Nhà cung cấp nói gì về 35 kg thịt gà có 'mùi lạ' vào trường học?

Theo thông tin từ một số cha mẹ học sinh trường Tiểu học Chu Văn An (quận Hoàng Mai, Hà Nội), khoảng 6h ngày 3/4, khi tham gia giám sát việc tiếp nhận và kiểm tra thực phẩm đầu vào phục vụ cho bữa ăn bán trú tại trường, các phụ huynh phát hiện 35 kg thịt gà đông lạnh có "mùi lạ".

Được biết, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại An Việt (Công ty An Việt) giao thực phẩm cho trường Tiểu học Chu Văn An vào sáng sớm.

Thịt gà được phụ huynh cho rằng có mùi ôi. Ảnh: PHCC.

Khoảng 10h30 cùng ngày, Công ty An Việt đã lập biên bản làm việc với Công ty Halofoods - đơn vị cung cấp thịt gà cho Công ty An Việt - về sự việc.

Theo biên bản này, ban giám hiệu trường Tiểu học Chu Văn An phản ánh thịt gà giao cho bếp ăn nhà trường sáng 3/4, một số miếng có "mùi lạ". Để đảm bảo cho học sinh, trường yêu cầu đổi trả cả túi 35 kg.

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng - Giám đốc Công ty Halofoods - khẳng định thịt gà giao cho bếp ăn nhà trường sáng 3/4 là hàng sản xuất trong ngày (ca sản xuất từ 0h-2h sáng 3/4). Các lô hàng này đều là hàng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có nguồn gốc rõ ràng, do công ty Việt Nam cung cấp. Toàn bộ quá trình sản xuất đều được giám sát chặt chẽ của cán bộ thú y tại lò mổ tập trung của thành phố (Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội).

Biên bản ghi rõ "một số miếng của thịt gà có mùi lạ". Nguyên nhân có thể là hai túi hàng xếp chồng lên nhau trong quá trình bảo quản và vận chuyển, nhiệt độ phần tiếp xúc không đủ lạnh. Công ty An Việt đã chỉ đạo các đơn vị đưa mẫu sản phẩm đi xét nghiệm, đồng thời yêu cầu Công ty Halofoods bảo quản riêng số hàng bị trả lại, đợi kết quả xét nghiệm.

Trước đó, làm việc với Zing.vn, ông Nguyễn Xuân Trung, Trưởng phòng Y tế quận Hoàng Mai, Hà Nội, cho biết năm học 2018-2019, có 19 đơn vị đề nghị được đăng ký cung cấp thực phẩm cho bếp ăn trường học trên địa bàn.

Từ ngày 11-12/9/2018, đoàn kiểm tra liên ngành của quận kiểm tra hồ sơ và điều kiện thực tế của các công ty trên địa bàn. 14/19 đơn vị đã đủ điều kiện cung cấp thực phẩm cho các trường học trên địa bàn Hoàng Mai, trong đó có Công ty An Việt.

Cũng theo ông Trung, trên cơ sở báo cáo của đoàn kiểm tra liên ngành, UBND quận đã có văn bản thông báo đến các trường học. Theo đó, nhà trường sẽ chủ động phối hợp Hội cha mẹ học sinh, trực tiếp lựa chọn các đơn vị cung cấp thực phẩm.

Theo Tri thức trực tuyến