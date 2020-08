Nghệ An: Trường mầm non được mở cửa trở lại

Ngày 11/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa có văn bản gửi các Phòng giáo dục trên địa bàn về công tác đảm bảo an toàn về phòng chống dịch và cho phép các cơ sở giáo dục mầm non mở lại lớp từ ngày 12/8.



Các cơ sở mầm non phải tổng vệ sinh trường lớp trước khi đón trẻ.

Theo đó, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập phải cam kết bằng văn bản và chịu trách nhiệm các biện pháp đảm bảo an toàn cho giáo viên, nhân viên và trẻ khi hoạt động trở lại.

Ngoài ra, các cơ sở mầm non rà soát, phân loại các trường hợp đang áp dụng biện pháp cách ly. Không nhận trẻ đang trong thời gian cách ly do đi từ các địa phương có dịch hoặc đang có biểu hiện sốt, ho... Đồng thời, không bố trí nhiệm vụ đối với cán bộ, giáo viên thuộc trường hợp này.

Các cơ sở mầm non phải tổng vệ sinh trường lớp, khử trùng trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi trước khi đón trẻ trở lại.

Trước đó, từ ngày 29/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có văn bản yêu cầu các trường mầm non tạm nghỉ học do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 bùng phát trở lại.

V. Đồng