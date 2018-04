Nghệ An: Đình chỉ Cơ sở mầm non có giáo viên đánh học sinh

Chiều 20/4, ông Thái Giáp Vinh - Chủ tịch UBND phường Lê Lợi (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, sau khi kiểm tra hoạt động của Cơ sở giáo dục mầm non tư thục ABC (đóng trên địa bàn phường Lê Lợi) UBND phường Lê Lợi đã ra quyết định đình chỉ hoạt động của cơ sở này.

Cơ sở mầm non nơi xảy ra sự việc.

Ông Vinh cho biết thêm, buổi làm việc sáng cùng ngày, cô giáo đã thừa nhận hành vi của mình là sai trái. UBND phường đã yêu cầu các cô giáo có mặt trong clip viết bản tường trình và cô giáo đánh học sinh phải viết bản kiểm điểm và bị đình chỉ công tác. Trong trường hợp mức độ vi phạm nghiêm trọng, UBND phường sẽ đề nghị các cơ chức năng xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh ghi lại cảnh cô giáo (áo cam) đánh học sinh.

Trước đó, vào tối ngày 19/4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip dài khoảng 1 phút ghi lại hình ảnh một cô giáo trẻ có hành vi dùng chân và tay ghì chặt người cháu bé lại tại lớp học thuộc cơ sở mầm non này. Khi cháu bé phản ứng, cô giáo này tiếp tục dùng tay đánh liên tiếp vào vùng bụng, mông cháu bé. Sau đó, có một cô giáo khác xuất hiện, cháu bé chạy sang cô giáo này thì cô giáo này cầm người giật lại khiến cháu ngã xuống nền nhà rồi dùng tay đánh tiếp vào người.

Clip ghi lại cảnh giáo viên mầm non đánh học sinh gây phẫn nộ.

Phía Sở GD-ĐT Nghệ An cũng đã yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ, xác minh sự việc xảy ra tại Cơ sở mầm non tư thục này. Đồng thời phải xử lý nghiêm, dứt khoát để có tác dụng răn đe, tránh tái diễn tình trạng tương tự. Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu lãnh đạo Cơ sở mầm non tư thục ABC chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của giáo viên theo đúng hình ảnh mô phạm của ngành, tránh gây hình ảnh phản cảm.

Sau sự việc cô giáo trong clip cùng nhiều cô giáo đã đến gia đình cháu bé xin lỗi, hiện cháu bé vẫn được gia đình cho đi học bình thường.

V. Đồng