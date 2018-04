Một học sinh lớp 8 tự tử sau khi bị công an xã giữ xe

Chiều 5/4 gia đình và người dân đang chuẩn bị tổ chức tang lễ cho em Hồ Sâm Đà (SN 2004, học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh, xã Ea Hiu, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk)

Ông Hồ Sâm Chương kể lại vụ việc

Ông Hồ Sâm Chương (SN 1967, bố cháu Đà) cho biết khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, cháu Đà điều khiển xe máy mang BKS: 47AB-024.09 chở chị dâu từ nhà ra bến xe buýt. Sau đó, cháu Đà điều khiển xe về nhà, khi chỉ cách nhà khoảng 1km thì bị lực lượng công an xã chặn lại và giữ xe máy. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, mẹ cháu về nhà thì phát hiện cháu đã treo cổ tự tử trên cây cà phê sau vườn. "Có thể do lo sợ bố mẹ la mắng vì bị bắt xe nên cháu nghĩ quẩn rồi tìm đến cái chết" – ông Chương nói.

Còn theo ông Ai An (hàng xóm của ông Chương), lúc đó ông đang làm cổng nhà nên thấy có khoảng 4-5 công an xã chặn xe cháu Đà lại. Lúc này Đà vẫn đội mũ bảo hiểm nhưng không biết có cài dây hay không.

Mẹ cháu Đà đau đớn trước cái chết của con

Liên quan đến vụ việc, ông Lê Anh Hùng, Chủ tịch UBND xã Ea Hiu, cho biết sáng 5-4, lực lượng công an xã có tiến hành tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông theo kế hoạch. Qua đó, lực lượng công an xã đã phát hiện 3 chiếc xe máy do các học sinh điều khiển vi phạm giao thông nên chặn lại để xử lý, trong đó có xe máy của cháu Đà. "Theo báo cáo của công an xã thì cháu Đà điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và chưa đủ đuổi điều khiển xe máy. Sau khi bị dừng xe, cháu Đà đã để xe lại rồi đi về" – ông Hùng cho biết thêm.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk, cho biết sau khi xảy ra vụ việc công an huyện đã xuống xem xét hiện trường và đề nghị khám nghiệm tử thi nhưng gia đình không đồng ý.

Người dân tới thăm hỏi gia đình nạn nhân

Cũng theo vị lãnh đạo này, thực hiện Nghị định số 27 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an xã được tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường liên thôn, liên xã thuộc địa bàn mình quản lý để xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông như: điều khiển xe mô tô, gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện theo quy định của pháp luật… Tại xã Ea Hiu, lực lượng công an xã đã thực hiện theo kế hoạch đã được Chủ tịch UBND xã đã phê duyệt. Do đó, việc công an xã chặn xe của cháu Đà do cháu không đội mũ bảo hiểm và chưa đủ tuổi là đúng. "Xảy ra vụ việc này không ai mong muốn. Chúng tôi cũng đã tham mưu cho cấp ủy, trường học động viên, hỗ trợ gia đình lo hậu sự" – vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Theo C.Nguyên (Nld.com.vn)