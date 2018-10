Nhan sắc đời thường xinh đẹp của tân hoa khôi sinh viên Nghệ An

Trong đêm chung kết cuộc thi Hoa khôi sinh viên Nghệ An năm 2018, Nguyễn Thảo Vi (18 tuổi, quê Hoà Bình) đã vượt qua 16 cô gái khác đăng quang ngôi vị cao nhất.

Trước khi trở thành tân hoa khôi sinh viên Nghệ An, Thảo Vi phải trải qua các vòng thi Tài năng, Hoạt động xã hội, Áo dài, Trang phục dạ hội và Ứng xử.

Nữ sinh ĐH Vinh chia sẻ lý do cô tham dự cuộc thi Hoa khôi sinh viên Nghệ An vì muốn thử sức bản thân ở những cuộc thi lớn để có thêm sự tự tin trong giao tiếp. Bên cạnh đó, nữ sinh cũng muốn làm quen với các bạn sinh viên Nghệ An để thích nghi và hiểu rõ hơn về mảnh đất, con người nơi cô sẽ gắn bó trong suốt 4 năm đại học.