hải Phòng qua hệ thống tin nhắn và trang web haiphong.edu.vn đã hoạt động, báo kết quả tới các thuê bao đã đăng nhập.

Phụ huynh xem điểm thi và số thứ tự của con trong bảng danh sách điểm thi vào 10 tại THPT Trần Nguyên Hãn

Theo kết quả điểm thông báo về sơ bộ cho thấy, điểm thi vào THPT công lập Hải Phòng năm nay có sự thay đổi, điểm 10 xuất hiện nhiều ở các bài thi Văn, Toán. Tại các hội đồng thi THPT Ngô Quyền, Thái Phiên, Trần Nguyên Hãn, Lê Quý Đôn... tổng điểm thi 3 bài Toán- Văn- Tổ hợp (tiếng Anh, Lịch sử) trên 50 xuất hiện khá đông . Các hội đồng thi như Mạc Đĩnh Chi, THPT Lê Chân... năm ngoái tổng điểm trên 40 không xuất hiện nhiều thì năm nay con số này chiếm khá đông.

Rất đông phụ huynh tới xem điểm thi cho con dù đã tra cứu qua tin nhắn từ tối qua 17/6

Theo đánh giá của các giáo viên, đề thi vào lớp 10 công lập ở Hải Phòng năm nay vừa sức với mọi thí sinh, không mang tính đánh đố, gây khó cho thí sinh. Theo đó, điểm sàn thi vào 10 năm nay tại địa phương tăng cao so với mọi năm.

Chiều nay (18/6), tại các trường THPT Hải Phòng, nhiều học sinh và phụ huynh đến xem điểm cũng như số thứ tự điểm thi của mình và con em mình trong danh sách thi vừa qua.

Tại THPT An Dương, rất nhiều thí sinh phấn khởi, vui sướng vì kết quả điểm thi cao (44 - 46 điểm). Em Đỗ Thùy Trang học sinh THCS An Đồng (An Dương) vui mừng chia sẻ: "Em được 44 điểm, vui quá! Em đoán điểm chuẩn sẽ rơi tầm 40 và chắc là em đỗ. Trường em có rất nhiều bạn thi vào THPT An Dương, điểm các bạn rất cao, chủ yếu ở bài thi Toán và tổ hợp".

Thí sinh Vũ Hải Nam - trường THCS An Dương phấn khởi khoe mình đạt 53,8 điểm, trong đó Văn và Toán đều đạt 8,75; tổ hợp 18,8 điểm.

Hải Nam cho biết, thí sinh đạt điểm cao nhất của trường là bạn Tu Hà Phúc đến từ trường THCS Quốc Tuấn đạt 58.8 điểm.

Phụ huynh tra điểm thi cho con tại trường THPT Lê Quý Đôn

Tại trường THPT Lê Quý Đôn (quận Hải An), thủ khoa thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Hòa Thái đến từ trường THCS Lê Lợi với 59 điểm.

Thủ khoa Trần Nguyên Hãn (2019-2020) Phạm Hương Giang vui mừng khi biết mình dẫn đầu cùng 1 bạn khác

Cùng bằng điểm nhau (57,1 điểm) đứng vị trí cao nhất trường THPT Trần Nguyên Hãn, có 2 thí sinh là Phạm Hương Giang - trường THCS Nguyễn Bá Ngọc và Đoàn Minh Thuận đến từ trường THCS Trương Công Định.

Theo kế hoạch, ngày 23/6, điểm chuẩn các trường THPT công lập Hải Phòng sẽ được công bố.

Minh Lý