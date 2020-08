Nhận trông trẻ vào dịp hè, trường mầm non tăng cường “đối phó” với COVID-19

Vào thời điểm hè, nhiều trường mầm non tại Hà Nội tiếp tục tổ chức nhận trông trẻ, nhất là các cơ sở mầm non tư thục. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, trong thời gian qua, nhiều trường mầm non đã đã tổ chức lấy ý kiến phụ huynh về việc tổ chức học hè trong tháng 8, đồng thời tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ, phòng chống COVID-19.

Để bảo vệ sức khỏe của trẻ, giáo viên và nhân viên của Trường Mầm non Thành Công (Hà Nội) đã thực hiện những giải pháp phòng chống dịch bệnh tại trường, cụ thể: Thường xuyên vệ sinh các lớp học, phòng chức năng, đồ chơi bằng dung dịch sát khuẩn để khử khuẩn. Thường xuyên hấp, tiệt trùng các dụng cụ ăn uống của trẻ: bát, cốc, thìa, khăn…

Vào buổi sáng, giáo viên thực hiện việc kiểm tra sức khỏe của trẻ trước khi nhận vào lớp; vào buổi trưa, giáo viên đo thân nhiệt trước khi trẻ ngủ trưa. Nếu trẻ có dấu hiệu bị sốt, phụ huynh vui lòng đón trẻ về và chăm sóc trẻ tại nhà. Trường sẽ kiểm soát chặt chẽ việc rửa tay bằng xà phòng của trẻ đặc biệt là trước các bữa ăn sáng, trưa, chiều và sau khi trẻ đi vệ sinh. Cho trẻ súc miệng thường xuyên bằng nước muối. Nhà trường cũng đã đề nghị phụ huynh hạn chế cho trẻ đến những nơi đông người và cho trẻ đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, đi đến trường.

Trẻ đến trường được rửa tay sát khuẩn và kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp.

Đối với các trường mầm non ngoài công lập, các Phòng GD&ĐT cũng đã có hướng dẫn các trường tổ chức hoạt động nhận trông giữ trẻ. Tại quận Thanh Xuân, theo chỉ đạo của Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân, cac trường mầm non, các nhóm lớp tư thục tổ chức trông giữ hè cho học sinh phải thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác phòng chống dịch: đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, vệ sinh khử khuẩn phòng học, đồ dùng, đồ chơi của trẻ, tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc giáo dục trong mùa dịch, đàm bảo an toàn bếp ăn bán trú…

Theo ghi nhận, tại các khối trường, cơ sở mầm non tư thục, hoạt động trông giữ trẻ vẫn diễn ra bình thường. Tuy sỹ số trẻ trong hè giảm nhiều so với trong năm học, song các trường vẫn cố gắng nhận bởi trông giữ trẻ dịp hè nhằm duy trì hoạt động của cơ sở trong bối cảnh khó khăn hiện nay khi vẫn trả lương giáo viên, nhân viên và thanh toán tiền thuê cơ sở vật chất.

Cơ sở mầm non thực hiện vệ sinh phòng học, đồ chơi trẻ em để phòng chống dịch bệnh.

Cô Thanh Thu - chủ một cơ sở mầm non tư thục tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) chia sẻ, dịp hè nhà trường vẫn tổ chức nhận trông trẻ vào dịp hè. Các hoạt động dạy và học của trường vẫn diễn ra bình thường. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhà trường cũng tăng cường các hoạt động phòng chống dịch bệnh mỗi ngày như kiến nghị phụ huynh đeo khẩu trang khi đến trường, rửa tay khử khuẩn trước khi vào lớp, vệ sinh, khử khuẩn trường lớp sạch sẽ, dừng tất cả các hoạt động ngoài trời.

"Dù số lượng trẻ chỉ bằng một nửa so với trong năm học, song nhà trường vẫn phải duy trì một mặt giúp các phụ huynh không có điều kiện trông giữ con dịp hè, nhà trường cũng có khoản kinh phí để duy trì hoạt động sau nhiều tháng ngừng hoạt động vì COVID-19. Trong số các em nghỉ hè, chủ yếu là do phụ huynh vì lo lắng dịch bệnh mà đưa con về quê, bố trí người trông" - cô Thu chia sẻ thêm.

Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã có chỉ đạo các Phòng GD&ĐT, các trường học trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 trong tình hình mới. Theo đó, các hoạt động hè năm 2020 phải duy trì đầy đủ nước sát khuẩn, xà phòng và nguồn nước sạch để rửa tay, thực hiện nghiêm việc kiểm tra thân nhiệt và đeo khẩu trang theo quy định. Có kế hoạch tổ chức tổng vệ sinh môi trường trong trường học và các cơ sở giáo dục đảm bảo xanh, sạch, đẹp tại các đơn vị.

Quang Anh