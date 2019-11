Người đàn ông quyết bỏ việc văn phòng xin làm thầy giáo mầm non

Anh Cao Văn Chương, nhân viên hành chính của Trường Mầm non Tân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) muốn trở thành một thầy giáo dạy mầm non đúng nghĩa. Ảnh: Thanh Hùng

Là nhân viên văn phòng công tác tại Trường Mầm non Tân Hóa đến nay đã được 9 năm, anh Chương hào hứng cho biết mình đã chuẩn bị tinh thần chuyển sang làm giáo viên mầm non khi có cơ hội.

Người đàn ông 35 tuổi bẽn lẽn cười khoe vừa tốt nghiệp và nhận tấm bằng đại học ngành sư phạm mầm non của Trường ĐH Quảng Bình.

Nói về hướng đi của mình, anh Chương chia sẻ: “Làm trong môi trường thường xuyên tiếp xúc với trẻ khiến mình cảm thấy càng thêm yêu trẻ và thích thú với công việc này nên muốn trở thành một giáo viên mầm non”.

Thường xuyên tiếp xúc với trẻ khiến tình yêu với nghề dạy học ngày một lớn, càng thôi thúc anh Chương muốn thử sức với công việc mà nhiều nam giới e ngại. Ảnh: Thanh Hùng Tuy nhiên, anh cũng lường trước được công việc của giáo viên mầm non vất vả nhất trong các bậc học. Đặc biệt đòi hỏi người giáo viên cần một sự kiên trì, nhẫn nại lớn trong quá trình chăm sóc trẻ.





“Tôi biết những khó khăn sẽ phải đối diện nhưng nếu bản thân mình cố gắng thì sẽ vượt qua được tất cả. Bản thân tôi đã có 2 con nên cũng hiểu rõ việc chăm trẻ. Cứ xác định con của người ta gửi đến trường cũng như những đứa con non nớt của mình ở nhà, vì thế phải cố gắng hết sức để chăm sóc các cháu một cách tốt nhất”, anh Chương nói.

Anh tự tin cho rằng bản thân mình tuy là nam giới nhưng hoàn toàn có thể làm tốt những công việc như dỗ trẻ khóc, cho trẻ ăn,…

“Sau khi tốt nghiệp, tôi đã trải qua những lớp thực tập thực tế và cũng đã dạy thử, chăm sóc và tổ chức các hoạt động khác cho trẻ như các cô giáo một cách bình thường”, anh Chương nói.

Nhiều người e ngại việc nam giới làm thầy giáo mầm non, nhưng với anh thì không. “Chắc là bởi họ chưa dấn thân vào môi trường mầm non để hiểu và cảm nhận. Tôi có may mắn khi công tác tại trường mầm non trong khoảng thời gian khá dài, gần 9 năm, nên phần nào cũng hiểu hơn về cách chăm sóc trẻ”, anh Chương tự tin mình sẽ đáp ứng được công việc.

“Chắc chắn giáo viên mầm non đối với nam giới sẽ khó khăn hơn so với nữ giới. Nhưng mình sẽ cố gắng cùng với các cô giáo để học hỏi kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân hơn và có thể đáp ứng tốt công việc”.

Anh cho hay hiện anh vẫn tiếp tục duy trì công việc hành chính văn phòng của trường đã được biên chế và chờ đợi. Năm học này, nếu có cơ hội và thuận lợi, anh có thể thỏa ước nguyện được trở thành giáo viên mầm non.

Các cô giáo trong trường cũng ủng hộ quyết định của anh. “Có thể gắn bó với nhau 9 năm rồi nên các cô giáo cũng hiểu tình yêu của tôi đối với trẻ nên họ rất ủng hộ”, anh kể.

"Tuy nhiên, việc này còn phụ thuộc vào sự sắp xếp của UBND huyện Minh Hóa, Quảng Bình”, anh Chương nói.

Nếu được, anh Chương sẽ trở thành thầy giáo mầm non duy nhất của vùng đất khó khăn Minh Hóa, Quảng Bình.

Theo Vietnamnet