Năm yếu tố của một trường mầm non tốt

Trường mầm non tác động lớn đến trẻ em và ảnh hưởng của nó có thể kéo dài suốt đời. Do đó, việc tìm kiếm cơ sở chăm sóc và dạy trẻ ở giai đoạn đầu tiên vô cùng quan trọng. Do hạn chế về tài chính, địa điểm và chỉ tiêu tuyển sinh, phụ huynh thường bỏ qua những yếu tố quyết định để đánh giá trường mầm non tiềm năng. HuffPost ngày 10/10 chỉ ra năm yếu tố mà các bậc cha mẹ có thể tham khảo về một trường mầm non tốt.

1. Không khí lớp học và thiết kế

Một lớp học có lợi cho việc học tập nên tạo cảm giác vui vẻ, thân thiện, thiết kế thành khu vực tập trung, cung cấp nhiều hoạt động.

Những gì bạn có thể thấy:

- Đồ chơi lắp ráp.

- Sách

- Dụng cụ vẽ vời.

- Tác phẩm độc đáo của trẻ treo trên tường.

- Tài liệu học tập phù hợp với lứa tuổi (ví dụ các con số để trẻ làm quen, chứ không phải bảng cửu chương, sách ảnh chứ không phải sách dày đặc chữ...).

- Kệ thấp để trẻ có thể với lấy đồ chơi.

- Bàn ghế cho trẻ em.

- Các khu vực được phân chia rõ ràng (thư viện mini, khu vực thay đồ...).

Không gian trong lớp được phân chia thành từng khu vực cụ thể. Ảnh: Getty Images

Những gì bạn có thể hỏi:

- Các hoạt động nhóm thường tốn bao nhiêu thời gian? (Thời gian thích hợp nên là nửa ngày hoặc ít hơn).

- Trẻ được phép chơi tự do trong bao lâu?

- Trẻ có được quyết định chơi ở khu vực nào hay không?

2. Giáo viên

Giáo viên nên là tấm gương để trẻ noi theo, biết cách khơi dậy cảm hứng học tập và kiểm soát tốt cảm xúc tiêu cực của trẻ.

Những gì bạn có thể thấy:

- Giáo viên cúi xuống ngang tầm mắt trẻ khi nói chuyện.

- Giáo viên liên tục quan sát trẻ khi chúng học tập và vui chơi.

- Giáo viên đặt các câu hỏi mở.

- Giáo viên nhắc nhở học sinh giải quyết tranh chấp.

- Trẻ tập trung khi nghe giáo viên hướng dẫn.

- Trẻ thường thể hiện các cử chỉ tự nhiên như nắm tay, ôm cô giáo.

Những gì bạn có thể hỏi:

- Triết lý giảng dạy của cô giáo là gì? (Điều quan trọng nhất là họ có thể nêu rõ phương pháp của mình).

- Quá trình đào tạo của cô như thế nào? Cô đã đi dạy bao lâu?

- Cô thích điểm gì khi đi dạy trẻ mầm non?

- Phụ huynh có thể làm gì để hỗ trợ công việc của cô trong lớp?

3. Kỷ luật và phát triển cảm xúc xã hội

Trường mầm non nên giúp trẻ hiểu về cảm xúc của chúng và cách tương tác với bạn bè.

Những gì bạn có thể thấy:

- Biểu đồ và hình ảnh trên tường, giúp trẻ xác định cảm xúc.

- Một chỗ yên tĩnh trong lớp, nơi trẻ khó chịu có thể thư giãn.

- Không bao giờ sử dụng hình phạt thể chất.

- Giáo viên uốn nắn hành vi xấu của trẻ mà không cần phải quát tháo.

- Các hình phạt thường diễn ra trong thời gian ngắn (không nên dài hơn 3-5 phút) và có ý nghĩa như một cơ hội để trẻ lấy lại bình tĩnh và tự chủ. Trẻ không nên bị nhốt trong lớp hay bị tách ra một khu vực riêng biệt với bạn học.

Giáo viên cần giúp trẻ hiểu rõ về cảm xúc của mình và học cách tự điều chỉnh. Ảnh: Getty Images

Những gì bạn có thể hỏi:

- Cô có kế hoạch gì để dạy trẻ đối phó với cảm xúc?

- Cô định làm gì khi trẻ cắn hoặc đánh nhau? (Gợi ý: Trường học nên sẵn sàng làm việc với các gia đình để tìm hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra và xây dựng kế hoạch dạy trẻ tự điều chỉnh hành vi).

- Trường có bao giờ đình chỉ hay đuổi học trẻ nào không? (Câu trả lời lý tưởng nên là “không”. Ngoài ra, giáo viên cũng có thể thảo luận với phụ huynh về một số phương án hợp lý dành cho trẻ gặp vấn đề về thể chất, tinh thần hoặc cảm xúc, ảnh hưởng đến khả năng tự điều chỉnh).

4. Chương trình học

Ở tuổi mầm non, trẻ nên học các kỹ năng cơ bản trong môn đọc, toán, khoa học và xã hội thông qua nhiều hoạt động khám phá và sáng tạo.

Những gì bạn có thể thấy:

- Trẻ kể chuyện và học cách minh họa câu chuyện trong lớp.

- Trẻ chơi với vật liệu lắp ráp.

- Trẻ tập giải đố, chơi game yêu cầu đếm số hoặc xác định số lớn hơn, bé hơn.

- Trẻ vẽ tranh, làm dự án khoa học trong lớp hay các hoạt động định hướng học tập khác.

- Giáo viên khuyến khích trẻ nghĩ ra nhiều ý tưởng mới (Bạn có thể nghe cô giáo hỏi một trẻ nào đó: “Em đã xây được nhiều tòa tháp cao, nhưng chúng thường bị đổ. Em có thể làm gì khác để chúng đứng vững không?).

- Giáo viên khuyến khích học sinh dự đoán những gì sẽ xảy ra tiếp theo trong một câu chuyện, câu đố toán học hoặc thí nghiệm khoa học (Bạn có thể nghe cô giáo hỏi: “Chúng ta biết rằng chú chó màu đỏ Clifford rất yêu bạn bè của mình. Giờ bạn của nó bị mắc kẹt trên cây, các em nghĩ Clifford sẽ làm gì nào?).

- Hạn chế yêu cầu học vẹt (Trẻ có thể học thuộc lời bài hát hay tập đếm đến 20, nhưng không dành cả ngày để học thuộc lòng các câu trả lời cho những câu hỏi nhất định nào đó).

Những gì bạn có thể hỏi:

- Cô sử dụng giáo trình nào, dựa trên nghiên cứu giáo dục nào?

- Mục tiêu cho năm học này là gì?

- Cô theo dõi việc học của từng trẻ như thế nào? Làm thế nào để cô biết trẻ đang thực sự tiếp thu điều gì đó?

- Cô sẽ tương tác với phụ huynh bằng cách nào nếu cảm thấy trẻ không đi đúng hướng?

5. An toàn

Trẻ không nên bị đặt trong môi trường nhiều nguy cơ gây tổn thương thể chất ở độ tuổi mẫu giáo.

An toàn là yếu tố quan trọng của một trường mầm non. Ảnh: Getty Images

Những gì bạn có thể thấy:

- Hóa chất được bảo quản trong tủ kín, dây dợ ở xa tầm với.

- Không có các nguồn nước lớn dễ tiếp cận (chẳng hạn hồ bơi trẻ em hay bồn tắm đầy nước).

- Các đồ nội thất trên tường được gắn chắc chắn.

- Kiểm soát việc ra vào (Hãy hỏi xem những ai có thể vào lớp và liệu trẻ có dễ dàng ra ngoài hay không).

- Các tiêu chuẩn cơ bản về vệ sinh được đáp ứng.

- Chứng nhận an toàn cháy nổ.

Những gì bạn có thể hỏi:

- Việc xử lý tai nạn khẩn cấp diễn ra như thế nào? Cô sẽ làm gì nếu trẻ bị thương?

- Nếu trẻ cần uống thuốc, trường có sẵn tủ thuốc hay không?

Theo VnExpress