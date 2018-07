Nam sinh Nghệ An giành học bổng ở ngôi trường đắt đỏ nhất thế giới

THINK Global School có trụ sở chính đặt tại New York (Mỹ) nhưng mỗi học kỳ học sinh sẽ được học tập tại một quốc gia khác nhau. Mỗi năm học ở THINK Global School, học sinh sẽ phải chi 948.000 USSD (tương đương khoảng 21,8 tỷ đồng). Là một trong những ngôi trường được mệnh danh là đắt đỏ nhất hành tinh, mỗi năm THINK Global School chỉ dành 30 suất học bổng cho học sinh trên toàn thế giới.

Nghiêm Mạnh Cầm - cậu học sinh Nghệ An xuất sắc giành học bổng gần 1 triệu đô/năm ở ngôi trường đắt đỏ nhất hành tinh

Nghiêm Mạnh Cầm (SN 2002, học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) là 1 trong số 30 người sẽ nhập học THINK Global School năm 2018 bằng suất học bổng lên tới gần 1 triệu đô la mỗi năm này.

Mạnh Cầm nuôi ước mơ du học của mình từ năm lớp 6. Gia đình cũng không dư dả nên Cầm không có điều kiện học tiếng Anh ở các trung tâm hay thuê gia sư. Em chủ yếu tự học qua các lớp online và chỉ theo học thêm tại một trung tâm Anh ngữ để luyện cách phát âm chuẩn cũng như có môi trường giao tiếp tốt hơn.

Cậu học trò này có cách học ngoại ngữ rất thú vị đó là tự sáng tác truyện tranh viễn tưởng.

“Từ nhỏ em đã mê Harry Porter nên em nghĩ các cốt truyện khoa học viễn tưởng, xây dựng các nhân vật, lời thoại… Bằng cách này em luyện được ngữ pháp, cấu trúc câu cũng như học và nhớ được nhiều từ mới”, Cầm chia sẻ.

Ngoài học giỏi môn Toán, Cầm có niềm yêu thích với môn Tiếng Anh - môn "cửa ngõ" để em tiếp cận với các học bổng du học. Do hoàn cảnh gia đình nên em không có nhiều điều kiện để học thêm ở các trung tâm mà chủ yếu là học online và vẽ truyện tranh viễn tưởng để rèn luyện vốn ngọai ngữ của mình

Những cuốn truyện tranh của Cầm được chị Hoàng Thị Thu Hà - mẹ em cất giữ. Thời điểm hiện tại, Cầm có một gia tài truyện tranh khá phong phú. Dù là nhân viên y tế học đường, mức lương chỉ đủ chi trải cho cuộc sống của hai mẹ con nhưng chị Hà luôn tôn trọng, ủng hộ và cổ vũ, động viên con trai trong học tập cũng như tìm kiếm cơ hội du học nước ngoài.

Lần đầu tiên Cầm xin học bổng để đi du học vào một trường tư ở Singapore vào năm em học lớp 8 nhưng bị loại từ rất sớm do chưa có sự chuẩn bị tốt, và xác định mục tiêu rõ ràng. Sau thất bại đầu tiên đó, Cầm tiếp tục nâng cao trình độ tiếng Anh và tìm kiếm những chương trình học bổng phù hợp với mình.

Lần này, Nghiêm Mạnh Cầm đăng ký vào Trường United World Colleges (Trường Thế giới Liên kết - UWC) nhưng chỉ lọt vào vòng phỏng vấn cùng 36 bạn khác. Những thất bại này cho Cầm thêm kinh nghiệm, cũng như giúp em có nhiều người bạn mới.

Khi đăng ký học bổng của Trường THINK Global School, dù đã có nhiều kinh nghiệm cũng như sự quyết tâm cao hơn nhưng Cầm vẫn phải đối mặt với nhiều thử thách. Các ứng viên phải trải qua 5 vòng lựa chọn khắt khe gồm bài kiểm tra toàn diện về Toán, tiếng Anh, test chỉ số IQ, EQ và các kỹ năng xã hội khác.

Chủ đề bài luật về “Kỷ niệm trong quá khứ ảnh hưởng đến em như thế nào” tưởng chừng dễ viết nhưng lại khiến Cầm rất trăn trở bởi em không may mắn có một mái nhà đầy đủ bố mẹ như những bạn khác. “Không phải ai sinh ra cũng may mắn có một gia đình hạnh phúc nhưng điều quan trọng là bản thân mỗi người phải biết vươn lên… Nếu sau này được làm về mảng trẻ em, bản thân sẽ là người kết nối để mọi trẻ em trên thế giới dù trong hoàn cảnh nào cũng sẽ được hạnh phúc…”, Cầm viết trong bài luận của mình.

Một điều đặc biệt trong quá trình phỏng vấn, làm các bài test để nhận được học bổng, ngoài học sinh còn có cả sự tham gia của phụ huynh. Đến vòng thứ ba, thì mẹ của Cầm cũng được gọi đến phỏng vấn. Những chia sẻ của người mẹ về đứa con trai độc nhất khiến người phỏng vấn rất ấn tượng.

Cầm là một trong những người sáng lập và điều hành đội tình nguyện Book for you và có kinh nghiệm nhiều năm tham gia các hoạt động về Hội nghị mô phỏng của Liên hiệp quốc

Khi Cầm lọt vào vòng phỏng vấn cuối cùng, chị Hà cũng được trò chuyện trực tuyến với hiệu trưởng nhà trường. Ấn tượng về người đứng đầu ngôi trường tầm cỡ quốc tế lại rất thoải mái và chân tình khiến chị vững tâm hơn khi quyết định để cậu con trai 16 tuổi đến học ở môi trường mới, cách mình cả nửa vòng trái đất.

Khi nhà trường gửi thông báo về việc cấp học bổng và những thông tin cụ thể về quá trình học, Cầm quá bất ngờ bởi dù đã cố gắng hết sức mình nhưng em không dám đặt nhiều kỳ vọng mình sẽ là 1 trong số 30 tân học sinh của trường trong năm nay. “Cú sốc” nhanh chóng qua đi, thay vào đó là niềm vui vô bờ bến khi thực hiện được ước mơ của mình, dù rằng Cầm sẽ sống xa mẹ một thời gian khá dài.

Năm học đầu tiên, em sẽ đến Botswanna, Ấn Độ, Nhật Bản, Tây Ban Nha để học. Chương trình học rất nặng bởi ngoài kiến thức phổ thông ở mức độ cao, mỗi kỳ, các học sinh sẽ thực hiện 4 dự án, trong đó 3 dự án nhóm và 1 dự án cá nhân.

Với kinh nghiệm nhiều năm tham gia các hoạt động về Hội nghị mô phỏng của Liên hiệp quốc, sáng lập và điều hành đội tình nguyện Book for you ở trường THPT chuyên Phan Bội Châu cũng như sự cố gắng, nỗ lực của bản thân, sự ủng hộ và động viên của mẹ, Cầm tự tin có thể vượt qua các thử thách ở ngôi trường đắt giá này.

Theo Dân Trí