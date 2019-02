Nam sinh lớp 7 lao mình xuống kênh cứu hai em nhỏ

Khoảng 13h30 ngày 16/2, Chương và em Nguyễn Phi Anh (lớp 8B2 cùng trường) đi chơi, nhìn thấy Lê Trần Quang Trường (7 tuổi) và Nguyễn Tiến Thành (8 tuổi) bị trượt chân xuống kênh N1, đoạn qua xóm Quý Linh (xã Thạch Xuân).

Đoạn kênh nơi hai em nhỏ gặp nạn. Ảnh: Đ.H

Chương cởi áo nhảy xuống bơi ra giữa dòng nước, lần lượt tiếp cận Trường và Thành để đưa vào bờ. Đứng phía trên, Phi Anh hỗ trợ bạn kéo hai em nhỏ lên. Trường sau đó ngất xỉu một lúc rồi tỉnh, Thành tỏ vẻ hốt hoảng.

"Lúc thấy Trường và Thành gặp nạn, em chỉ nghĩ phải làm mọi cách để cứu được hai em", Chương nói.

Thầy Hoàng Quang Diễn, Phó hiệu trưởng trường THCS Hàm Nghi, cho biết Chương và Phi Anh là học sinh ngoan ngoãn, học lực khá. "Chương cứu người vào cuối tuần, nhà trường chỉ nắm qua sự việc nên chưa tường tận. Sắp tới, trường tiếp tục tuyên dương Phi Anh trước toàn trường", thầy Diễn nói.

Nam sinh Chương (trái) và bạn thân Phi Anh. Ảnh: Đ.H

Em Lê Trần Quang Trường cho biết, hai hôm trước cùng Thành đi chơi dọc bờ kênh, do chân vấy bùn nên xuống kênh rửa, không may trượt xuống. "Khi đó, anh Thành đã giơ tay để kéo em lên nhưng kênh dốc và trơn nên cả ai anh em bị trôi xuống, rất may được anh Chương và bạn cứu kịp thời", Trường nói.

Kênh N1 dẫn nước từ hồ Kẻ Gỗ (huyện Cẩm Xuyên) về để tưới tiêu cho đồng ruộng ở huyện Thạch Hà, TP Hà Tĩnh... Kênh rộng khoảng 5 m, đoạn hai em nhỏ gặp nạn sâu hơn 1,5 m.

Theo VnExpress