Người mẹ có con bị bạo hành: 'Bé hoảng loạn khi đến lớp'

Nói trong tiếng khóc nghẹn, chị Nguyễn Thị Hoài Sương (30 tuổi, Hà Nội) cho biết vẫn sốc, "rụng rời chân tay" sau khi xem video con trai 26 tháng tuổi bị đánh. Bé Min con trai chị do khóc nhiều đã bị giáo viên Nguyễn Thị Hồng Ngát (22 tuổi) quát nạt, dùng đầu gối thúc vào bụng, véo tai.

"Tôi biết có những vụ bạo hành trẻ mầm non và rất phẫn nộ, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó lại rơi đúng con mình...", người mẹ lại khóc và cho hay từ ngày 3/1, bé Min chuyển đến lớp mầm non Sen Vàng, gần khu chung cư gia đình ở. Trước đó, bé theo học một lớp mầm non tại quận Cầu Giấy và rất vui vẻ.

Chị Nguyễn Thị Hoài Sương và 2 con đã cho theo học ở nhóm lớp mầm non Sen Vàng. Bé trai tên Min bị cô giáo bạo hành. Ảnh: NVCC.

Những ngày đầu đi học tại lớp Sen Vàng, bé Min về nhà với giọng khản đặc vì khóc nhiều. Sáng nào bé cũng hoảng loạn không chịu đến lớp, gào khóc to lúc mẹ trao tay cho cô giáo. Nghĩ trẻ lạ trường, lạ lớp nên khóc, chị Sương vẫn ngày ngày dắt con tới lớp.

"Về nhà con có một số vết bầm tím ở tay, chân. Cách đây 3 hôm con đi học về lại có vết tím ở tai, ngày hôm sau vết đó sưng nặng hơn. Tôi cứ nghĩ đơn giản do cháu va chạm với các bạn, giờ mới vỡ nhẽ", người mẹ nói.

Người mẹ tự nhận mình chủ quan và vô tâm trong việc theo dõi các hoạt động ở lớp con. Chị bảo, bình thường đưa con đến trường xong lại đi làm nên ít theo dõi camera. Lúc nào xem, thấy con khóc nhưng chị Sương đều nghĩ do lớp mới, con lạ trường. Có lần phát hiện cô giáo liên tục đút cháo khi con gào khóc, chị đã phản ánh ngay và đề nghị giáo viên thay đổi hành vi.

"Tôi đã nhìn nhận rất tốt về ngôi trường này. Trước khi cho con theo học, tôi đã tìm hiểu và thấy nhiều mẹ khen Sen Vàng rất tốt. Tôi chưa mục sở thị giờ học của các cháu mà chỉ xem cơ sở vật chất, thấy các phản hồi tốt, nên đăng ký cho con học luôn", chị Sương chia sẻ.

Người mẹ ít khi tiếp xúc với giáo viên trực tiếp bạo hành con. Giáo viên còn lại, người đã dùng dép, vật cứng đánh vào đầu, mặt một trẻ khác, trước mặt phụ huynh luôn thể hiện sự nhanh nhẹn, hoạt bát. "Ai ngờ cô lại thay đổi nhanh quá như thế", chị Sương nghẹn giọng.

Vết đỏ trên tai bé Min sau 3 ngày vẫn sưng tấy. Ảnh: NVCC.

Sau khi video được phát tán, sáng 5/2, bố mẹ của cô giáo Ngát - người trực tiếp bạo hành con trai chị Sương - cùng đại diện nhóm lớp Sen Vàng đã đến xin lỗi gia đình. Chị Sương cho biết, thấy rất thương khi chứng kiến giọt nước mắt của những bậc cha mẹ xin tha lỗi cho hành vi sai trái của con. "Tôi nói sẽ chấp nhận lời xin lỗi của cô chú, còn việc giáo viên Ngát làm sai, dù tôi không muốn liên quan đến phát luật nhưng công an đã vào cuộc rồi", chị Sương kể.

Người mẹ nói thêm ban đầu định bỏ qua nhưng đến khi xem một video khác, ghi cảnh các cô giáo trường Sen Vàng phạt học sinh "như tù nhân" thì không kìm được phẫn nộ. "Tôi run rẩy khi xem thước phim ấy... Rõ ràng hệ thống trường này đã bao che cho nhau. Các cô giáo ở đây đã chứng kiến nhiều vụ việc như thế. Cô quản lý ngồi ở tầng dưới nghe rõ tiếng giáo viên quát nạt, học sinh khóc thét. Vậy mà họ không có ý kiến gì", người mẹ tức giận nói.

"Tôi mong các trường mầm non khác cảnh tỉnh trong việc tuyển chọn đội ngũ giáo viên. Riêng nhóm lớp Sen Vàng này, tôi mong pháp luật xử lý mạnh tay không chỉ với hai cô giáo bạo hành trẻ mà cả hệ thống trường vì họ đã nhắm mắt bao che cho nhau", phụ huynh Sương nói.

Mẹ run rẩy, khóc nghẹn khi xem video con bị bạo hành

Vài ngày trước, mạng xã hội xuất hiện video dài gần 2 phút ghi cảnh một cô giáo cầm dép đập vào đầu, mặt bé trai khiến bé ôm đầu khóc. Tiếp đến là cảnh một cô dùng vật cứng đập vào đầu bé khác cùng lời đe dọa "ngậm mồm". Cuối video, một cô giáo mặc đồ thể thao, hai tay đút túi quần, dùng đầu gối thúc nhẹ vào bụng một bé đang khóc kèm lời quát tháo phải nín ngay.

Sự việc được xác định xảy ra ngày 8/1 tại nhóm lớp mầm non Sen Vàng (phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Nhóm lớp mầm non Sen Vàng được UBND phường Minh Khai cấp phép hoạt động từ năm 2015, thường xuyên trông giữ khoảng 50-60 trẻ. Trong hai giáo viên bạo hành trẻ, một cô làm việc từ khi cơ sở mới thành lập, người còn lại vào năm 2016, đã bị buộc nghỉ việc.

Cơ quan công an cũng triệu tập những cô giáo này để điều tra. Từ 6/2, cơ sở mầm non Sen Vàng bị tạm đình chỉ hoạt động.

Sự việc ở nhóm lớp Sen Vàng được Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá là "phản giáo dục, vi phạm đạo đức nhà giáo, gây bức xúc dư luận xã hội và hoang mang cho các bậc cha mẹ". Sáng 6/2, Bộ yêu cầu Sở Giáo dục phối hợp cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định; tổ chức rút kinh nghiệm về công tác quản lý các cơ sở mầm non trên địa bàn, đặc biệt là việc quản lý, cấp phép hoạt động các nhóm lớp tư thục. Kết quả gửi về Bộ trước ngày 10/2.

Theo VnExpress