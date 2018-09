Nam sinh nghi bị ép nuốt 9 viên bi sắt, nhà trường nói gì?

Theo báo cáo của ông Trần Quang Vinh, Hiệu trưởng Tiểu học An Bình B, cơ quan chức năng chưa thể kết luận Nam có bị bạn ép hay tự nuốt bi sắt.

Ông Vinh cho biết thời điểm Nam nhập viện, ông và giáo viên chủ nhiệm chủ động gọi điện thăm hỏi gia đình, cũng như đến thăm học sinh.

Sức khỏe của Nam đã ổn định, có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Sau khi nắm bắt được sự việc qua lời kể của gia đình em Nam, sáng 24/9, nhà trường đã làm với giáo viên chủ nhiệm, bà Linh (mẹ của Nam) và 2 phụ huynh của 2 học sinh được cho là đã ép bạn nuốt bi sắt.

Mẹ của Nam cho biết sau khi mổ xong, gia đình hỏi, con kể từ đầu năm học bị bạn T. dọa đánh nhiều lần và đã báo giáo viên chủ nhiệm.

"Nếu thật sự cháu T. có việc làm như vậy thì gia đình sẽ giáo dục lại cháu và chịu hoàn toàn trách nhiệm", phụ huynh em T. nói trong buổi làm việc.

Sau sự việc Nam nuốt bi sắt, gia đình mong nhà trường và giáo viên tiếp tục giáo dục các em, tránh tình trạng không mong muốn xảy ra.

Cô Nguyễn Xuân Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 5, cho hay từ đầu năm học, em T. có phản ánh với giáo viên chủ nhiệm rằng Nam uống mực và ăn đồ bẩn. Cô Hương đã nhắc nhở Nam, đồng thời phân tích rằng không nên làm vậy. Trong cuộc họp phụ huynh học sinh ngày 26/8, cô Hương cũng thông báo với phụ huynh em Nam sự việc này.

Ông Trần Quang Vinh cho biết ông đã báo cáo sự việc và nội dung cụ thể buổi làm việc giữa các phụ huynh với Phòng Giáo dục thị xã Dĩ An và lãnh đạo Công an phường An Bình (thị xã Dĩ An, Bình Dương).

“Trước hết, trường và phụ huynh sẽ chăm lo sức khỏe để Nam sớm hồi phục và tiếp tục đến trường. Sau đó, nhà trường và phụ huynh liên quan sẽ cùng giải quyết vụ việc. Ngoài ra, nhà trường sẽ họp giáo viên các lớp để nhắc nhở, giáo dục các em học sinh trong trường”, ông Vinh nói.

* Tên học sinh đã thay đổi.

Theo Tri thức trực tuyến