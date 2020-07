Nam sinh lớp 12 nhận kết đắng vì bốc đầu xe máy để chụp ảnh kỷ yếu

Một năm học nữa lại qua đi, để lại cho các em học sinh nhiều kỷ niệm và nuối tiếc. Với những học sinh cuối cấp, đây cũng là thời điểm chụp ảnh kỷ yếu để lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Một số lớp vì muốn có bộ ảnh độc đáo nên đã nghĩ ra vô vàn concept sáng tạo . Tuy nhiên, không ít sự sáng tạo quá mức thành ra phản cảm, thậm chí vi phạm pháp luật và cần phải lên án.

Mới đây, một nam sinh lớp 12 trường THPT C.L, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã có hành vi điều khiển xe máy bốc đầu, vi phạm trật tự an toàn giao thông trong khi chụp ảnh kỷ yếu.

Bức ảnh bốc đầu của nam sinh.

Qua tin báo của người dân và qua hệ thống camera an ninh trên địa bàn, công an thành phố đã xác minh, làm rõ và mời "nam sinh bốc đầu" lên cơ quan công an làm việc. Sau đó lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện đối với hành vi vi phạm nói trên.

Chỉ vì một phút nông nổi, tưởng rằng bức ảnh kỷ yếu của mình sẽ "ngầu" hơn khi có khoảnh khắc bốc đầu xe mà nam sinh đã phải nhận cái kết đắng ngắt. Đây có lẽ sẽ bài học nhớ đời cho cậu bạn trong những lần "thể hiện cá tính" sau. Qua trường hợp lần này, mong các bạn học sinh sẽ rút được kinh nghiệm, nhận biết tốt những điều đúng - sai.

Chụp ảnh kỷ yếu là một nét văn hóa đẹp của tuổi học trò. Đôi khi chỉ khoảnh khắc các thành viên trong lớp quây quần bên nhau thôi cũng có giá trị hơn cả ngàn bộ ảnh đầu tư tiền triệu và phá cách theo hướng phản cảm.

