Một số thủ khoa ở Hòa Bình không nhập học trường quân đội

Trung tướng Trần Hữu Phúc nói về việc xử lý thí sinh được nâng điểm ở Hòa Bình.

Chiều 14/3, trung tướng Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Nhà trường (Bộ Quốc phòng), cho biết chưa nhận được danh sách 64 thí sinh có điểm chấm thẩm định thấp hơn điểm công bố hồi tháng 7/2018 từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình nên chưa rà soát sinh viên ở trường quân đội.

"Chúng tôi chờ danh sách từ Hòa Bình theo đúng công văn chỉ đạo của Bộ Giáo dục. Quan điểm của chúng tôi là không đủ điểm thì không tuyển và thí sinh vi phạm tới đâu xử lý theo đúng quy định tới đó", ông Phúc nói.

Theo Cục nhà trường, một số thí sinh Hòa Bình thi THPT quốc gia năm 2018, trở thành thủ khoa trường quân đội đã không nhập học, ví dụ ở Học viện Hậu cần. Trong đó, có em báo ra nước ngoài học, có em không nêu lý do.

Trả lời câu hỏi có hủy bài thi của thí sinh hay cấm thi vào các trường quân đội vào những năm tiếp theo hay không, ông Phúc cho rằng cần xác định rõ từng trường hợp vi phạm để xử lý đúng người, đúng tội. Ông lấy ví dụ phụ huynh nhờ can thiệp điểm thi và có thể thí sinh không hay biết. Trường hợp này theo quy định chỉ cần trả điểm thật về cho thí sinh.

Trung tướng Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Nhà trường (Bộ Quốc phòng). Ảnh: Dương Tâm

Lý giải việc chưa gửi danh sách cho các trường, ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở Giáo dục Hòa Bình cho hay Sở chưa cập nhật danh sách điểm của 64 thí sinh lên hệ thống phần mềm quản lý vì chờ hướng dẫn của Bộ Giáo dục. Chỉ khi cập nhật xong, Sở mới thông báo cho các đại học, học viện có thí sinh dự thi.

"Quan điểm của chúng tôi là thực hiện nhanh để báo cáo Bộ và thông báo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh có liên quan trước ngày 25/3 theo yêu cầu của Bộ", ông Đắc nói.

Trước đó ngày 11/3, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) thông tin đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án can thiệp, nâng điểm trắc nghiệm trong kỳ thi THPT quốc gia tại Hòa Bình. Kết luận xác định có 140 bài thi của 56 thí sinh bị tẩy xóa, chỉnh sửa đáp án.

Ngày 12/3, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục) cho biết kết quả chấm thẩm định xác định điểm thi của 64 thí sinh, trong đó 63 người năm 2018 và một năm 2017 thay đổi, điểm chấm thẩm định giảm so với điểm đã công bố. Có 56 thí sinh với 140 bài thi trắc nghiệm bị thay đổi từ 0,2 đến 9,25 điểm mỗi môn thi. Cá biệt, có thí sinh được tăng 26,45 điểm ba môn.

Theo quy chế, điểm chấm thẩm định là chính thức và sử dụng thay thế cho điểm thi THPT quốc gia công bố vào tháng 7/2018. Kết quả này được sử dụng để xét tốt nghiệp THPT và làm căn cứ để xét tuyển cao đẳng, đại học.

Thống kê từ danh sách trúng tuyển của 12 trường quân đội ở phía Bắc năm 2018 cho thấy, cả thủ khoa và á khoa của Học viện Hậu cần đều đến từ Hòa Bình với số điểm lần lượt là 28,7 và 28,25 (chưa cộng 0,75 điểm ưu tiên khu vực).

Trường Sĩ quan Lục quân 1 có thủ khoa toàn trường, đồng thời là thủ khoa khối A đến từ tỉnh miền núi phía Bắc này với 28,2 điểm xét tuyển, trong đó môn thấp nhất là Vật lý 9. Ngoài ra, Hòa Bình còn 17 thí sinh khác trúng tuyển vào trường.

Tương tự, thủ khoa trường Sĩ quan Pháo binh và Sĩ quan Phòng hóa, hai trong năm nữ sinh đạt điểm xét tuyển cao nhất vào 5 ngành của Học viện Khoa học quân sự, á khoa Học viện Kỹ thuật quân sự đến từ Hòa Bình với tổng điểm thấp nhất là 25,84.

Trường Sĩ quan Thông tin liên lạc (đóng ở Khánh Hòa) cũng có thủ khoa khối A là thí sinh tỉnh Hòa Bình với 25,95 điểm xét tuyển.

Theo VnExpress