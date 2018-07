Người mẹ đối thoại với con cực chất về "Rich kids"

Trước "cơn sóng" về trào lưu Rich kid nổi lên thể hiện trong clip "điểm mặt chỉ tên"giá tiền các món trang phục các bạn trẻ sử dụng, Thạc sĩ Nguyễn Thụy Uyên Phương, Đại sứ Tiếng nói trẻ 2016 của Tổ chức thanh niên quốc tế AIESEC tại Việt Nam, người sáng lập trường ngoại khóa TOMATO - trong vai trò một người mẹ - đã đối thoại với con về vấn đề này.

ThS Nguyễn Thụy Uyên Phương (Ảnh: FBNV)

Chỉ trong một đoạn đối thoại ngắn, đã có rất nhiều góc nhìn về vấn đề xài hàng hiệu của người trẻ được đặt ra không chỉ dành cho con trẻ mà cả người lớn.

Trong đó, Thạc sĩ Phương nhấn mạnh với con trẻ thế giới này kết nối với nhau, và thế giới này cũng rất đa dạng. Mình cũng nên tôn trọng sự đa dạng và khác biệt đó của mỗi người.

Mẹ ơi, vì sao các bạn ấy mua nhiều đồ đắt tiền đến vậy?

Vì được sở hữu một thứ gì đó độc đáo, riêng biệt, quý giá cũng là một niềm vui, con ạ. Hầu hết mọi người đều có thú vui đó, chỉ khác nhau ở chuyện cái gì thì được họ xem là “quý giá”.

Chẳng hạn như con thấy mẹ cũng từng trả khá nhiều tiền cho vài món đồ lưu niệm mà trong mắt người khác chỉ là một khối gỗ sần sùi, hay bác hàng xóm lại bỏ cả gia tài để mua một cái cây. Với các bạn Rich Kids thì quần áo hàng hiệu được xem là thứ quý giá, con ạ.

Thế có nghĩa là những người chê bai các bạn ấy sai hả mẹ?

Người châu Phi có một chữ rất hay là “Ubuntu”, hay tiếng Anh có một câu thành ngữ là “I am because we are”, có nghĩa là tất cả chúng ta, tất cả mọi thứ trong thế giới này đều kết nối với nhau.

Ví dụ con hãy nhìn cái cây kia mà xem: cái cây kết nối với mặt đất thông qua bộ rễ, bộ rễ kết nối với những mạch nước ngầm trong lòng đất, những mạch nước ngầm lại dẫn ra sông, ra biển... Không ai, không gì là riêng lẻ, một mình.

Vì thế, việc mọi người lo lắng về các bạn nhỏ ở một đất nước nghèo nàn mà lại dùng đồ xa xỉ là điều tự nhiên, nhất là với những người hiểu được rằng ta luôn là một phần của một cộng đồng rộng lớn hơn.

Nếu không bận tâm đến chuyện đó, thì ta cũng chẳng phải bận tâm đến chuyện vứt đồ ăn thừa mứa, hay cũng chẳng có lý do gì để chỉ trích một cô hoa hậu ăn diện đỏm dáng khi đi thăm trẻ em nghèo.

Ta bận tâm, bởi vì những việc tưởng chừng như của riêng ta, lại luôn liên quan đến người khác theo một cách nào đó.

Vậy thì các bạn ấy không nên làm thế nữa hả mẹ?

Nên hay không, là do mỗi người tự quyết định lấy sau khi tự trả lời câu hỏi: “Khi tôi làm như thế thì có tước đoạt đi điều gì, có gây ra thêm bất công cho thế giới này hay không?”.

Con nhớ bác M bạn mẹ chứ, bác ấy là người sở hữu nhiều món đồ xa xỉ nhất mẹ mẹ từng biết, nhưng mẹ cũng biết bác ấy là người cho đi nhiều nhất.

Và cách bác ấy kiếm ra tiền một cách chân chính và biết hưởng thụ cuộc sống này đầy tinh tế cũng mang đến sự thích thú, niềm cảm hứng cho nhiều người khác.

Trái lại, con nhớ mẹ từng kể chuyện con trai cô thợ gội đầu trong khu mình nhất định đòi đi du học Mỹ cho bằng bạn bè dù mẹ rã rời chân tay mỗi ngày không? Theo con, bạn ấy đã lấy đi điều gì hay có đối xử công bằng với mẹ mình không?

Nên các bạn Rich Kids cũng có thể không cần bận tâm đến lời chỉ trích của người khác nếu giàu có là đặc ân từ khi sinh ra của các bạn, và các bạn không tước đoạt đi điều gì của ai cả.

Người khác có quyền đặt câu hỏi, các bạn ấy có quyền chọn câu trả lời cho mình. Thế giới này kết nối với nhau, và thế giới này cũng rất đa dạng. Mình cũng nên tôn trọng sự đa dạng và khác biệt đó của mỗi người, con ạ!

Thế mai này con giàu, con có thể mua những món đồ đắt tiền cho con chứ mẹ?

Tất nhiên rồi con ạ. Vì như mẹ nói, sở hữu một món đồ quý giá cũng mang đến cho ta niềm hạnh phúc. Nhưng nếu hạnh phúc chỉ đến duy nhất từ việc có được món này món kia, thì khi không mua được nó hoặc đánh mất nó, ta sẽ thấy không còn hạnh phúc nữa, thậm chí là cực kỳ đau khổ.

Tiền bạc là thứ thiếu hụt nó, con sẽ cảm thấy khó khăn. Nhưng cũng không có nghĩa là khi có nó con sẽ thấy dễ dàng hoặc càng có nhiều tiền con sẽ càng thấy hạnh phúc hơn.

Vì thế, mẹ không mong con xem nhẹ tiền bạc. Nhưng trên hết, mẹ mong con sẽ tìm thêm nhiều cách khác để khiến mình hạnh phúc mà không đặt tất cả hạnh phúc của mình vào sự giàu có về vật chất.

Hay nếu phải trăn trở đau khổ, thì con hãy trăn trở vì một điều gì đó xứng đáng. Với mẹ, những người mình yêu thương là điều xứng đáng nhất để ta trăn trở. Còn con, con nghĩ sao?

Theo Dân Trí